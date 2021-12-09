Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Uygulamalarımızı indirin
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Fittipaldi, 2022'de Haas'ın test ve yedek pilotu olarak devam edecek
Formula 1 / Abu Dabi GP Haberler

Masi, F1 şampiyona rakiplerini Abu Dhabi'de olası bir puan düşürülmesi konusunda uyardı

Ekleyen:
Çeviren:
Aybike Simay Erden

Formula 1 yarış direktörü Michael Masi, takımlara ve sürücülere Abu Dhabi sezon finalinde herhangi bir sportmenlik dışı davranışın şampiyona puanlarının düşürülmesiyle sonuçlanabileceğini hatırlattı.

Masi, F1 şampiyona rakiplerini Abu Dhabi'de olası bir puan düşürülmesi konusunda uyardı

Max Verstappen ve Lewis Hamilton, F1 sezonunun son yarışına eşit puanlarla gidiyor ve Pazar günü önde bitiren sürücü, sürücüler şampiyonluğunu alacak.

Ancak F1'in kurallarına göre, her iki sürücü de bir dayanıklılık sorunu ya da bir kaza nedeniyle yarışı bitiremezse, Verstappen, Mercedes rakibinden daha fazla galibiyet aldığı için şampiyonluğu alacak.

Bu sezon boyunca Verstappen ve Hamilton arasında, Suudi Arabistan Grand Prix'sindeki bir çarpışma da dahil olmak üzere yaşanan olaylar, Abu Dhabi'de daha fazla sorun olabileceğine dair endişelere yol açtı.

Ancak istenmeyen bir şey olmamasını sağlamak için her iki takıma da uyarı atışı yapan Masi, FIA'nın haksız olduğunu düşündüğü hiçbir davranışa müsamaha etmeyeceğini açıkça belirtti.

Masi, yarış hafta sonu öncesinde tüm yarışmacılara gönderilen düzenli etkinlik notlarında, FIA'nın Uluslararası Spor Kurallarının takımlara hatırlatmak istediği belirli maddelerini çıkardı.

Özellikle, tüm takım üyelerinin davranışlarını, sportif davranışları ve cezaların olası kapsamı ile ilgili olan ISC kurallarını vurguladı.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 2nd position, and Lewis Hamilton, Mercedes, 1st position, in the press conference

Max Verstappen, Red Bull Racing, 2nd position, and Lewis Hamilton, Mercedes, 1st position, in the press conference

Photo by: FIA Pool

Notlarda:

Madde 9.15.1

“Yarışmacı, kendi adına bir Yarışma veya Şampiyona ile bağlantılı olarak yer alan veya bir hizmet sağlayan herhangi bir kişinin, özellikle çalışanlarının, doğrudan veya dolaylı, Sürücülerinin, mekaniklerinin, danışmanlarının, servis sağlayıcılarının veya yolcularının, Yarışmacının Rezerve Alanlara erişimine izin verdiği herhangi bir kişinin dahil olmak üzere, tüm eylem veya ihmallerinden sorumlu olacaktır.”

Madde 12.2.1 – Kuralların İhlali ve özellikle Madde 12.2.1.l

“Yarışmada adalet ilkelerinin herhangi bir ihlali, sportmenlik dışı davranışlar veya bir Yarışma sonucunu, spor etiğine aykırı bir şekilde etkileme girişimi.”

Madde 12.4.5

"Tüm FIA Şampiyonaları, kupaları, mücadeleleri, ödülleri veya serileri için hakemler ayrıca aşağıdaki cezaları uygulamaya karar verebilirler: Bir veya daha fazla Yarışma için uzaklaştırma, Şampiyona, kupa, mücadele, ödül veya seri için puanların geri alınması."

Madde 12.4.5.a

“Puanlar, istisnai durumlar dışında Sürücülerden ve Yarışmacılardan ayrı olarak düşürülmemelidir.”

Masi'nin takımlara verdiği nottan çıkan sonuç, FIA'nın sportmenlik dışı gördüğü her şeyi yakından takip edeceği ve verilen herhangi bir cezanın muhtemelen hem sürücülerin hem de takımların sıralamasını etkileyeceği yönünde.

Biletler
paylaşım
yorumlar
Fittipaldi, 2022'de Haas'ın test ve yedek pilotu olarak devam edecek
Önceki haber

Fittipaldi, 2022'de Haas'ın test ve yedek pilotu olarak devam edecek
Yorumları görüntüle
Jonathan Noble Daha fazlası
Jonathan Noble
Stoker, FIA seçimlerini kazanırsa F1 Elçisi atamayı planlıyor
Formula 1

Stoker, FIA seçimlerini kazanırsa F1 Elçisi atamayı planlıyor

Mercedes: "Red Bull'un 2020 Abu Dhabi üstünlüğü çok az şey ifade ediyor" Abu Dabi GP
Formula 1

Mercedes: "Red Bull'un 2020 Abu Dhabi üstünlüğü çok az şey ifade ediyor"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Lewis Hamilton Daha fazlası
Lewis Hamilton
Horner: "Hamilton, tekerlek tekerleğe savaşlarda kurnazca davranabiliyor"
Formula 1

Horner: "Hamilton, tekerlek tekerleğe savaşlarda kurnazca davranabiliyor"

Mercedes: "Hamilton ön kanat hasarını görseydi, hızlı tur denemesi yapmazdı" Suudi Arabistan GP
Formula 1

Mercedes: "Hamilton ön kanat hasarını görseydi, hızlı tur denemesi yapmazdı"

Hamilton: "Geçiş kurallarına yönelik fikir birliği, birimiz için geçerli değil" Suudi Arabistan GP
Formula 1

Hamilton: "Geçiş kurallarına yönelik fikir birliği, birimiz için geçerli değil"

Mercedes Daha fazlası
Mercedes
Mercedes, Kingspan F1 anlaşmasını derhal geçerli olmak üzere sona erdirdi
Formula 1

Mercedes, Kingspan F1 anlaşmasını derhal geçerli olmak üzere sona erdirdi

Hamilton, Verstappen'in yol vermek için yavaşlayacağına dair hiçbir uyarı almamış Suudi Arabistan GP
Formula 1

Hamilton, Verstappen'in yol vermek için yavaşlayacağına dair hiçbir uyarı almamış

Wolff, F1'in Abu Dhabi'deki sezon finalinde "karmaşık" durumdan kaçınmasını umuyor Suudi Arabistan GP
Formula 1

Wolff, F1'in Abu Dhabi'deki sezon finalinde "karmaşık" durumdan kaçınmasını umuyor

Son Haberler

Masi, F1 şampiyona rakiplerini Abu Dhabi'de olası bir puan düşürülmesi konusunda uyardı
Formula 1 Formula 1

Masi, F1 şampiyona rakiplerini Abu Dhabi'de olası bir puan düşürülmesi konusunda uyardı

Fittipaldi, 2022'de Haas'ın test ve yedek pilotu olarak devam edecek
Formula 1 Formula 1

Fittipaldi, 2022'de Haas'ın test ve yedek pilotu olarak devam edecek

Stoker, FIA seçimlerini kazanırsa F1 Elçisi atamayı planlıyor
Formula 1 Formula 1

Stoker, FIA seçimlerini kazanırsa F1 Elçisi atamayı planlıyor

Abu Dhabi, F1 ile sezon finali olarak 10 yıllık sözleşme imzaladı
Formula 1 Formula 1

Abu Dhabi, F1 ile sezon finali olarak 10 yıllık sözleşme imzaladı

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.