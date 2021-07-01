Masi: “FIA, şampiyonluk mücadelesini kızışmasıyla teknik direktifleri artırdı”

FIA, genelde teknik direktifleri takımların talepleri üzerine güvenlik gerekçesiyle yasal boşlukları kapamak üzere yayınlıyor.

Fakat geçtiğimiz 6 haftada 3 tane geniş kapsamlı ve önemli teknik direktif yayınlandı. Bu, İspanya Grand Prix’sinde Red Bull’un esnek kanat kullandığına yönelik iddialarla başladı.

İkinci bir teknik direktif takımlara Bakü’de yaşanan lastik patlamaları sonrasında gönderildi. Böylelikle lastik basınçlarına daha katı kontroller uygulanmaya başladı ve son olarak geçtiğimiz haftaki Steiermark Grand Prix’sinde pit stopların yavaşlatılmasına dair bir direktif daha yayınlandı.

Ferrari sportif direktörü Laurent Mekies, geçtiğimiz hafta sonu FIA’nın, bu konular hakkında teknik direktifler yayınlanmadan önce takımlarla konuşmasını istediğini söylerken Alfa Romeo takım patronu Frederic Vasseur, eleştirel yaklaşımında daha doğrudan konuştu.

Vasseur, “Pazartesi sabahı basında açıklanandan daha fazla teknik direktif gelmesi, bunu yapmak için doğru bir yol değil.”

“Her pazartesi, bir sürü teknik direktif elimize geçiyor. Bu, F1’i yönetmek için gereken doğru yöntem değil. Sonraki konu kanat esnekliği olacak. Bunun hakkında konuşmamız gerek.” dedi.

Masi, bu yıl teknik direktiflerin daha sık kullanılmasının, Mercedes ve Red Bull'un arasındaki kıyasıya şampiyonluk mücadelesinin bir sonucu olduğunu ve son kural değişikliklerinin üçünün de şampiyonluk için yarışan takımlardan en az biriyle ilgili olduğunu belirtti.

Motorsport.com tarafından Vasseur’un yorumları hakkında görüşü sorulduğunda Masi, “Elbette ön taraftaki rekabet seviyesi, kesinlikle önceki yıllara kıyasla çok daha arttı.”

“Bu nedenle, bazı alanlarda rehberlik edilmesi ve direktiflerle açıklık getirilmesi evet, arttı."

“Fakat bence bu, pist üzerindeki rekabetin kızışmasının doğrudan bir sonucu olarak ortaya çıktı.”

Fakat Masi, Vasseur’un F1’in yeni yönetim şekliyle ilgili düşüncelerine katılmadı ve bunun sadece FIA’nın teknik departmanının hali hazırda var olan kurallara açıklık getirme şekli olduğunu söyledi.

Masi, “Buna bir yönetim mekanizması demezdim.”

“Fakat teknik departmanın bakış açısından kuralların nasıl yorumlanabileceği ya da bazı prosedürlerin nasıl uygulanabileceği konusunda tüm takımlarla iletişime geçmeyi denemek için belli direktifler getirmek kesin bir yol.”

“Ayrıca herkes bazı alanlarda açıklık getirilmesini istiyor ve bu yüzden, bunlar hakkında şu anda yaşananlarla birlikte açıklık artıyor.” dedi.