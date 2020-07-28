Masi: "F1, COVID-19 protokollerinde rahatlayamaz"

Masi, pozitif çıkan testlerin COVID-19 riski konusunda kendilerine uyarı olduğunu söyledi.

"Hepimiz için bir öğrenme deneyimi oldu. Sürekli olarak minik güncellemeler yaptık ancak genel olarak süreç ve yapı olarak hemen hemen istediğimiz yerdeyiz. Yaptıklarımızdan gurur duyuyorum." dedi.

"FIA ve F1 ile yarışlara dönme planını hazırlama sürecindeki zamana bakarsak, uyguladığımız metotlar, protokoller, pit alanındaki herkesin, gazetecilerin, alt serilerin desteği harikaydı."

Masi, "Bir spor ve sektör olarak, ilk 3 yarış etkinliğinde başardıklarımızdan büyük gurur duymalıyız."

Macaristan GP'den önce, Avusturya'da bulunmayan 2 destek personelinin testi pozitif çıktı ancak o kişilerin yarışa olumsuz bir etkisi olmadı.

Masi, sezonun başlamasını sağlayan sıkı koronavirüs protokollerini hazırlayan kilit isimlerden birisiydi. Bu kapsamda padoktaki çalışan sayısı kısıtlanırken, sosyal mesafe grupları kuruldu, herkesin maske takması zorunlu hale getirildi ve düzenli olarak test yapılıyor.

Masi, "Kesinlikle belli bir seviyede güven var. Ancak en önemlisi aşırı rahat olmamalıyız."

"Gerçek şu ki ilk 3 yarışta sadece 2 vaka oldu ancak onlar da padok dışından insanlardı. Buna karşı COVID-19'un çevremizde, küresel manada her yerde olduğu konusunu unutmamalıyız."

"Bu yüzden Silverstone'a giderken çuvallamamalıyız ve geliştirdiğimiz bu sürece uymaya devam etmeliyiz." dedi.