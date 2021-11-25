Masi, F1 yarış kuralları hakkındaki duruşunu koruyor

Bu konu, Brezilya GP hakemlerinin, Max Verstappen/Lewis Hamilton olayının yeniden incelenmeyeceğini onaylamasından kısa bir süre sonra, Katar'daki sürücüler toplantısında uzun uzun tartışıldı.

Toplantıdan sonra birkaç sürücü, cezaların tam olarak ne zaman uygulanacağını hâlâ bilmediklerini söyledi. Ancak Masi, kendilerine gereken şekilde bilgi verildiği konusunda net.

Masi, “Bence onlara ne beklemeleri gerektiği netleştirildi.”

“Sanırım bazıları hemfikir oldu bazıları da karşı çıktı."

"Bu yüzden onlara genel bir rehberlik sağladık ancak her olayın esasına göre değerlendirileceği konusunda da çok net olduk." dedi.

Masi, Brezilya'da Verstappen'e ceza verilmemesinin, kuralların son zamanlarda gevşetildiğini anlamına geldiğini reddetti.

“Daha gevşetilmiş olduğunu söyleyemem, her olaya esasına göre bakılıyor."

"Her birinde yaptığımız gibi, bağımsız hakemlerden oluşan bir heyet var. Çoğu kişinin düşündüğünün aksine, orada yargıç ve jüri olarak oturan ben değilim."

Valtteri Bottas, Mercedes W12, Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41, and Charles Leclerc, Ferrari SF21 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

"Her olayı inceleyen bir hakemler heyetimiz var."

"Daha sonra geçen hafta sonu gördüğümüz gibi incelemeye değer olup olmadığına karar veriliyor, gerek görülürse inceleniyor ve ardından bir ihlal olup olmadığına karar veriliyor."

Verstappen'in Brezilya'daki hamlesinin, asfalt yerine çakıl gibi farklı bir kaçış bölgesi olsaydı, farklı bir şekilde ele alınıp alınmayacağı sorulduğunda, bunun olabileceğini söyledi.

"Büyük olasılıkla, evet. Ancak tüm duruma, senaryoya, hava durumuna, kaçış bölgesine vs.'ye bakılması gerekiyor."

Mercedes'in inceleme talebinde bulunmasının ardından Verstappen'in yaptırım almamasının özel nedeni ile ilgili olarak, "Bilmiyorum, size tam olarak ne düşünüldüğünü söyleyemem, açıkçası bu kararı verdiklerinde orada oturmuyordum."

"Bir gözlemci olarak inceleme hakkının ilk kısmında oturuyordum ama daha fazlası değildi." dedi.