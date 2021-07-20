Masi: "FIA, ilk tur kazalarına karşı daha sert bir tutum sergiliyor"

Son birkaç sezonda ilk tur kazalarına daha yumuşak bir yaklaşım sergilendi ve çoğu pilot genellikle "yarışmalarına izin verin" felsefesinin arkasına sığınarak, bazı olayları ceza almadan atlattı.

Ancak Lewis Hamilton, Max Verstappen'le ilk turda temas yaşamasının ardından 10 saniyelik bir zaman cezası aldı.

George Russell ise Carlos Sainz'la sprint yarışının ilk turunda temas yaşamasının ardından 3 sıra grid cezası almıştı.

Masi, takımların ve pilotların ilk turlardaki kazalara daha sert bir yaklaşım sergilemesi gerektiği konusunda anlaştığını belirtti.

"'Yarışmalarına izin verin' prensibinden dolayı ilk tur olaylarının yarışın geri kalanındakilere kıyasla daha yumuşak bir şekilde karşılandığı açıktı. Bu konuda şüphe yok, pilotların kendi standartlarını bulmalarına izin verdik."

"Ancak pilotlar ve takımlar, geçen senenin sonundan bu yana ilk turdaki mücadelelerin biraz fazla sertleştiğini ve daha sakin olunması gerektiğini açıkça söyledi."

Ardından Masi'ye ilk iki veya üç virajın ardından yeniden daha yumuşak olmaya devam edilip edilmeyeceği soruldu. Masi, bu soruyu şöyle yanıtladı: "Hayır, ilk turun tamamında neler yaşandığına bakacağız. Kaza ilk virajda olabilir, altınca virajda olabilir, pistin yapısına göre değişecek."

Masi, ayrıca Verstappen/Hamilton kazasının değerlendirilmesinde gecikme yaşanmadığını belirtti ve devam etti: "Bu olay özelinde yoktu. Olaya iki araç karışmıştı ve pilotlar sezonun başından beri bir olaya iki araç karıştıysa; bir kişi tamamıyla ya da ağırlık olarak suçluysa, bu olayın daha yakından incelenmesini istedi. Olay ilk turda olsa bile."

Hamilton'ın hakemler tarafından neden cezalandırıldığı hakkında konuşan Masi, Hamilton'ın yarışın ilerleyen bölümünde aynı virajda Charles Leclerc'i geçtiği hareketi göstererek; Hamilton'ın apex'e daha yakın olabileceğini belirtti.

"Olaya bakıldığında hakemler Hamilton'ın ağırlıklı olarak suçlu olduğunu düşündü. Bu olayın çoğunluğu, yarışın sonraki bölümünde Charles'ı geçtiği olaya benziyordu. O, [Verstappen olayında] apex'e daha yakın olabilirdi."

"Bence açıklamada yer verilen ifadeler oldukça açıktı: O ağırlıklı olarak suçluydu. Tamamıyla suçlu olarak görülmedi. Ancak apex'e daha yakın olabileceğinden ağırlıklı olarak suçlu olduğu düşünüldü."

"Apex'e daha yakın olsaydı, kaza olmayabilirdi. Ancak bilemeyiz, biz yaşanan olayın kendisine bakıyoruz."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton Mercedes W12 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images