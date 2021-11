Masi: "Horner'ın Katar F1 görevlilerine karşı eleştirisi 'kabul edilemez'"

Horner, bir TV röportajında Max Verstappen'in beş sıra grid cezası almasına neden olan sarı bayrak olayını tartışırken "serseri bir görevliden" bahsettikten sonra, Katar GP hakemleri tarafından görüşmeye çağrıldı.

Söz konusu görevli, Pierre Gasly'nin kerblere çıkarak ön kanadını kaybetmesi ve lastik patlatmasının ardından Q3'ün kapanış anlarında son virajda sarı bayrak salladı.

Horner özür diledi ve kendisine bir uyarı verildi. Ayrıca gelecek yılın başlarında gerçekleşecek bir hakem eğitim programına katılmayı kabul etti.

Grand prix hafta sonlarında, her pistteki pist görevlileri için nihai sorumluluğa sahip olan Masi, bir emsal oluşturmak istediğini açıkça belirtti ve "her gönüllü yetkiliyi savunacağını" söyledi.

“Bence hiç kimseye saldırmamalısınız, özellikle de dünya çapında çok fazla zaman harcayan binlerce gönüllü görevlimiz varken."

"Onlar olmadan, herkesin çok sevdiği ve zamanının büyük bir kısmını verdiği bu spor olmaz."

"Her gönüllü yetkiliyi, dünyadaki her yarış pistindeki her yetkiliyi savunacağım ve bunun kabul edilmediğini vurgulayacağım."

Michael Masi, Race Director Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

Masi ilgili görevlinin "kendi görüşlerine göre en iyisini yaptığını, herkesin pistte güvende olmasını sağlamak için en iyi çıkarları gözeterek hareket ettiğini" vurguladı.

"Kimsenin içgüdülerine göre hareket ettiği için eleştirilmemesi gerektiğini düşünüyorum.”

Masi, Horner'ın yorumlarından haberdar olduktan sonra konuyu hakemlere bıraktığını doğruladı.

"Evet. Bu, yarış direktöründen hakemlere yapılan bir tavsiyeydi."

"Onlara tavsiyede bulundum ve Christian'a atıfta bulundum. Christian yorumları için çok özür diledi."

“Açıkçası hakemlerin kararı çok açıktı, Christian çok özür diledi ve kimseyi gücendirmek istemedi. Bayrağı sallayan söz konusu kişiden kişisel olarak özür diledi ve 2022'deki hakemler seminerinin bir parçası olmak için gönüllü oldu."

"Bu iki günlük bir hakemler semineri, yani bu iki gün boyunca tartışılan çok şey var. Bir sürü konu olacak ve ona sunması için bir konu verebiliriz."