Masi: "Grosjean'ın kazasının enerjisi sebebiyle bariyerlerin zarar görmesi kaçınılmaz"

İlk turda Daniil Kvyat’la temasından sonra Haas sürücüsü Grosjean keskin bir açıyla ve saatte 221 kilometre hızla bariyerlere çarptı ve aracın şasisi bariyerlerden geçerken arka yarısı kesilip bariyerlerin önünde kaldı.

Yarışın tekrarı için metal bariyerlerin yerine yapılan beton blokları kontrol eden Masi, bu konuda derslerin alınacağını onayladı.

Sky F1’e konuşan Masi: “Az önce gördüğümüz enerji seviyesiyle, oraya gidip her şeyi gördükten sonra, yapılabilecek pek bir şey kalmıyor.”

“Fakat FIA olarak hepsine bakacağız, tüm kazayı dahil eden tam bir inceleme başlatacağız ve neler öğrenebileceğimize bakacağız.”

“Araç güvenliği olsun, sürücü ekipmanları olsun, pist etrafındaki güvenlik tedbirleri olsun, gerçekten neler öğrenebileceğimize bakacağız.”

Kazanın ‘korkutucu’ olup olmadığını sorduklarında Masi: “Bence öyle. O kadar enerjinin aniden bir yere gitmesi gerekiyor.” dedi.

“Araca baktığınızda yaşam hücresi tam olarak yapması gerekeni yapmış, sürücüyü güvende ve tek parça halinde tutmuş. İlk gözlemlerimize göre Halo da yapması gerekeni yapmış.”

“Kazanın kendisini inceleyeceğiz ve kısa vadede bir şey öğrenebilir miyiz bakacağız. Ama kesinlikle bariyerin sağlamlığı ve diğer açılardan, düşünmeden bir hareket yapmayacağız.”

“Yaptığımız tamirat yapılabilecek en verimli tamirattı ve o durumda ve elimizdekilerle yapabileceğimizin en iyisiydi.”

“Bahreyn pisti ve olaylara girişleri ve her şeyi profesyonel bir şekilde ele almaları; elimizde olanlara bakmamız ve yapabileceğimiz en iyi sonucu anlamamız gerekiyordu.”

“Ama hayatım boyunca başka alanlarda fazlasıyla bariyer tamiratında yer aldım, ama olayın içindeyken neyi yapabileceğinizi ve neyi yapamayacağınızı öğreniyorsunuz.”

Masi yeniden başlama öncesinde hasar gören bariyeri beton bariyerlerle değiştirmelerinin temel sebebinin darbenin büyüklüğü ve o alanda temele verilen hasar sebebiyle yeni bariyerlerin sağlamlığını test etmenin fazla uzun sürecek olması olduğunu söyledi.

“Tabii ki ilk kısım öncelikle olayı kontrol altına almaktı. O hallolduktan sonra ise efektif bir şekilde tamirat kısmına geçmek.”

“Alana kendi görebilmem için gittim; olayın boyutunu, ellerinde nelerin mevcut olduğunu ve neler yapabileceğini öğrenmek için pist mühendisleriyle konuştum.”

“Her pisti, her zemini ve diğer her şeyi kendi koşulları içnde değerlendirmelisiniz. O yüzden tabii ki buranın doğası gereği, çok kumlu bir yüzeyi vesairesi var. Yani dayanıklılık. Ve bir çok yer gibi, ellerinde beton bloklar mevcuttu.”

“O yüzden ilk olarak evet, bu en iyisi olur, en verimlisi ve tabii ki o alanda yapılabilecek en iyi tamir. Ve en önemlisi, en güvenlisi.”

Masi olayla başa çıkılmasında dahil olan herkese teşekkür etti.

“Burada, Bahreyn Uluslararası Pisti’ndeki herkes inanılmaz bir iş çıkardı.”

“Ve kazaya müdahalede her yönden rol alan herkese haklarını vermek lazım, gözetmenler olsun, yangın müdahale olsun, inanılmaz tıbbi araç takımımız ve Alan van der Merwe ile Dr. Ian Roberts olsun, yarış kontrol açısından yönetim olsun...”

“Tek bir küçük parça değil, birlikte çalışan herkes. O yüzden dahil olan herkesin hakkını vermek lazım.”