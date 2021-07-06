Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Red Bull: “F1’in yeni motorları keyif vermeli yoksa FE’den farkımız kalmaz” Sonraki / Norris: ''Hamilton'ın beni övmesi, benim için çok anlamlı''
Formula 1 Haberler

Masi: ''F1'in lisans puanı sisteminde bir sorun yok''

Çeviren:
Betim Aker
, Editör

FIA Formula 1 yarış direktörü Michael Masi, sürücüleri bir yarıştan men edebilecek ceza puanları sistemini tekrar gözden geçirmek için hiçbir neden olmadığını söyledi.

Masi: ''F1'in lisans puanı sisteminde bir sorun yok''

FIA'nın kullandığı süper lisans ceza sisteminde, son 12 ay içinde 12 ceza puanı alan sürücüler en yakın Grand Prix'den tek yarışlığına men ediliyor.

Formula 1'de belli süredir grid cezası veya yarış içerisinde verilen çeşitli cezaların ardından, FIA sürücülere belli "ceza puanları" veriyor. Bu cezalar bazen bir, bazen iki veya dört şeklinde oluyor.

Ancak bazı kişiler, daha küçük suçlar nedeniyle biriken puanların, genel olarak iyi bir sicile sahip bir sürücüyü haksız yere cezalandırabileceğini öne sürdüler.

Geçtiğimiz hafta sonu Avusturya Grand Prix'sinde Lando Norris'in yaşadığı durum buna bir örnek oldu. McLaren pilotu, Sergio Perez'le arasında yaşanan olaydan dolayı pit stopta beş saniye beklemesinin yanında, iki ceza puanı aldı.

Bu puanlarla birlikte İngiliz sürücünün ceza puanı 10'a yükseldi ve men cezasına çok yaklaşmış oldu. Ancak Norris'in iki ceza puanı Silverstone'da 12 aylık süresini doldurmuş olacak ve pilotun ceza puanı 8'e düşecek.

McLaren takım patronu Andreas Seidl konu hakkında şu açıklamalarda bulundu: ''Bana göre, bu sistemin tekrar gözden geçirilmesi gerekiyor. Bence hiçbirimiz Avusturya'daki gibi bir olayın, bir yarıştan men cezası getirmesinin doğru olduğunu düşünmüyoruz.''

Ancak Masi, bu sistemin toplantılarda takım yöneticileriyle konuşulduğunu ve sistemin değiştirilmeyeceği kararına varıldığını söyledi.

''Dürüst olmak gerekirse, bu var olan bir ceza puanı sistemi. Yani tüm süreç boyunca bu zaten vardı. Bu, uymaları gereken kurallar için belli sayıda puana sahip olan pek çok ülkede araç kullanmaktan farklı değil ve sürüş tarzı gibi çeşitli şeyleri buna göre ayarlamak zorundalar.''

''Yani, hayır, bu cezaların ağır olduğunu düşünmüyorum. Bunları geçtiğimiz sezon konuştuk. Bu komik çünkü bu sürücüleri ve takımları farklı şekillerde etkiliyor.''

''Geçen yılın sonunda, takımlar, FIA ve F1, bu sistemin bu yıl da aynı kalması konusunda fikir birliğindeydi.''

''Bu, sezon ortasında değiştirilebilecek bir şey değil. Ceza skalası takımlarla üzerinde anlaştığımız bir konu. Hakemler bu sistemi kullanıyor.''

paylaşım
yorumlar
Red Bull: “F1’in yeni motorları keyif vermeli yoksa FE’den farkımız kalmaz”

Önceki haber

Red Bull: “F1’in yeni motorları keyif vermeli yoksa FE’den farkımız kalmaz”

Sonraki haber

Norris: ''Hamilton'ın beni övmesi, benim için çok anlamlı''

Norris: ''Hamilton'ın beni övmesi, benim için çok anlamlı''
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Schumacher: "Raikkonen'in hareketi utanç vericiydi"

8 s
2
Formula 1

Hamilton: “Silverstone’da getirilecek güncellemeler, Red Bull’la farkı kapatmak için yeterli değil”

2 s
3
Formula 1

Türkiye GP en iyi nereden izlenir?

