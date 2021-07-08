Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Red Bull, Perez'le yeni kontrat görüşmelerinin fazla uzun sürmesini beklemiyor
Formula 1 Haberler

Masi, gerekli olması halinde Sprint Sıralama kurallarında değişikliğe hazır

Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

FIA Formula 1 Yarış Direktörü Michael Masi, ilk kez Britanya GP hafta sonunda uygulanacak olan Sprint Sıralama formatında bir sıkıntı yaşanması halinde, hızlı tepki vermeye hazır olduklarını söyledi.

Masi, gerekli olması halinde Sprint Sıralama kurallarında değişikliğe hazır

FIA Formula 1 Sportif Kuralları, bu sene Silverstone, Monza ve henüz belirlenmeyen bir başka pistte uygulanacak Sprint Sıralama formatı için büyük ölçüde değiştirilmişti.

Bu kuralların belirlenmesinde FIA, Formula 1 ve takımların hepsi ortak hareket ettiler ve bu kapsamda son aylarda birçok toplantı yapılarak detaylar belirlendi. Temel format daha önce belirlenmişti ancak takip eden toplantılarda detaylar, kapalı park kısıtlamaları ve cezalar gibi detaylar belirlendi.

Son olarak geçen hafta Avusturya'da yapılan toplantının ardından, kuralların son hali FIA Dünya Motor Sporları Konseyi'ne gönderildi ve bu kuralların bugünkü toplantıda onaylanması bekleniyor.

Masi, Sprint Sıralama ile alakalı her türlü detaya dikkat ettiklerini söyledi ancak yine de format uygulanırken yeni değişikliklerin olabileceğini kabul etti.

Motorsport.com'a konuşan Masi, "Yılın başından beri tam olarak işbirlikçi bir yaklaşım olduğu için çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum."

"Tüm takımların sportif direktörlerini, FIA'yı ve F1'i içeren, kuralları rafine etmeye, herkesin yeniden okumasına ve küçük parçalar bulmasına izin veren çok sayıda toplantı yaptık."

"Dürüst olmam gerekirse herkes tamamen açık fikirliydi. Kimsenin aklına gelmeyen olumsuzlukların ilk yarışta olabileceği konusunda herkes açıktı. Bu durumda kendi içimizde yaşananları değerlendirip, neyin işe yarayıp neyin yaramadığına bakarak kuralları yeniden rafine edeceğiz."

"Gerçekten dürüst olacağım. Bu, sporun içerisinde yer alan, özellikle F1'deki herkes için tamamen yeni bir şey. Kurallar geçmişten beri geleneksel olarak hep belli formatta yapılandırıldı. Grand Prix yarışları her zaman, sprint sıralama olmadan gerçekleştirildi."

"Bu yüzden herkes açık fikirliydi ve geçen pazar sabah dahi hiç birimizin aklına gelmeyen bir şey çıkması halinde birlikte çalışmamız gerektiği söylendi." dedi.

paylaşım
yorumlar
Red Bull, Perez'le yeni kontrat görüşmelerinin fazla uzun sürmesini beklemiyor

Önceki haber

Red Bull, Perez'le yeni kontrat görüşmelerinin fazla uzun sürmesini beklemiyor
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Wolff, Ferrari otomobil koleksiyonunu satılığa çıkaracak

2 s
2
Formula 1

Ferrari, yeni simülatörün inşasını tamamladı

4 s
3
Formula 1

Masi, gerekli olması halinde Sprint Sıralama kurallarında değişikliğe hazır

22 dk
4
Formula 1

Hamilton, Avusturya GP'deki takım emirlerinin neden verildiğini anlamış

20 s
5
Formula 1

Wolff: "Belki de Silverstone'da herkesi şoka uğratacağız"

1 g
Son Haberler
Masi, gerekli olması halinde Sprint Sıralama kurallarında değişikliğe hazır
F1

Masi, gerekli olması halinde Sprint Sıralama kurallarında değişikliğe hazır

22dk
Red Bull, Perez'le yeni kontrat görüşmelerinin fazla uzun sürmesini beklemiyor
F1

Red Bull, Perez'le yeni kontrat görüşmelerinin fazla uzun sürmesini beklemiyor

1 s
Wolff, Ferrari otomobil koleksiyonunu satılığa çıkaracak
F1

Wolff, Ferrari otomobil koleksiyonunu satılığa çıkaracak

2 s
Ferrari, yeni simülatörün inşasını tamamladı
F1

Ferrari, yeni simülatörün inşasını tamamladı

4 s
AlphaTauri iki günlük 18 inç lastik testini tamamladı
F1

AlphaTauri iki günlük 18 inç lastik testini tamamladı

4 s
Son Videolar
Porsche ya da Audi'nin F1'e girme ihtimali neden her zamankinden daha yüksek? 06:15
Formula 1
10dk

Porsche ya da Audi'nin F1'e girme ihtimali neden her zamankinden daha yüksek?

