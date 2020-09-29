Masi: "FIA, Hamilton'ı durdurmaya çalışmıyor"

Hamilton, yanlış yerde kalkış antrenmanı yaptığı için Rusya Grand Prix'si için iki beş saniyelik zaman cezası aldı ve lider götürdüğü yarışı, cezalar sonrası üçüncü sırada noktaladı.

Yaptırım başlangıçta iki de ceza puanı içeriyordu. Bu, Hamilton'ın ceza puanının 10'a çıktığı anlamına gelirken, Türkiye GP'ye kadar iki ceza puanı alması halinde bir yarıştan men edilecekti.

Ancak sonrasında bu ceza puanı iptal edildi ve bunun yerine Mercedes'e 25 bin euro para ceza verildi. Hamilton'ın ceza puanı da 8'e indi.

Hamilton iki yarış önce de İtalya GP'de pit yolu kapalıyken pite girdiği için 10 saniye dur/kalk cezası almıştı.

Sochi'de kendisine verilen cezanın aşırı olup olmadığı sorulduğunda Hamilton, "Tabii ki öyle. Ama bu beklenen bir şey. Beni durdurmaya çalışıyorlar, öyle değil mi?

"Ama sorun yok. Sadece başımı önüme eğip odaklanmam gerekiyor ve sonra ne olacağını göreceğiz." dedi.

Hamilton'ın yorumları Michael Masi'ye soruldu ve Masi şöyle dedi: "Benim bakış açıma göre her şey çok basit. Daha önce ona ve diğer pilotlara birçok kez söylediğim üzere, kapımız her zaman açık. Bazı şeyleri konuşmaktan büyük memnuniyet duyarım."

"Ancak FIA açısından bakarsak, burada kuralları uygulayan sportif kural koyucu olarak bulunuyoruz. Bağımsız bir yargı organı olan görevlilerimiz var. Bu yüzden ortada bir kural ihlali vardı. Bunu yapanın Lewis ya da diğer 19 pilottan birisinin olması önemli değil. Kurallarda ihlal olmuşsa, bunu kendi içerisinde değerlendirirler."

"Ve ayrıca şunu söyleyebilirim ki, tüm temel unsurları hesaba katarak, o anki şartları dikkate alarak hakkaniyetli ve adil bir şekilde karar veriyoruz."

Konu hakkında konuşan Ross Brawn da Hamilton'ın başına gelenlerin kötü şanstan ibaret olduğunu düşünüyor.

Brawn, "Lewis son birkaç yarışta, önce Monza ve şimdi de Sochi'de aldığı cezalarla biraz şanssızlık yaşadı."

"Şahsen ben gider, yaralarımı sarar ve gelecekte bu tür olayları nasıl önleyebileceğimi düşünürdüm."

"Takımın bunu yapacağını biliyorum. Takımda kendi dönemimden bu yana pek çok kişiyi tanıyorum ve bazı hatalar yaptıklarını anlayacaklar."

"Kötü şans ve hatalar olabiliyor, önemli olan bunlara nasıl yanıt verdiğinizdir. Dünyanın size karşı olduğunu düşünmek kolay, ancak neredeyse her zaman farklı şekilde yapabileceğiniz ve öğrenebileceğiniz şeyler vardır." dedi.

Alakalı video