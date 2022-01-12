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Masi, FIA'nın organizasyon tablosundan çıkarıldı

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Michael Masi ve Nikolas Tombazis, FIA'nın Ocak ayı için yayınladığı organizasyon tablosunda yer almadılar.

Masi, FIA'nın organizasyon tablosundan çıkarıldı

Birçok kişi, 2021 sezonu boyunca alınan kararların istikrarsız olduğunu belirterek Masi'yi eleştirmişti.  Masi, özellikle de Abu Dabi Grand Prix'sinin son turlarında yaşananların ardından fazlasıyla tepki toplamıştı. 

Masi'nin verdiği kararlardan memnun olmayan Mercedes cephesinden Toto Wolff ve Lewis Hamilton, FIA Ödül Töreni'ne katılmamışlardı. Ödül törenine katılmayan Hamilton, yaklaşık 1 aydır süren sessizliğini korumaya devam ediyor. 

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Birçok kişi, 2021 sezonunda yaşananların ardından Masi'nin görevini bırakması gerektiğini düşünüyordu. Fakat Masi, görevinde kalmaya devam etmişti. 

Ancak geçtiğimiz günlerde BBC Sport tarafından Masi'nin görevinden alınabileceğini belirten iddialar öne sürüldü. 

BBC'nin iddiasına göre Mercedes, FIA'yla gizli bir anlaşma yapmasının ardından Abu Dhabi GP sonrasındaki protestosunu geri çekti. Yine BBC'ye göre bu anlaşmanın içeriği şöyleydi: Mercedes, FIA'dan Michael Masi'nin ve Nikolas Tombazis'in görevden alınmasını istedi ve bunların yapılması durumunda protestoyu geri çekeceğini FIA'ya belirtti. 

Mercedes, böyle bir anlaşma yapılmadığını belirtse de FIA'nın yayınladığı organizasyon tablosu söylentilere yol açtı. 

FIA, geçtiğimiz saatlerde ocak ayı için organizasyon tablosunu yayınladı. Bu tabloda Michael Masi'ye ve Nikolas Tombazis'e yer verilmemesi dikkat çekti. FIA'nın teknik şefi Tombazis, 2022 F1 regülasyonlarının oluşumunda ve tamamlanmasında büyük rol oynamıştı.

Ekim ayında yayınlanan son tabloda, hem Masi hem de Tombazis açık tekerlek bölümünün altında yer alıyorlardı. Ekim ayında yayınlanan tabloyla, Ocak ayında yayınlanan tabloya bakıldığında birçok değişiklik olduğu görülebiliyor. 

Peter Bayer, tablodaki değişimlere rağmen Genel Sekreter rolündeki yerini koruyor. 

Yeni FIA başkanı Mohammed Ben Sulayem'in gelmesiyle birlikte, organizasyon yapısında değişimlere gidilmiş olabilir. Bazıları ise Mercedes'le FIA arasında yapılan "gizli bir anlaşmadan" dolayı bu iki kıdemli isimle yolların ayrıldığını öne sürmekte. 

Masi'nin ve Tombazis'in geleceğiyle alakalı hâlâ resmi bir açıklama bulunmuyor. 

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FIA Ocak ayı organizasyon tablosu:

FIA Ocak ayı Organizasyon tablosu

FIA Ocak ayı Organizasyon tablosu

Fotoğraf: FIA

 

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