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Formula 1 / Britanya GP Haberler

Masi: "F1, ilk Sprint hafta sonuyla gurur duymalı"

Ekleyen:
, Şef Editör

Formula 1 Yarış Direktörü Michael Masi, sporun ilk olarak Britanya GP hafta sonunda test edilen Sprint Sıralama formatının sorunsuz bir şekilde tamamlanması nedeniyle gurur duyabileceğini söyledi ancak gelecekte formatta düzenleme yapma ihtimalini reddetmedi.

Masi: "F1, ilk Sprint hafta sonuyla gurur duymalı"

Masi, takımlar ve F1 organizasyonuyla yaptığı görüşmelerin ardından sportif kurallarda gerekli düzenlemeleri yapmaktan sorumlu kişiydi.

Sprint Sıralama formatıyla alakalı kuralların son versiyonu, Silverstone'daki yarıştan sadece birkaç gün önce tamamlandı ve ardından Dünya Motor Sporları Konseyi tarafından onaylandı.

Masi, Monza'daki ikinci test hafta sonu öncesinde kurallarda gerekli değişikliklerin yapılabileceğini söyledi ancak şu ana kadar her şeyin planlandığı gibi tamamlandığını vurguladı.

Masi, "Başardıklarımızdan dolayı herkes gurur duymalı. Geriye dönüp etkinliğin üç günü boyunca izleyiciler, seyirciler ve taraftarlar için üç rekabetçi unsur vermesi olan asıl niyetine baktığımda, bu sistemin faydalı olduğunu düşünüyorum."

"FIA, F1 ve takımlar, ilk olarak birinci etkinliği yapıp ardından kurallar açısından gerekli iyileştirmeleri yapma konusunda açık fikirliydi."

"Genel olarak, bir takımın ortaya çıkardığı üzerinde düşünülmesi ve tartışılması gereken küçük ve pek önemli olmayan bir şey olduğunu düşünüyorum."

"Ancak bu noktaya ulaşmak için tüm taraflar komple bir takım olarak çalıştı. FIA ve F1 ailesi olarak, bu noktaya geliş şeklimizden oldukça gururluyum." 

"Kuralların oldukça geç yayınlandığını söyleyen insanlar olduğunu biliyorum ancak takımlarla birlikte hepimiz tüm küçük detaylar üzerinde birlikte çalışarak kuralların son halini oluşturmaya çalıştık."

"İlk etkinlik başarılı bir şekilde gerçekleştirildi ve Britanya GP hafta sonunda büyük kalabalığın olması muhteşemdi. Monza için herkesle açık bir şekilde oturup, tüm geri bildirimleri alıp gerekli tüm düzenlemeleri yapacağız." dedi.

Masi, şahsen Silverstone hafta sonundan keyif aldığını ancak 2022'deki tüm yarışlarda Sprint Sıralama formatının uygulanması gerektiğini düşünmediğini söyledi.

Masi, "İyi ve farklı bir şeydi. Tüm dünyadan arkadaşlarımla konuştuğumda, bana farklı bir şey olmasını sevdiklerini söylediler. Açıkçası geçmişte de sıralamalarda değişiklik gördük ancak yarış hafta sonu programı çok uzun yıllardır nispeten sabitti."

"Yoğundu ve o ilk birkaç turu atladığınızda ve telsizden '10 tur kaldı' çağrısını duyduğunuzda, turların nereye gittiğini sorguluyorsunuz. O durumda kendinize hatırlatmanız gerekiyor."

"Bence iyiydi ve özellikle Kimi ve Fernando'nun startta yaptıkları geçişleri izlemek heyecan vericiydi.  Onlar şova katkı sağladı ve seyirciler onları izlediği için olumlu tepkiler verdiler."

"Bunun her yarışta uygulanmasını bekliyor muyum? Hayır. Bu farklı bir format ve F1, gelecekte farklı etkinliklerde farklı fırsatlara bakma konusunda oldukça açık oldu." dedi.

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