Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / FIA, 9. ve 10. virajlar konusunda pilotları tekrar uyardı Sonraki / Red Bull'a motor tedariği yapmaya açık olan tek üretici Ferrari'ymiş
Formula 1 / Avusturya GP Haberler

Masi: “FIA, şampiyonluk mücadelesini kızışmasıyla teknik direktifleri artırdı”

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Selin Elif Köse

FIA yarış direktörü Michael Masi, son zamanlarda teknik direktiflerin artmasının sebebinin şampiyonluk mücadelesindeki yasal boşlukları kapatmak olduğunu söyledi.

Masi: “FIA, şampiyonluk mücadelesini kızışmasıyla teknik direktifleri artırdı”

FIA, genelde teknik direktifleri takımların talepleri üzerine güvenlik gerekçesiyle yasal boşlukları kapamak üzere yayınlıyor.

Fakat geçtiğimiz 6 haftada 3 tane geniş kapsamlı ve önemli teknik direktif yayınlandı. Bu, İspanya Grand Prix’sinde Red Bull’un esnek kanat kullandığına yönelik iddialarla başladı.

İkinci bir teknik direktif takımlara Bakü’de yaşanan lastik patlamaları sonrasında gönderildi. Böylelikle lastik basınçlarına daha katı kontroller uygulanmaya başladı ve son olarak geçtiğimiz haftaki Steiermark Grand Prix’sinde pit stopların yavaşlatılmasına dair bir direktif daha yayınlandı.

Ferrari sportif direktörü Laurent Mekies, geçtiğimiz hafta sonu FIA’nın, bu konular hakkında teknik direktifler yayınlanmadan önce takımlarla konuşmasını istediğini söylerken Alfa Romeo takım patronu Frederic Vasseur, eleştirel yaklaşımında daha doğrudan konuştu.

Vasseur, “Pazartesi sabahı basında açıklanandan daha fazla teknik direktif gelmesi, bunu yapmak için doğru bir yol değil.”

“Her pazartesi, bir sürü teknik direktif elimize geçiyor. Bu, F1’i yönetmek için gereken doğru yöntem değil. Sonraki konu kanat esnekliği olacak. Bunun hakkında konuşmamız gerek.” dedi.

Masi, bu yıl teknik direktiflerin daha sık kullanılmasının, Mercedes ve Red Bull'un arasındaki kıyasıya şampiyonluk mücadelesinin bir sonucu olduğunu ve son kural değişikliklerinin üçünün de şampiyonluk için yarışan takımlardan en az biriyle ilgili olduğunu belirtti.

Motorsport.com tarafından Vasseur’un yorumları hakkında görüşü sorulduğunda Masi, “Elbette ön taraftaki rekabet seviyesi, kesinlikle önceki yıllara kıyasla çok daha arttı.”

“Bu nedenle, bazı alanlarda rehberlik edilmesi ve direktiflerle açıklık getirilmesi evet, arttı."

“Fakat bence bu, pist üzerindeki rekabetin kızışmasının doğrudan bir sonucu olarak ortaya çıktı.”

Fakat Masi, Vasseur’un F1’in yeni yönetim şekliyle ilgili düşüncelerine katılmadı ve bunun sadece FIA’nın teknik departmanının hali hazırda var olan kurallara açıklık getirme şekli olduğunu söyledi.

Masi, “Buna bir yönetim mekanizması demezdim.”

“Fakat teknik departmanın bakış açısından kuralların nasıl yorumlanabileceği ya da bazı prosedürlerin nasıl uygulanabileceği konusunda tüm takımlarla iletişime geçmeyi denemek için belli direktifler getirmek kesin bir yol.”

“Ayrıca herkes bazı alanlarda açıklık getirilmesini istiyor ve bu yüzden, bunlar hakkında şu anda yaşananlarla birlikte açıklık artıyor.” dedi.

paylaşım
yorumlar
FIA, 9. ve 10. virajlar konusunda pilotları tekrar uyardı

Önceki haber

FIA, 9. ve 10. virajlar konusunda pilotları tekrar uyardı

Sonraki haber

Red Bull'a motor tedariği yapmaya açık olan tek üretici Ferrari'ymiş

Red Bull'a motor tedariği yapmaya açık olan tek üretici Ferrari'ymiş
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Red Bull'a motor tedariği yapmaya açık olan tek üretici Ferrari'ymiş

51 dk
2
Formula 1

Üç takım, Britanya Grand Prix'sinin ikinci antrenman seansını kaçırmak zorunda kalabilir!

23 s
3
Formula 1

Sprint yarışlarını kazanan pilotlar, resmi olarak pole pozisyonun sahibi sayılacaklar

5 s
4
Formula 1

Perez: "Red Bull'a geçiş, beklediğimden çok daha zor oldu"

26 dk
5
Formula 1

F1 takımları, pit stoplar konusunda sınırları nasıl zorladılar?

