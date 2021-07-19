Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Mercedes: "Kırmızı bayrak çıkmasa Hamilton da yarış dışı kalacaktı"
Formula 1 / Britanya GP Haberler

Masi: “F1 cezaları, kazaların sonuçlarını yansıtmaz”

Ekleyen:
Çeviren:
Selin Elif Köse

FIA Formula 1 yarış direktörü Michael Masi, hakemlerin bir pilota ceza verirken, yaşanan kaza ve olayın sonuçlarını hesaba katmamalarının en temel kural olduğunu söyledi.

Masi: “F1 cezaları, kazaların sonuçlarını yansıtmaz”

Britanya Grand Prix’sinde Max Verstappen ile Lewis Hamilton’ın arasında yaşanan temas sonucu Hollandalı pilot yarış dışı kaldı ve Mercedes pilotu ise kazaya neden olmaktan 10 saniye zaman cezası aldı.

Verstappen ile Red Bull’un öfkesine rağmen Hamilton, cezadan ötürü kaybettiği zamanı tekrardan kazandı ve yarışı ilk sırada tamamladı.

Ancak Masi, hakemlerin cezaya karar verirken Verstappen’in yarış dışı kalıp Hamilton’ın devam etmesini ve bunun şampiyonluk mücadelesine yapacağı etkiyi göz önünde bulundurmadığını belirtti.

“Yıllardır kazalar bu şekilde değerlendiriliyor ve takımlar, FIA, F1 ve takım patronları da bir karar verilirken kazaların sonuçlarını göz önünde bulundurulamayacağını biliyor.”

“Bu yüzden bir kazayı değerlendirirlerken, olayı kendi sınırları içinde değerlendiriyorlar ve bunun sonucunda olanları hesaba katmıyorlar ve bunu hakemler yıllardır böyle yapıyorlar.”

“Bunu yapmaları, en tepedeki kişiler tarafından söyleniyor. Bu yüzden hakemler, bu olayları bu yoldan değerlendiriyor çünkü olayın sonuçlarını göz önünde bulundururlarsa, o zaman analiz etmeleri gereken birçok farklı nokta olur ve olayı kendi çerçevesinde yargılayamazlar.”

Red Bull tarafı ise Hamilton’ın bu durumu hafif atlattığını ve gerekli cezayı almadığını düşünüyor. Takımın motor sporları danışmanı Helmut Marko, Hamilton’ın men cezası alması gerektiğini söylemişti.

Hamilton’a yeterince ağır bir ceza verilmediği hakkındaki yorumlarla ilgili düşüncesi sorulduğunda ise Masi, “Bence temelde bakarsanız, hiçbir ceza bu tarz bir olayın sonucunu telafi etmek için yeterli olmaz.”

“Aslında takımların ve takım patronlarının geçmişte, kazaların sadece kendi sınırları içerisinde değerlendirilmesini ve sonuçlarını hesaba katılmamasını istemesinin sebebi de buydu.”

“Bu bakış açısını kesinlikle anlıyorum ve genel olarak tüm hakemlerin de bu görüşte olduğunu biliyorum.” dedi.

Ayrıca Masi, hakemlerin kararlarını detaylı bir şekilde basına ve herkese anlatmasına gerek olmadığını da belirtti.

Bunu futbolda kullanılan VAR [Video Yardımcı Hakem] teknolojisiyle kıyaslaması istendiğinde ise Masi, F1’deki durumun daha karmaşık olduğunu söyledi. VAR sistemi, hakemlerin ve yetkililerin izlediği resmi video kayıtlarını taraftarların da görmesini sağlıyor.

“Bence fazla sayıda TV analizleri yapılacak ve bolca deneyime sahip emekli pilotlar bu konuda görüşüne ortaya koyacaktır. Hakemler de ellerinde olan her şeye baktı ve inceledi.”

“Fakat VAR sisteminde her şey 30 saniye içerisinde ya da en fazla 1 dakikada çözülürken, bizim hakemlerimiz durumu her açıdan analiz edebilmek için istedikleri kadar süreye sahip oluyorlar.”

“Bu yüzden duruma bu açıdan bakmıyorum. Bence hakemler, bağımsız bir yargı sistemi olarak kalmalı. Ayrıca üzerlerinde herhangi bir baskı olmamalı ve olayı kendi çerçevesi içerisinde analiz edebilmek için gerektiği kadar zamanları olmalı.”

paylaşım
yorumlar
Mercedes: "Kırmızı bayrak çıkmasa Hamilton da yarış dışı kalacaktı"

Önceki haber

Mercedes: "Kırmızı bayrak çıkmasa Hamilton da yarış dışı kalacaktı"
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Marko: "Hamilton, Albon'un kariyerini mahvetti"

23 s
2
Formula 1

Mercedes: "Kırmızı bayrak çıkmasa Hamilton da yarış dışı kalacaktı"

55 dk
3
Formula 1

Hamilton: "Verstappen'le mücadelelerde, aramızdaki saygıyı tekrar kazanmalıyız"

