Masi: "F1, COVID-19 protokollerinde rahatlayamaz"
FIA Formula 1 Yarış Direktörü Michael Masi, Silverstone'daki iki yarış öncesinde şu ana kadar koronavirüs önlemlerini çok iyi bir şekilde uygulayan Formula 1'in bu konuda rahatlamaması gerektiğini söyledi.
Masi, sezonun başlamasını sağlayan sıkı koronavirüs protokollerini hazırlayan kilit isimlerden birisiydi. Bu kapsamda padoktaki çalışan sayısı kısıtlanırken, sosyal mesafe grupları kuruldu, herkesin maske takması zorunlu hale getirildi ve düzenli olarak test yapılıyor.
Macaristan GP'den önce, Avusturya'da bulunmayan 2 destek personelinin testi pozitif çıktı ancak o kişilerin yarışa olumsuz bir etkisi olmadı.
Masi, "Bir spor ve sektör olarak, ilk 3 yarış etkinliğinde başardıklarımızdan büyük gurur duymalıyız."
"FIA ve F1 ile yarışlara dönme planını hazırlama sürecindeki zamana bakarsak, uyguladığımız metotlar, protokoller, pit alanındaki herkesin, gazetecilerin, alt serilerin desteği harikaydı."
"Hepimiz için bir öğrenme deneyimi oldu. Sürekli olarak minik güncellemeler yaptık ancak genel olarak süreç ve yapı olarak hemen hemen istediğimiz yerdeyiz. Yaptıklarımızdan gurur duyuyorum." dedi.
Masi, pozitif çıkan testlerin COVID-19 riski konusunda kendilerine uyarı olduğunu söyledi.
Masi, "Kesinlikle belli bir seviyede güven var. Ancak en önemlisi aşırı rahat olmamalıyız."
"Gerçek şu ki ilk 3 yarışta sadece 2 vaka oldu ancak onlar da padok dışından insanlardı. Buna karşı COVID-19'un çevremizde, küresel manada her yerde olduğu konusunu unutmamalıyız."
"Bu yüzden Silverstone'a giderken çuvallamamalıyız ve geliştirdiğimiz bu sürece uymaya devam etmeliyiz." dedi.
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|Seri
|Formula 1
|Editör
|Adam Cooper