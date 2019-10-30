Masi, hakem kararlarının gecikmesini savundu
FIA Formula 1 Yarış Direktörü Michael Masi, son dönemde pilotlara verilen cezalara yönelik kararların geç alınmasıyla ilgili durumu savundu.
Meksika'da Daniil Kvyat son turda Nico Hulkenberg'le temas yaşadıktan dakikalar sonra 10 saniye cezası alırken, Charles Leclerc'in Max Verstappen'e çarptığı Japonya'da ceza kararı yarıştan saatler sonra açıklandı.
Masi, kararların netliğe kavuşması halinde hızlı şekilde alınabileceğini, ancak netleşmediği taktirde hakemlerin sürücülerle görüşmeyi beklediğini dile getirdi.
"Hakemlerin açısından bakarsak, eğer şüpheli bir şey varsa yarışın sonuna kadar bekleyebilirler. Bunu belirlemek tamamen hakem heyetine kalmış. Yanlış bir karar mı yoksa doğru bir karar mı istiyoruz? Sürücüleri dinlemek istiyorlarsa bu onlar kalmış bir şey. Bu yüzden dördü bir odada oturuyor ve her şeye bakıyorlar. Daha iyi bir anlayış elde etmek istedikleri bir şey varsa o zaman bunu yaparlar."
"Kvyat'a kıyasla Leclerc olayında daha fazlasına sahip olmak istediler. Her iki sürücünün de görüşlerini almak istediler."
Liberty'den hızlı karar konusunda her hangi bir baskı gelip gelmediği sorulduğunda, "Hayır. Hiçbir baskı yok. Genel olarak damalı bayrak çıktığında hepimiz ne olduğunu bilmek isteriz. Bu konuda felsefi anlamda bir şüphe yok. Ama eğer doğru karar almak istiyorsak o zaman bunu almak biraz daha uzun sürüyor. Bazen yarıştan sonra bulunan teknik bir sorundan hiçbir farkı yok."
"Eğer açıksa durum nettir, ama açık olmadığında durum farklı olur. Söylediğim gibi amacımız doğru kararlar almak ve bazen onları almak biraz daha uzun sürüyor. Ama ben yanlış yerine doğru bir karar alınması taraftarıyım." yanıtını verdi.
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|Seri
|Formula 1
|Editör
|Adam Cooper
Masi, hakem kararlarının gecikmesini savundu
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