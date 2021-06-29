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Formula 1 / Steiermark GP Haberler

Masi: "FIA, McLaren'ın şikayeti olmadan da Bottas’ın pit yolundaki spinini inceleme altına alırdı"

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Selin Elif Köse

Formula 1 Yarış Direktörü Michael Masi’ye göre FIA’nın yarış hakemleri, McLaren’ın şikayeti olmadan da Bottas’ın pit yolundaki spinini inceleme altına alırdı.

Masi: "FIA, McLaren'ın şikayeti olmadan da Bottas’ın pit yolundaki spinini inceleme altına alırdı"

Mercedes pilotu Bottas, geçen cuma Red Bull Ring’deki ikinci antrenman seansında patinajı azaltmak için ikinci viteste pitten çıkarken spin attı.

Bottas, spin attığında hiçbir şeye ya da kişiye çarpmadı ve yakında bulunan McLaren mekanikerlerinin yardımıyla aracı piste döndü.

Fakat McLaren takım yöneticisi Paul James, olayın hemen ardından Masi ile iletişime geçti ve bunun “tamamen saçmalık” olduğunu söyledi.

Masi, buna katıldığını ve olayı soruşturacaklarını söyledi. Hakemlerin incelemesi sonrasında Bottas, üç sıra grid cezası aldı. 

Bunun ardından ise Fin pilot ve Mercedes takım patronu Toto Wolff, bunun “ağır bir ceza” olduğunu belirtti.

Masi, McLaren dışında hiçbir takımın şikayette bulunmadığını ancak bu şikayet olmasaydı bile, hakemlerin yine de olayı inceleyeceğinin altını çizdi.

Michael Masi, Race Director, FIA

Michael Masi, Race Director, FIA

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Masi, “Dürüst olmak gerekirse bu tarz olaylar yaşandığında, doğrudan ekrana 'inceleme altında' ya da onun gibi bir yazı koyuyoruz ki herkese pit yolunda ne yaşandığını duyurabilelim.”

“Fakat, bu olayda McLaren hiçbir şey söylememiş olsaydı bile, hakemlere bunu incelemesini söylerdim.” dedi.

Grid cezasıyla birlikte Bottas ikincilikten beşinciliğe düştü ancak Mercedes pilotu, pazar günkü yarışta üçüncülüğe yükselmeyi başardı.

Yine de Masi, hakemlerin McLaren'dan gelen radyo mesajından etkilenebileceği iddiasını çürüttü ve hakemlerin, bu şikayetten haberi olmadığını dile getirdi.

Masi, "Aslında hakemler, benim takımlarla aramda geçen konuşmaların hiçbirini duymuyor." 

"Ayrıca, yarış spikerlerinin de yorumlarını duymuyorlar. Bu nedenle, her şekilde bundan haberdar değillerdi.” ifadelerini kullandı.

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