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Masi, F1'e geri dönüş fikrine açık

Eski Formula 1 yarış direktörü Michael Masi, seriye geri dönüş için kapıyı açık bırakıyor.

Altay Gök
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Masi, F1'e geri dönüş fikrine açık
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2021 Abu Dhabi GP'sinde yaşanan ve F1 tarihini değiştiren olayların ardından kendini hedef tahtasında bulan Masi, yarıştan yaklaşık iki ay sonra yarış direktörü görevinden alınmıştı.

Bir süre daha FIA bünyesinde çalışmaya devam eden Masi'nin yeni iş tanımı asla öğrenilemedi, zaten bir süre sonra da FIA'dan ayrılarak ülkesi Avustralya'ya döndü.

Son yedi-sekiz aydır Supercars komisyonu başkanlığını yürüten Masi, buna rağmen medya tarafından görüntülenmemek için çaba sarf ediyordu -ta ki 2023 Avustralya GP'sinde padoğu ziyaret edene ve birçok önemli kişiyle fotoğraflar verene kadar!

Olaylı 2021 finalinin ardından Lewis Hamilton, Avustralya GP hafta sonunda Masi ile karşı karşıya gelse dahi onunla konuşmak istemeyeceğini belirtmişti. 

Daily Mail'e konuşan Masi, bu konuda, "Herkesin kendi bakış açısı ve kendi görüşü var."

"Her görüşe saygı duyuyorum, ne düşündükleri ya da düşünmedikleri konusunda yorum yapmak bana düşmez."

"Ve eğer bir tartışma yapmak için bana yaklaşılırsa, buna açığım ve her zaman da açık oldum." yorumunu yaptı.

Masi, gelecekte yeniden F1'de görev alabileceğine yönelik ifadeleriyle dikkat çekti.  

Masi, "FIA'daki görevim son bulduğumda ailemin yanına gittim ve 'benim için F1 tamamen bitmiştir' diyerek kararımı verdim."

"Abu Dhabi'de olanların ardından kendilerine yaşananlarla ilgili hiçbir şey okumamalarını ya da izlememelerini söylemiştim. Bu pek de sağlıklı olmazdı."

"Sosyal medya birçok açıdan harika bir araç olabilir ama bazı açılardan pek de harika değil."

"Açıkçası Çarşamba günü piste ilk geldiğimde biraz gergindim, ancak insanların bana ne kadar kibar yaklaştığını kendi gözlerimle gördüm."

"Dolayısıyla olası bir geri dönüş için bana yaklaşılırsa buna açığım, her zaman tüm seçeneklere açık oldum." dedi.

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