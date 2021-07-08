Masi, gerekli olması halinde Sprint Sıralama kurallarında değişikliğe hazır

FIA Formula 1 Sportif Kuralları, bu sene Silverstone, Monza ve henüz belirlenmeyen bir başka pistte uygulanacak Sprint Sıralama formatı için büyük ölçüde değiştirilmişti.

Bu kuralların belirlenmesinde FIA, Formula 1 ve takımların hepsi ortak hareket ettiler ve bu kapsamda son aylarda birçok toplantı yapılarak detaylar belirlendi. Temel format daha önce belirlenmişti ancak takip eden toplantılarda detaylar, kapalı park kısıtlamaları ve cezalar gibi detaylar belirlendi.

Son olarak geçen hafta Avusturya'da yapılan toplantının ardından, kuralların son hali FIA Dünya Motor Sporları Konseyi'ne gönderildi ve bu kuralların bugünkü toplantıda onaylanması bekleniyor.

Masi, Sprint Sıralama ile alakalı her türlü detaya dikkat ettiklerini söyledi ancak yine de format uygulanırken yeni değişikliklerin olabileceğini kabul etti.

Motorsport.com'a konuşan Masi, "Yılın başından beri tam olarak işbirlikçi bir yaklaşım olduğu için çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum."

"Tüm takımların sportif direktörlerini, FIA'yı ve F1'i içeren, kuralları rafine etmeye, herkesin yeniden okumasına ve küçük parçalar bulmasına izin veren çok sayıda toplantı yaptık."

"Dürüst olmam gerekirse herkes tamamen açık fikirliydi. Kimsenin aklına gelmeyen olumsuzlukların ilk yarışta olabileceği konusunda herkes açıktı. Bu durumda kendi içimizde yaşananları değerlendirip, neyin işe yarayıp neyin yaramadığına bakarak kuralları yeniden rafine edeceğiz."

"Gerçekten dürüst olacağım. Bu, sporun içerisinde yer alan, özellikle F1'deki herkes için tamamen yeni bir şey. Kurallar geçmişten beri geleneksel olarak hep belli formatta yapılandırıldı. Grand Prix yarışları her zaman, sprint sıralama olmadan gerçekleştirildi."

"Bu yüzden herkes açık fikirliydi ve geçen pazar sabah dahi hiç birimizin aklına gelmeyen bir şey çıkması halinde birlikte çalışmamız gerektiği söylendi." dedi.