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Formula 1 / Son dakika

Masi: "Hafta sonu devam edecek"

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Masi: "Hafta sonu devam edecek"
Ekleyen:
, Editör
31 Tem 2020 06:45

FIA F1 yarış direktörü Michael Masi, Sergio Perez'in koronavirüs testinin pozitif çıkmasına rağmen hafta sonunun kaldığı yerden devam edeceğini doğruladı.

Perşembe günü Sergio Perez'e yapılan ilk koronavirüs testi "belirsiz" çıkarken, ikinci test pozitif çıkmıştı.

Meksikalı sürücü hemen kendisini tecrit etti ve bu hafta sonu yapılacak yarışta yer almayacak. Ayrıca Perez'in önümüzdeki 10 gün boyunca karantinada kalacak olmasından ötürü gelecek hafta sonu yarışması mümkün değil.

Racing Point, Perez yerine eski F1 pilotu Nico Hulkenberg'i geçirme kararı aldı.

FIA F1 yarış direktörü Michael Masi, endişelere rağmen hafta sonunun kaldığı yerden devam edeceğini doğruladı.

Masi, “Sergio, FIA ​​ve Formula 1'in yardımı ve yerel yönetim ile sağlık otoritelerinin gözetimiyle karantina altına alındı."

"Gerekli önlemler alınacak, temasta bulunduğu herkes güvenliği sağlamak adına tecrit edilecek."

"Hafta sonu devam ediyor. Takımların yedek pilotları var. Cuma sabahı bir sürücü eklemek mümkün olacak ve birini de yedek olarak atayabilecekler." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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