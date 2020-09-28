Masi: "Hamilton'a ceza puanı verilmesi uygun değildi"

Hamilton, Rusya GP öncesinde gride giderken izin verilmeyen iki noktada start antrenmanı yaptığı için iki ihlal için 5'er sn zaman cezası ve ayrıca ceza puanı almıştı.

Hamilton'ın ceza puanı böylece 10'a çıktı ve men edilmeye bir adım daha yaklaşmış oldu. Pilotlar 12 aylık dönem içerisinde 12 ceza puanı alırsa, bir yarıştan men ediliyorlar.

Ancak yarıştan sonra yarış hakemleri Hamilton ve Mercedes'le görüştü ve pek olağan olmayan şekilde bu cezası geri çektiklerini duyurdu.

Hamilton'a verilen 2 ceza puanının geri çekilmesinin ardından bunun yerine ihlale sebep olan takıma 25.000 Euro para cezası verildi.

Masi, "Hakemler, yarışın ardından takımı ve 44 numaralı aracın pilotunu dinledi."

"Lewis ve Mercedes, hakemlerle görüştüler. Böylece Lewis'e start antrenmanlarını nerede yapabileceğinin takım tarafından bildirildiği ortaya çıktı."

"Bunun üzerine hakemler, ceza puanlarını geri çektiler çünkü bunun uygun olmayacağını düşündüler. Sonuç olarak bu talimat nedeniyle takıma 25.000 Euro para cezası verildi."

"Evet, sonunda aracı süren Hamilton'dı. Ancak bu olayda takım ona o noktada antrenman yapabileceğini söyledi. Bu yüzden bu duruma göre kararlarını güncellediler." dedi.

Masi, pilotların start antrenmanlarının nerede yapılabileceğini anladıklarını söyledi.

Mas, "Start antrenmanı açıkçası pistin çok belli bir yerinde yapılıyor. Bunu yarış notlarında detaylı bir şekilde bildirdik. Diğer tüm yarışlarda, Lewis ve diğer pilotlar start antrenmanlarını yarış direktörünün notlarına uygun bir şekilde gerçekleştirdiler."

"Start antrenmanlarının lokasyonunu, tüm pilotların güvenliği için belirliyoruz. Herkes tam olarak ne olduğunun farkında. Bu yüzden belirli sebeplerden dolayı bunun lokasyonunu belirliyoruz."

"Takım ve 44 numaralı aracın pilotu arasında bir yanlış anlaşılma olmuş olabilir. Çünkü Valtteri ve tüm pilotlar, start antrenmanların tam olarak doğru yerde, pit alanı çıkış çizgisinin hemen sağında yaptılar."

"Genellikle bunun için bir alan çizmiyoruz, sadece yeri belirtiyoruz. Benim dönemimden önce bile böyle oluyordu. Tam olarak nerede olduğu piste göre değişebiliyor. Bugün bu konuda basit bir hata yaptılar." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 in the press conference Fotoğraf: FIA Pool

Ceza puanı geri çekilmiş olsa da Masi, bunun bir ihlal olduğunu ve Hamilton'ın avantaj kazandığını söyledi.

Masi, "Her şeye kendi içerisinde bakmanız lazım. Hakemlerin bu konudaki görüşünü anlamalısınız. Pistin o bölümünde start antrenmanı yapmak, sportif bir avantajdı. Bu yüzden, sportif bir ceza vermenin uygun olacağını düşündüler."

"Ceza konusunda alan geniş. Hakemlerin sportif kurallar ve Uluslararası Sportif Kod'a göre uygun cezayı verme hakkı bulunuyor."

"Bu yüzden hakemler var ve duruma göre uygun olan cezası belirlemek onların görevi."

"Kurallarda dikkat çekilen iki ihlal oldu. Bunlardan birisi yarış direktörünün organizasyon notlarında yer alıyordu."

"İkinci olarak sportif kuralların 36.1 maddesi ihlal edildi. Bu maddede, pit çıkışı yolunda stabil bir hız olması gerektiği belirtiliyor. Pit çıkışı yolunun pit çıkışındaki ışıklar ile güvenlik aracı çizgisi arasında olduğu kurallarda belirtiliyor." dedi.

Hamilton'ın, FIA'nın kendisini durdurmak istediği yorumları için ise Masi, kendisinin her zaman konuşmaya hazır olduğunu söyledi.

Masi, "Benim bakış açıma göre her şey çok basit. Daha önce ona ve diğer pilotlara birçok kez söylediğim üzere, kapımız her zaman açık. Bazı şeyleri konuşmaktan büyük memnuniyet duyarım."

"Ancak FIA açısından bakarsak, burada kuralları uygulayan sportif kural koyucu olarak bulunuyoruz. Bağımsız bir yargı organı olan görevlilerimiz var. Bu yüzden ortada bir kural ihlali vardı. Bunu yapanın Lewis ya da diğer 19 pilottan birisinin olması önemli değil. Kurallarda ihlal olmuşsa, bunu kendi içerisinde değerlendirirler."

"Ve ayrıca şunu söyleyebilirim ki, tüm temel unsurları hesaba katarak, o anki şartları dikkate alarak hakkaniyetli ve adil bir şekilde karar veriyoruz." dedi.