2 s
Son Haberler
Perez: "Red Bull'a geçiş, beklediğimden çok daha zor oldu"
F1

Perez: "Red Bull'a geçiş, beklediğimden çok daha zor oldu"

26dk
Red Bull'a motor tedariği yapmaya açık olan tek üretici Ferrari'ymiş
F1

Red Bull'a motor tedariği yapmaya açık olan tek üretici Ferrari'ymiş

51dk
Masi: “FIA, şampiyonluk mücadelesini kızışmasıyla teknik direktifleri artırdı”
F1

Masi: “FIA, şampiyonluk mücadelesini kızışmasıyla teknik direktifleri artırdı”

1 s
FIA, 9. ve 10. virajlar konusunda pilotları tekrar uyardı
F1

FIA, 9. ve 10. virajlar konusunda pilotları tekrar uyardı

1 s
Avusturya GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları
F1

Avusturya GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları

1 s
Son Videolar
Formula 1: Alonso geri dönüşünden keyifli 00:50
Formula 1
30 Haz 2021

Formula 1: Alonso geri dönüşünden keyifli

Canlı yayın: 2021 Steiermark GP Motorsport.com değerlendirme yayını 00:00
Formula 1
27 Haz 2021

Canlı yayın: 2021 Steiermark GP Motorsport.com değerlendirme yayını

Steiermark Grand Prix'sinin başlangıç gridi 01:01
Formula 1
27 Haz 2021

Steiermark Grand Prix'sinin başlangıç gridi

2021 Seiermark GP - Motorsport.com Türkiye sıralama sonrası sohbeti 00:00
Formula 1
26 Haz 2021

2021 Seiermark GP - Motorsport.com Türkiye sıralama sonrası sohbeti

Red Bull Racing Honda Vs Scuderia AlphaTauri: Off-Road mücadelesi 15:38
Formula 1
25 Haz 2021

Red Bull Racing Honda Vs Scuderia AlphaTauri: Off-Road mücadelesi

Luke Smith Daha fazlası
Luke Smith
Red Bull'a motor tedariği yapmaya açık olan tek üretici Ferrari'ymiş
Formula 1

Red Bull'a motor tedariği yapmaya açık olan tek üretici Ferrari'ymiş

Alpine, zor başlangıçtan sonra ''huysuzluk'' yapmadığı için Alonso'yu övdü
Formula 1

Alpine, zor başlangıçtan sonra ''huysuzluk'' yapmadığı için Alonso'yu övdü

Diyaloglar TV'de yayınlanmaya başladığından beri FIA radyo trafiği azalmış
Formula 1

Diyaloglar TV'de yayınlanmaya başladığından beri FIA radyo trafiği azalmış

Çok Okunanlar Bugün

Red Bull'a motor tedariği yapmaya açık olan tek üretici Ferrari'ymiş
Formula 1 Formula 1

Red Bull'a motor tedariği yapmaya açık olan tek üretici Ferrari'ymiş

Perez: "Red Bull'a geçiş, beklediğimden çok daha zor oldu"
Formula 1 Formula 1

Perez: "Red Bull'a geçiş, beklediğimden çok daha zor oldu"

Masi: “FIA, şampiyonluk mücadelesini kızışmasıyla teknik direktifleri artırdı”
Formula 1 Formula 1

Masi: “FIA, şampiyonluk mücadelesini kızışmasıyla teknik direktifleri artırdı”

Aston Martin, Red Bull'dan bir başka üst düzey isimle daha anlaştı!
Formula 1 Formula 1

Aston Martin, Red Bull'dan bir başka üst düzey isimle daha anlaştı!

Üç takım, Britanya Grand Prix'sinin ikinci antrenman seansını kaçırmak zorunda kalabilir!
Formula 1 Formula 1

Üç takım, Britanya Grand Prix'sinin ikinci antrenman seansını kaçırmak zorunda kalabilir!

F1 takımları, pit stoplar konusunda sınırları nasıl zorladılar?
Formula 1 Formula 1

F1 takımları, pit stoplar konusunda sınırları nasıl zorladılar?

Sprint yarışlarını kazanan pilotlar, resmi olarak pole pozisyonun sahibi sayılacaklar
Formula 1 Formula 1

Sprint yarışlarını kazanan pilotlar, resmi olarak pole pozisyonun sahibi sayılacaklar

Avusturya GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları
Formula 1 Formula 1

Avusturya GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları

Son Haberler

Perez: "Red Bull'a geçiş, beklediğimden çok daha zor oldu"
Formula 1 Formula 1

Perez: "Red Bull'a geçiş, beklediğimden çok daha zor oldu"

Red Bull'a motor tedariği yapmaya açık olan tek üretici Ferrari'ymiş
Formula 1 Formula 1

Red Bull'a motor tedariği yapmaya açık olan tek üretici Ferrari'ymiş

Masi: “FIA, şampiyonluk mücadelesini kızışmasıyla teknik direktifleri artırdı”
Formula 1 Formula 1

Masi: “FIA, şampiyonluk mücadelesini kızışmasıyla teknik direktifleri artırdı”

FIA, 9. ve 10. virajlar konusunda pilotları tekrar uyardı
Formula 1 Formula 1

FIA, 9. ve 10. virajlar konusunda pilotları tekrar uyardı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.