9 ay
4
World Superbike

Sofuoğlu: "Petronas SRT, Toprak'ı MotoGP'ye istiyor"

11 s
5
Formula 1

Verstappen'in Hamilton'dan uzaklaşmasını sağlayan yeni güncellemeler

3 s
Son Haberler
Norris: ''Hamilton'ın beni övmesi, benim için çok anlamlı''
F1

Norris: ''Hamilton'ın beni övmesi, benim için çok anlamlı''

8dk
Masi: ''F1'in lisans puanı sisteminde bir sorun yok''
F1

Masi: ''F1'in lisans puanı sisteminde bir sorun yok''

1 s
Red Bull: “F1’in yeni motorları keyif vermeli yoksa FE’den farkımız kalmaz”
F1

Red Bull: “F1’in yeni motorları keyif vermeli yoksa FE’den farkımız kalmaz”

1 s
Hamilton: “Silverstone’da getirilecek güncellemeler, Red Bull’la farkı kapatmak için yeterli değil”
F1

Hamilton: “Silverstone’da getirilecek güncellemeler, Red Bull’la farkı kapatmak için yeterli değil”

2 s
Verstappen'in Hamilton'dan uzaklaşmasını sağlayan yeni güncellemeler
F1

Verstappen'in Hamilton'dan uzaklaşmasını sağlayan yeni güncellemeler

3 s
Son Videolar
Juan Pablo Montoya, Avusturya GP'sini yorumluyor 07:40
Formula 1
5 Tem 2021

Juan Pablo Montoya, Avusturya GP'sini yorumluyor

Avusturya Grand Prix'si Gridi 01:01
Formula 1
4 Tem 2021

Avusturya Grand Prix'si Gridi

Avusturya GP hakkında bilmeniz gerekenler 02:18
Formula 1
2 Tem 2021

Avusturya GP hakkında bilmeniz gerekenler

Formula 1: Alonso geri dönüşünden keyifli 00:50
Formula 1
30 Haz 2021

Formula 1: Alonso geri dönüşünden keyifli

Canlı yayın: 2021 Steiermark GP Motorsport.com değerlendirme yayını 00:00
Formula 1
27 Haz 2021

Canlı yayın: 2021 Steiermark GP Motorsport.com değerlendirme yayını

Çok Okunanlar Bugün

Schumacher: "Raikkonen'in hareketi utanç vericiydi"
Formula 1 Formula 1

Schumacher: "Raikkonen'in hareketi utanç vericiydi"

Hamilton: “Silverstone’da getirilecek güncellemeler, Red Bull’la farkı kapatmak için yeterli değil”
Formula 1 Formula 1

Hamilton: “Silverstone’da getirilecek güncellemeler, Red Bull’la farkı kapatmak için yeterli değil”

Türkiye GP en iyi nereden izlenir?
Formula 1 Formula 1

Türkiye GP en iyi nereden izlenir?

Sofuoğlu: "Petronas SRT, Toprak'ı MotoGP'ye istiyor"
World Superbike World Superbike

Sofuoğlu: "Petronas SRT, Toprak'ı MotoGP'ye istiyor"

Verstappen'in Hamilton'dan uzaklaşmasını sağlayan yeni güncellemeler
Formula 1 Formula 1

Verstappen'in Hamilton'dan uzaklaşmasını sağlayan yeni güncellemeler

Red Bull: “F1’in yeni motorları keyif vermeli yoksa FE’den farkımız kalmaz”
Formula 1 Formula 1

Red Bull: “F1’in yeni motorları keyif vermeli yoksa FE’den farkımız kalmaz”

Leclerc: "Perez abarttığını biliyor"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "Perez abarttığını biliyor"

2021 Formula 1 Türkiye GP biletlerinin gelecek haftadan itibaren satışa sunulması planlanıyor
Formula 1 Formula 1

2021 Formula 1 Türkiye GP biletlerinin gelecek haftadan itibaren satışa sunulması planlanıyor

Son Haberler

Norris: ''Hamilton'ın beni övmesi, benim için çok anlamlı''
Formula 1 Formula 1

Norris: ''Hamilton'ın beni övmesi, benim için çok anlamlı''

Masi: ''F1'in lisans puanı sisteminde bir sorun yok''
Formula 1 Formula 1

Masi: ''F1'in lisans puanı sisteminde bir sorun yok''

Red Bull: “F1’in yeni motorları keyif vermeli yoksa FE’den farkımız kalmaz”
Formula 1 Formula 1

Red Bull: “F1’in yeni motorları keyif vermeli yoksa FE’den farkımız kalmaz”

Hamilton: “Silverstone’da getirilecek güncellemeler, Red Bull’la farkı kapatmak için yeterli değil”
Formula 1 Formula 1

Hamilton: “Silverstone’da getirilecek güncellemeler, Red Bull’la farkı kapatmak için yeterli değil”

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.