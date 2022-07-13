Masi: "FIA için çalışmak benim için bir onur ve zevkti"

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Michael Masi, Charlie Whiting'in vefatının ardından 2019 Avustralya Grand Prix'si öncesinde Formula 1 yarış direktörü olarak atanmıştı.

Aslen Avustralyalı olan Masi, tartışmalı 2021 Abu Dhabi GP'de önemli bir rol oynaması ve "insan hatası" yapmasının ardından görevinden alındı.

O günden bu yana FIA içerisinde farklı bir role geçeceği konuşulan Masi, sonunda bunu istemedi ve salı günü itibariyle organizasyondan ayrıldı.

Çarşamba günü Motorsport.com'a konuşan Masi, 2021 Abu Dhabi GP'den bu yana ilk açıklamasında bulundu ve kendisine destek verenlere teşekkür etti.

Masi, "Charlie'nin 2019 Melbourne'deki beklenmedik ve trajik vefatından bu yana FIA'yı Tek Koltuklu Spor Direktörü, FIA ​​Formula 1 Yarış Direktörü ve Güvenlik Delegesi olarak temsil etmek benim için büyük bir zevk ve onurdu."

"Bu göreve atanmadan önce, FIA ve Üye Kulüpleri ile dünya çapındaki pek çok proje üzerinde on yıldan fazla bir süre boyunca çalıştım. Artık aileme ve arkadaşlarıma daha yakın olmak adına organizasyondan ayrılıp, Avustralya'ya geri dönme kararı aldım."

"Çeşitli FIA Üye Kulüpleri, Formula 1 Grubu, katılımcılar, organizatörler, pistler, meslektaşlarım ve FIA ​​içindeki ekiplerle uzun yıllar çalışmak benim için gurur vericiydi."

"Kariyerim boyunca geliştirdiğim bu ilişkilere ve dostluklara her zaman değer vereceğim. Beni 2018'de, gelecekteki halefleri olarak belirledikleri için Herbie Blash ve merhum Charlie Whiting'e özellikle minnettarım."

"Ani vefatına kadar uzun yıllar Charlie'yi takip etmeye ve ondan bir şeyler öğrenmeye çalıştım. Ayrıca, görev sürem boyunca eski FIA Başkanı Jean Todt'a Stefano Domenicali'ye ve FIA Tek Koltuklu programındaki ekibime, bana olan destek ve rehberlikleri için minnettarlığımı ifade etmek isterim."

"FIA Başkanı Muhammed Ben Süleyem'e ve yönetim ekibine, atandıkları günden bu yana verdikleri kişisel destek için teşekkür edip, gelecek için en iyisini diliyorum."



"Bu yolculuk boyunca ve özellikle son birkaç aylık süre zarfında, ailemden, arkadaşlarımdan ve meslektaşlarımdan gelen kişisel desteğe sonsuza kadar değer vereceğim." dedi.