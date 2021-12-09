Masi, F1 şampiyona rakiplerini Abu Dhabi'de olası bir puan düşürülmesi konusunda uyardı

Max Verstappen ve Lewis Hamilton, F1 sezonunun son yarışına eşit puanlarla gidiyor ve Pazar günü önde bitiren sürücü, sürücüler şampiyonluğunu alacak.

Ancak F1'in kurallarına göre, her iki sürücü de bir dayanıklılık sorunu ya da bir kaza nedeniyle yarışı bitiremezse, Verstappen, Mercedes rakibinden daha fazla galibiyet aldığı için şampiyonluğu alacak.

Bu sezon boyunca Verstappen ve Hamilton arasında, Suudi Arabistan Grand Prix'sindeki bir çarpışma da dahil olmak üzere yaşanan olaylar, Abu Dhabi'de daha fazla sorun olabileceğine dair endişelere yol açtı.

Ancak istenmeyen bir şey olmamasını sağlamak için her iki takıma da uyarı atışı yapan Masi, FIA'nın haksız olduğunu düşündüğü hiçbir davranışa müsamaha etmeyeceğini açıkça belirtti.

Masi, yarış hafta sonu öncesinde tüm yarışmacılara gönderilen düzenli etkinlik notlarında, FIA'nın Uluslararası Spor Kurallarının takımlara hatırlatmak istediği belirli maddelerini çıkardı.

Özellikle, tüm takım üyelerinin davranışlarını, sportif davranışları ve cezaların olası kapsamı ile ilgili olan ISC kurallarını vurguladı.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 2nd position, and Lewis Hamilton, Mercedes, 1st position, in the press conference Photo by: FIA Pool

Notlarda:

Madde 9.15.1

“Yarışmacı, kendi adına bir Yarışma veya Şampiyona ile bağlantılı olarak yer alan veya bir hizmet sağlayan herhangi bir kişinin, özellikle çalışanlarının, doğrudan veya dolaylı, Sürücülerinin, mekaniklerinin, danışmanlarının, servis sağlayıcılarının veya yolcularının, Yarışmacının Rezerve Alanlara erişimine izin verdiği herhangi bir kişinin dahil olmak üzere, tüm eylem veya ihmallerinden sorumlu olacaktır.”

Madde 12.2.1 – Kuralların İhlali ve özellikle Madde 12.2.1.l

“Yarışmada adalet ilkelerinin herhangi bir ihlali, sportmenlik dışı davranışlar veya bir Yarışma sonucunu, spor etiğine aykırı bir şekilde etkileme girişimi.”

Madde 12.4.5

"Tüm FIA Şampiyonaları, kupaları, mücadeleleri, ödülleri veya serileri için hakemler ayrıca aşağıdaki cezaları uygulamaya karar verebilirler: Bir veya daha fazla Yarışma için uzaklaştırma, Şampiyona, kupa, mücadele, ödül veya seri için puanların geri alınması."

Madde 12.4.5.a

“Puanlar, istisnai durumlar dışında Sürücülerden ve Yarışmacılardan ayrı olarak düşürülmemelidir.”

Masi'nin takımlara verdiği nottan çıkan sonuç, FIA'nın sportmenlik dışı gördüğü her şeyi yakından takip edeceği ve verilen herhangi bir cezanın muhtemelen hem sürücülerin hem de takımların sıralamasını etkileyeceği yönünde.