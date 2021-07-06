Masi: ''F1'in lisans puanı sisteminde bir sorun yok''

FIA'nın kullandığı süper lisans ceza sisteminde, son 12 ay içinde 12 ceza puanı alan sürücüler en yakın Grand Prix'den tek yarışlığına men ediliyor.

Formula 1'de belli süredir grid cezası veya yarış içerisinde verilen çeşitli cezaların ardından, FIA sürücülere belli "ceza puanları" veriyor. Bu cezalar bazen bir, bazen iki veya dört şeklinde oluyor.

Ancak bazı kişiler, daha küçük suçlar nedeniyle biriken puanların, genel olarak iyi bir sicile sahip bir sürücüyü haksız yere cezalandırabileceğini öne sürdüler.

Geçtiğimiz hafta sonu Avusturya Grand Prix'sinde Lando Norris'in yaşadığı durum buna bir örnek oldu. McLaren pilotu, Sergio Perez'le arasında yaşanan olaydan dolayı pit stopta beş saniye beklemesinin yanında, iki ceza puanı aldı.

Bu puanlarla birlikte İngiliz sürücünün ceza puanı 10'a yükseldi ve men cezasına çok yaklaşmış oldu. Ancak Norris'in iki ceza puanı Silverstone'da 12 aylık süresini doldurmuş olacak ve pilotun ceza puanı 8'e düşecek.

McLaren takım patronu Andreas Seidl konu hakkında şu açıklamalarda bulundu: ''Bana göre, bu sistemin tekrar gözden geçirilmesi gerekiyor. Bence hiçbirimiz Avusturya'daki gibi bir olayın, bir yarıştan men cezası getirmesinin doğru olduğunu düşünmüyoruz.''

Ancak Masi, bu sistemin toplantılarda takım yöneticileriyle konuşulduğunu ve sistemin değiştirilmeyeceği kararına varıldığını söyledi.

''Dürüst olmak gerekirse, bu var olan bir ceza puanı sistemi. Yani tüm süreç boyunca bu zaten vardı. Bu, uymaları gereken kurallar için belli sayıda puana sahip olan pek çok ülkede araç kullanmaktan farklı değil ve sürüş tarzı gibi çeşitli şeyleri buna göre ayarlamak zorundalar.''

''Yani, hayır, bu cezaların ağır olduğunu düşünmüyorum. Bunları geçtiğimiz sezon konuştuk. Bu komik çünkü bu sürücüleri ve takımları farklı şekillerde etkiliyor.''

''Geçen yılın sonunda, takımlar, FIA ve F1, bu sistemin bu yıl da aynı kalması konusunda fikir birliğindeydi.''

''Bu, sezon ortasında değiştirilebilecek bir şey değil. Ceza skalası takımlarla üzerinde anlaştığımız bir konu. Hakemler bu sistemi kullanıyor.''