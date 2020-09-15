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Formula 1 / Son dakika

Masi, Hamilton’ın “saldırgan” güvenlik iddialarına cevap verdi

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Masi, Hamilton’ın “saldırgan” güvenlik iddialarına cevap verdi
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör

F1 yarış direktörü Michael Masi, FIA’nın güvenlik pahasına şovu iyileştirmeye çalıştığı yönündeki “saldırgan” iddiaları reddetti.

Toskana Grand Prix’sinde yeniden startta yaşanan kazanın ardından birçok sürücü, bu sezon daha yakın bir yeniden start olması için güvenlik aracı ışıklarının çok geç kapatıldığını ve bu sebeple araçların birbirlerine çok yakın olmasının kazalara davetiye çıkardığını öne sürdü.

Yarışın galibi Lewis Hamilton, kazayı tetikleyen ismin Valtteri Bottas olmadığını ve Fin sürücünün istediği zaman tempoyu arttırmaya hakkı olduğunu belirtti.

Hamilton, “Bu kesinlikle Valtteri’nin hatası değil. Bu, kural koyucuların suçu. Ama bunlar kim bilmiyorum.”

“Açıkçası yarışları daha heyecanlı hale getirmeye çalışıyorlar, ancak bugün insanları tehlikeye attıklarını gördünüz. Bundan ötürü belki de bunu yeniden düşünmeliler.” dedi.

Masi ise, FIA’nın güvenlik konularından asla taviz vermeyeceğinden emin.

Masi, “Durum kesinlikle bu şekilde değil. FIA açısından, güvenlik her şeyden önemli. Hepsi bu.”

“Yarış direktörü ve güvenlik delegesi olarak, açıkça görevim sportif bütünlük ve güvenlik.”

“Ve bunun tersini söyleyen herkes kişisel olarak oldukça saldırgandır.” ifadelerini kullandı.

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Ayrıca Masi, son iki hafta sonunda üç kırmızı bayrak periyodu yaşanmasının tesadüf olduğunu ve Charles Leclerc ile Lance Stroll’un kazalarının bariyerlerin tamir edilmesine sebep olduğunu belirtti.

“Bunun tamamen bir tesadüf olduğunu düşünüyorum. Eğer buna mantıklı şekilde bakarsak, Monza’daki kırmızı bayrak, hasar gören güvenlik bariyerini onarmak içindi.”

“Evet, bariyer tamir edilene kadar güvenlik aracı arkasında 20 tur gidebilirsiniz ancak bunun kimse için iyi olacağını düşünmüyorum. Ya da bunun yerine yarışı durdurabilir ve sonrasında devam edebilirsiniz.”

“Son yarışlardaki kırmızı bayraklar için durum buydu. Lance’ın kazasında da bariyerlerde hasar oluştu.”

“Ve lastik bariyerlerden sarkan 30-40 metrelik bir bant varsa, yarışa devam edemeyiz.”

 
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Seri Formula 1
Editör Adam Cooper

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