2 s
4
Formula 1

Hakemler neden Hamilton'ın hatalı olduğunu açıkladı

17 s
5
Formula 1

F1, FIA ve Mercedes, Hamilton'a yönelik ırkçı söylemleri kınadı

3 s
Son Haberler
Masi: “F1 cezaları, kazaların sonuçlarını yansıtmaz”
F1

Masi: “F1 cezaları, kazaların sonuçlarını yansıtmaz”

7dk
Mercedes: "Kırmızı bayrak çıkmasa Hamilton da yarış dışı kalacaktı"
F1

Mercedes: "Kırmızı bayrak çıkmasa Hamilton da yarış dışı kalacaktı"

55dk
Honda: "Verstappen'in motorundaki hasar, göründüğünden daha az"
F1

Honda: "Verstappen'in motorundaki hasar, göründüğünden daha az"

1 s
Hamilton: "Verstappen'le mücadelelerde, aramızdaki saygıyı tekrar kazanmalıyız"
F1

Hamilton: "Verstappen'le mücadelelerde, aramızdaki saygıyı tekrar kazanmalıyız"

2 s
F1, FIA ve Mercedes, Hamilton'a yönelik ırkçı söylemleri kınadı
F1

F1, FIA ve Mercedes, Hamilton'a yönelik ırkçı söylemleri kınadı

3 s
Son Videolar
Britanya Grand Prix'sinin Başlangıç Gridi 01:01
Formula 1
18 Tem 2021

Britanya Grand Prix'sinin Başlangıç Gridi

Britanya GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
17 Tem 2021

Britanya GP grid pozisyonları

Montoya: Takımlar ve pilotlar, sprint yarışlarını benimsemeli  02:02
Formula 1
17 Tem 2021

Montoya: Takımlar ve pilotlar, sprint yarışlarını benimsemeli 

Formula 1: Vettel, sprint yarışları hakkında eleştiride bulundu 00:51
Formula 1
16 Tem 2021

Formula 1: Vettel, sprint yarışları hakkında eleştiride bulundu

Masi, gerekirse F1 sprint yarışı kurallarını değiştirmeye hazır 00:40
Formula 1
10 Tem 2021

Masi, gerekirse F1 sprint yarışı kurallarını değiştirmeye hazır

Adam Cooper Daha fazlası
Adam Cooper
Wolff: "Sprint hafta sonları kısıtlanırsa, Grand Slam etkinlikler olabilirler" Britanya GP
Formula 1

Wolff: "Sprint hafta sonları kısıtlanırsa, Grand Slam etkinlikler olabilirler"

Alonso, sezonun kalanında da agresif olmayı planlıyor Britanya GP
Formula 1

Alonso, sezonun kalanında da agresif olmayı planlıyor

Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur... Prime
Formula 1

Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur...

Çok Okunanlar Bugün

Marko: "Hamilton, Albon'un kariyerini mahvetti"
Formula 1 Formula 1

Marko: "Hamilton, Albon'un kariyerini mahvetti"

Mercedes: "Kırmızı bayrak çıkmasa Hamilton da yarış dışı kalacaktı"
Formula 1 Formula 1

Mercedes: "Kırmızı bayrak çıkmasa Hamilton da yarış dışı kalacaktı"

Hamilton: "Verstappen'le mücadelelerde, aramızdaki saygıyı tekrar kazanmalıyız"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: "Verstappen'le mücadelelerde, aramızdaki saygıyı tekrar kazanmalıyız"

Hakemler neden Hamilton'ın hatalı olduğunu açıkladı
Formula 1 Formula 1

Hakemler neden Hamilton'ın hatalı olduğunu açıkladı

F1, FIA ve Mercedes, Hamilton'a yönelik ırkçı söylemleri kınadı
Formula 1 Formula 1

F1, FIA ve Mercedes, Hamilton'a yönelik ırkçı söylemleri kınadı

Verstappen taburcu edildi
Formula 1 Formula 1

Verstappen taburcu edildi

Honda: "Verstappen'in motorundaki hasar, göründüğünden daha az"
Formula 1 Formula 1

Honda: "Verstappen'in motorundaki hasar, göründüğünden daha az"

Hamilton, kaza nedeniyle Verstappen'den özür dilemesi gerektiğini düşünmüyor
Formula 1 Formula 1

Hamilton, kaza nedeniyle Verstappen'den özür dilemesi gerektiğini düşünmüyor

Son Haberler

Masi: “F1 cezaları, kazaların sonuçlarını yansıtmaz”
Formula 1 Formula 1

Masi: “F1 cezaları, kazaların sonuçlarını yansıtmaz”

Mercedes: "Kırmızı bayrak çıkmasa Hamilton da yarış dışı kalacaktı"
Formula 1 Formula 1

Mercedes: "Kırmızı bayrak çıkmasa Hamilton da yarış dışı kalacaktı"

Honda: "Verstappen'in motorundaki hasar, göründüğünden daha az"
Formula 1 Formula 1

Honda: "Verstappen'in motorundaki hasar, göründüğünden daha az"

Hamilton: "Verstappen'le mücadelelerde, aramızdaki saygıyı tekrar kazanmalıyız"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: "Verstappen'le mücadelelerde, aramızdaki saygıyı tekrar kazanmalıyız"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.