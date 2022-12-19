Windsor: "Eğer fırsatı olursa Masi, F1'e geri dönebilir"

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Yarış direktörü Masi, 2021 Abu Dabi Grand Prix'sinde Max Verstappen'in son turda Lewis Hamilton'ı geçerek yarışı kazandığı ve ilk Dünya Şampiyonluğunu elde ettiği F1 tarihinin en tartışmalı anlarından birinin merkezinde yer aldı.

Sadece Hamilton ve Verstappen arasındaki araçların turlarını geri alması kararını vererek F1'in kendi kurallarını ihlal etmekle suçlanan Masi, yarış direktörlüğü görevinden alındı ve temmuz ayında yönetim organı FIA'dan ayrıldığı açıklandı.

Ardından anavatanı Avustralya'ya dönen Masi, eylül ayında Supercars Komisyonu'nun başkanı oldu. Bu hafta başında ise Karting Avustralya'nın yönetim kurulunda ek bir görev aldı.

Masi'nin yokluğunda F1, 2022 sezonuna yarış direktörü rolünün Niels Wittich ve Eduardo Freitas arasında paylaşılmasıyla başladı. Bu da takımlar ve pilotlar arasında tutarsızlık şikayetlerine yol açtı.

Yılın son dört yarışı için bu inisiyatiften vazgeçildi ve yalnızca Wittich pozisyonu elinde tutmuş oldu.

Twitch kanalı aracılığıyla konuşan eski Williams ve Ferrari takım menajeri Windsor, Masi'nin F1'e dönme fırsatını değerlendireceğini ima etti ve muhtemelen mevcut rejimin bir üst seviyesini temsil edeceğini öne sürdü.

Windsor, “Masi yine Avustralya'da motor sporlarında çalışıyor ve yine yarış yönetmenliği yapıyor."

“Bir arkadaşım, Formula 1 ona bir teklif yaparsa muhtemelen geri döneceğini ve şu anda bulunduğumuz yere kıyasla çok çok iyi bir iş çıkaracağını söyledi."

Peter Windsor, Haberci Fotoğraf: Sutton Images

“Açıkçası, Abu Dabi'de çok büyük bir hata yaptı ancak herkes hata yapar. Ama temel argüman şu: 'Bulunduğumuz yerden daha mı kötü?'"

“Her şeyin dışında, gerçekten düzenli kararlar veriyordu."

“Bunun asla olmayacağına eminim, çünkü [Mercedes patronu] Toto Wolff muhtemelen bunun olmasına asla izin vermeyecek çünkü o kadar büyük bir hata yaptı ki, belki de asla geri dönmemesi gerektiğini söyleyebilirsiniz." dedi.

FIA'dan ayrılmasının ardından Masi, Abu Dabi 2021'in ardından maruz kaldığı tacizin boyutunu açıkladı ve Sydney Daily Telegraph'a bir dizi ölüm tehdidinin kendisini 'dünyanın en nefret edilen adamı' gibi hissettirdiğini söyledi.

Masi, “Kimseyle konuşmak istemedim."

“Ailemle ve arkadaşlarımla bile konuşmak istemedim, sadece ailemle çok kısa görüştüm."

“Fiziksel etkileri de vardı ancak daha çok zihinsel olarak etkilendim. Sadece bir balonun içinde olmak istedim, kimseyle konuşmak gibi bir isteğim yoktu. Sadece yalnız kalmak istiyordum ki bu çok zorlayıcıydı."

“Bütün bu deneyim beni çok daha güçlü bir insan yaptı." dedi.