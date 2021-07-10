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Formula 1 / Britanya GP Haberler

Masi: ''FIA, sprint yarışlarına normal Grand Prix gibi yaklaşacak''

Ekleyen:
, Grand prix editor
Yardımcı Editör:
Adam Cooper
Çeviren:
Betim Aker
, Editör

Yarış direktörü Michael Masi, Formula 1 sprint yarışlarında FIA'nın normal Grand Prix'lerde kullandığı kuralların kullanılacağını söyledi.

Masi: ''FIA, sprint yarışlarına normal Grand Prix gibi yaklaşacak''

Formula 1, haftaya gerçekleştirilecek olan Britanya Grand Prix'sinde, Pazar günkü yarışın gridini belirlemek için Cumartesi günü 100 kilometrelik bir sprint yarışı yapılacak.

Cuma öğleden sonra yapılan sıralama turlarında bu 17 turluk sprint yarışının gridi belirlenecek. Sprint yarışının kazananı 'pole pozisyonunun' sahibi olacak ve ilk üç, 3-2-1 şeklinde puan alacak.

Sprint yarışları için hazırlanan kurallar, Dünya Motor Sporları Konseyi tarafından bu hafta başında imzalandı ve Masi, sprint yarışlarının kurallarının da, normal bir Grand Prix'yle aynı şekilde belirleneceğini açıkladı.

Masi şu ifadeleri kullandı: ''Eğer bir Grand Prix'de iki sürücünün dahil olduğu bir olay olursa, bir sonraki Grand Prix'de ceza uygulanabilir.''

''Yani, sürüş ihlalleri ve bu gibi olaylar için, grid cezaları ve zaman cezaları uygulanacaktır.''

''F1 Komisyonu ve FIA Dünya Motor Sporları Konseyi'nin onayına bağlı olan güç üniteleriyle ve  diğer şeylerle ilgili kurallar, farklı bir şekilde uygulanılacak ve yarışa odaklanılacak.''

''Ancak griddeki start pozisyonunu etkileyen sürüş ihlali veya benzer şeyler, grid cezası veya zaman cezası olarak uygulanacak.''

Sprint yarışlarının ortalama 30 dakika sürmesi planlansa da, Masi, normalde Grand Prix'lerde yapıldığı gibi kırmızı bayrak çıkması durumunda sprint yarışlarında da maksimum bir süre olacağını belirtti.

''Gerçekten değişen tek şey, süre oldu. Sprint yarışlarının uzunluğu ortalama 30 dakika olacaktır. Maksimum süre ise ya 60 ya da 90 dakikaydı, şu anda hatırlayamadım.''

Sprint yarışları Formula 1 tarihinde ilk defa Silverstone'da gerçekleştirilecek ve 2021 sezonunda bu yarış formatı Britanya Grand Prix'si dışında iki yarışta daha denenecek.

Masi, yaklaşan yarışlarda yasal boşluk veya kazaların çıkması durumunda, bir sonraki yarışlarda kuralların değişebileceği gerçeğine tüm takımların ve sürücülerin hazır olması gerektiğini de ekledi.

''İlk yarıştan sonra, bunu değerlendireceğiz, çalışıp çalışmayan şeyleri göreceğiz ve tekrar düzenlenmesi gereken kısımları düzenleyeceğiz.''

''Bu bizim için, özellikle Formula 1 dahilinde hepimiz için yeni bir şey. Kurallar çok özel bir format için geleneksel olarak yapılandırıldı.''

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