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Formula 1 / Son dakika

Masi: "F1, sürücülerin birbirleriyle yarışmasına izin vermemizi istedi"

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Masi: "F1, sürücülerin birbirleriyle yarışmasına izin vermemizi istedi"
Ekleyen:
, Editör
21 Ara 2019 07:30

Michael Masi, Formula 1'in, sürücülerin birbirleriyle yarışmasına izin vermesini istediğini ve bu yüzden yaklaşımlarında değişikliğe gittiklerini söyledi.

Uzun yıllar boyunca Formula 1'in yarış direktörlüğünü yapan Charlie Whiting, Avustralya GP öncesi hayatını kaybetmişti.

Whiting olmadan geçen ilk Formula 1 sezonunda sürücülere verilen cezalardaki tutarsızlık, yılın en büyük tartışma konularından birisi oldu.

Özellikle Kanada GP'de Sebastian Vettel'e verilen ceza uzun süre konuşulurken, Avusturya'da Max Verstappen'e ceza verilmemesi bir diğer tartışma konusu oldu. Sezon boyunca bunlar gibi pek çok örnek vardı.

Bununla birlikte Michael Masi, bunu Formula 1'in kendisinin istediğini söyledi.

Masi, "Doğrusu bu duruma şaşırıyorum çünkü insanlar, bazen sezonun ikinci yarışı olan Bahreyn'de pilotların yarışmasına izin vermenin ne anlama geldiğiyle ilgili konuşmalar yaptığımızı unutuyorlar."

“Bu toplantıya herkes dahil oldu. FIA, Formula 1, takım patronları, sürücüler... Hepsi dahil oldular." dedi.

Ve Avustralyalı yarış direktörü, bu alanda kış boyunca daha fazla ilerleme kaydedeceklerini söyledi.

“Bu bir süreç. Kış boyunca daha fazla tartışacağız ve sezon öncesi testlerinde takımlarla konuşacağız.” dedi.

Masi, Formula 1'in geçişleri arttıran DRS'ye yönelik yaklaşımında da değişiklikler yapabileceğini ima etti.

“Etkinin nerede büyük, nerede küçük olduğunu kontrol edeceğiz. Aynı zamanda geçişin nerede çok kolay ve nerede çok zor olduğuna da bakacağız."

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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