Juan Pablo Montoya, Avusturya GP'sini yorumluyor 07:40
Formula 1
5 Tem 2021

Juan Pablo Montoya, Avusturya GP'sini yorumluyor

Avusturya Grand Prix'si Gridi 01:01
Formula 1
4 Tem 2021

Avusturya Grand Prix'si Gridi

Avusturya GP hakkında bilmeniz gerekenler 02:18
Formula 1
2 Tem 2021

Avusturya GP hakkında bilmeniz gerekenler

Formula 1: Alonso geri dönüşünden keyifli 00:50
Formula 1
30 Haz 2021

Formula 1: Alonso geri dönüşünden keyifli

Adam Cooper Daha fazlası
Adam Cooper
Hamilton'ın yeni "kopyala/yapıştır" anlaşması, her şeyi nasıl kolaylaştırdı?
Formula 1

Hamilton'ın yeni "kopyala/yapıştır" anlaşması, her şeyi nasıl kolaylaştırdı?

Pirelli, yeni F1 lastiklerini Silverstone'a getirmeye hazırlanıyor Britanya GP
Formula 1

Pirelli, yeni F1 lastiklerini Silverstone'a getirmeye hazırlanıyor

Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur... Prime
Formula 1

Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur...

Çok Okunanlar Bugün

Wolff, Ferrari otomobil koleksiyonunu satılığa çıkaracak
Formula 1 Formula 1

Wolff, Ferrari otomobil koleksiyonunu satılığa çıkaracak

Hamilton, Avusturya GP'deki takım emirlerinin neden verildiğini anlamış
Formula 1 Formula 1

Hamilton, Avusturya GP'deki takım emirlerinin neden verildiğini anlamış

Masi, gerekli olması halinde Sprint Sıralama kurallarında değişikliğe hazır
Formula 1 Formula 1

Masi, gerekli olması halinde Sprint Sıralama kurallarında değişikliğe hazır

Norris: “Hamilton’ın en iyi şekilde sürmediğini görüyordum”
Formula 1 Formula 1

Norris: “Hamilton’ın en iyi şekilde sürmediğini görüyordum”

Red Bull, Perez'le yeni kontrat görüşmelerinin fazla uzun sürmesini beklemiyor
Formula 1 Formula 1

Red Bull, Perez'le yeni kontrat görüşmelerinin fazla uzun sürmesini beklemiyor

Ferrari, yeni simülatörün inşasını tamamladı
Formula 1 Formula 1

Ferrari, yeni simülatörün inşasını tamamladı

M-Sport, yeni 2022 Ford Puma WRC aracını tanıttı
WRC WRC

M-Sport, yeni 2022 Ford Puma WRC aracını tanıttı

Verstappen mücadelesi, Hamilton'ın "F1'e olan aşkını yeniden canlandırmış"
Formula 1 Formula 1

Verstappen mücadelesi, Hamilton'ın "F1'e olan aşkını yeniden canlandırmış"

Son Haberler

Masi, gerekli olması halinde Sprint Sıralama kurallarında değişikliğe hazır
Formula 1 Formula 1

Masi, gerekli olması halinde Sprint Sıralama kurallarında değişikliğe hazır

Red Bull, Perez'le yeni kontrat görüşmelerinin fazla uzun sürmesini beklemiyor
Formula 1 Formula 1

Red Bull, Perez'le yeni kontrat görüşmelerinin fazla uzun sürmesini beklemiyor

Wolff, Ferrari otomobil koleksiyonunu satılığa çıkaracak
Formula 1 Formula 1

Wolff, Ferrari otomobil koleksiyonunu satılığa çıkaracak

Ferrari, yeni simülatörün inşasını tamamladı
Formula 1 Formula 1

Ferrari, yeni simülatörün inşasını tamamladı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.