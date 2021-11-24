Masi: "Katar'daki sarı bayraklar makuldü"

Sarı bayraklar, Gasly'nin, son turunda sondan bir önceki virajda dışarı çıkarak, ön kanadını kaybetmesi ve sağ ön lastiğini patlatmasının ardından gösterildi.

Gasly, turu bitirmeye çalışan araçları engellememek için ilerlemeye devam etti ancak daha sonra pit düzlüğünde durdu.

Bununla birlikte sarı bayraklar sallandı - önce tek sarı, sonra çift - ve hem Max Verstappen hem de Valtteri Bottas daha sonra bunlara uymadıkları için grid cezaları aldı.

Red Bull patronu Christian Horner, bayrakları çıkaran "serseri bir görevliyi" suçladığı için, FIA'dan uyarı aldı ancak Masi, yetkililerin sadece görevlerini yaptıklarını vurguladı.

Masi, "Bence görevliler yaptıklarıyla, olabileceklere karşı önceden davrandılar."

"Bu da açık ve basit."

"Orada ne olduğuna, neler olduğuna ve Pierre'in yaptığı her şeye bakılırsa, olabileceklere dair içgüdülerine göre hareket ettiler." dedi.

Prosedürü anlatan Masi, "Pist kenarından gösterilen tüm sarı bayraklar, sporun her dalında her yerde olduğu gibi, yerel yetkililerin kontrolünde."

"Bunun da tek veya çift olacağını belirlemek, bu yetkililere kalmış. Onlar da olabileceklere göre karar alıyorlar. Bu yüzden oradalar."

Michael Masi, Race Director Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

"Sarı bayrakları yerel yetkililer kontrol ediyor, her zaman böyle oldu. Işık panellerini de aynı şekilde, ışık panellerinin başlangıcından beri. Yani sarı bayrakları, beyaz bayrakları, antrenmanlarda ve sıralamalarda mavi bayrakları, onlar kontrol ediyor."

"Yerel yetkililer tarafından kontrol edilmeyen şeyler ise merkezi olarak kontrol edilen güvenlik aracı, merkezi olarak kontrol edilen sanal güvenlik aracı ve ışık panellerindeki kırmızı bayraklar. Bu üçü merkezi olarak kontrol ediliyor ve kalan her şey yerel yetkililerin kontrolünde." dedi.

Masi, aşağıdaki sürücülerden herhangi birinin sarı bayraklara saygı duymadığını tespit etmenin, seanstan sonra biraz zaman aldığını söyledi. Sonunda Verstappen, Bottas ve -herhangi bir yaptırım almayan- Carlos Sainz, hakemlerle görüşmeye çağrıldı.

"Araçların pistte nerede olduğuna bu açıdan bakıyorsunuz ve daha sonra ilk 10'daki her bir aracın tüm görüntülerine bakıyorsunuz, ben de öyle yaptım. Daha sonra verilere ve diğer şeylere bakıyorsunuz ve bu zaman alıyor. Elinizdekinden emin olmaya çalışıyorsunuz."

"Sonunda sonuca vardık, kimin ne yaptığını, neyin gösterilip gösterilmediğini belirledik ve bunları hakemlere bildirdik, onlar da çağrıda bulundular."