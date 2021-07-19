Masi: “F1 cezaları, kazaların sonuçlarını yansıtmaz”

Britanya Grand Prix’sinde Max Verstappen ile Lewis Hamilton’ın arasında yaşanan temas sonucu Hollandalı pilot yarış dışı kaldı ve Mercedes pilotu ise kazaya neden olmaktan 10 saniye zaman cezası aldı.

Verstappen ile Red Bull’un öfkesine rağmen Hamilton, cezadan ötürü kaybettiği zamanı tekrardan kazandı ve yarışı ilk sırada tamamladı.

Ancak Masi, hakemlerin cezaya karar verirken Verstappen’in yarış dışı kalıp Hamilton’ın devam etmesini ve bunun şampiyonluk mücadelesine yapacağı etkiyi göz önünde bulundurmadığını belirtti.

“Yıllardır kazalar bu şekilde değerlendiriliyor ve takımlar, FIA, F1 ve takım patronları da bir karar verilirken kazaların sonuçlarını göz önünde bulundurulamayacağını biliyor.”

“Bu yüzden bir kazayı değerlendirirlerken, olayı kendi sınırları içinde değerlendiriyorlar ve bunun sonucunda olanları hesaba katmıyorlar ve bunu hakemler yıllardır böyle yapıyorlar.”

“Bunu yapmaları, en tepedeki kişiler tarafından söyleniyor. Bu yüzden hakemler, bu olayları bu yoldan değerlendiriyor çünkü olayın sonuçlarını göz önünde bulundururlarsa, o zaman analiz etmeleri gereken birçok farklı nokta olur ve olayı kendi çerçevesinde yargılayamazlar.”

Red Bull tarafı ise Hamilton’ın bu durumu hafif atlattığını ve gerekli cezayı almadığını düşünüyor. Takımın motor sporları danışmanı Helmut Marko, Hamilton’ın men cezası alması gerektiğini söylemişti.

Hamilton’a yeterince ağır bir ceza verilmediği hakkındaki yorumlarla ilgili düşüncesi sorulduğunda ise Masi, “Bence temelde bakarsanız, hiçbir ceza bu tarz bir olayın sonucunu telafi etmek için yeterli olmaz.”

“Aslında takımların ve takım patronlarının geçmişte, kazaların sadece kendi sınırları içerisinde değerlendirilmesini ve sonuçlarını hesaba katılmamasını istemesinin sebebi de buydu.”

“Bu bakış açısını kesinlikle anlıyorum ve genel olarak tüm hakemlerin de bu görüşte olduğunu biliyorum.” dedi.

Ayrıca Masi, hakemlerin kararlarını detaylı bir şekilde basına ve herkese anlatmasına gerek olmadığını da belirtti.

Bunu futbolda kullanılan VAR [Video Yardımcı Hakem] teknolojisiyle kıyaslaması istendiğinde ise Masi, F1’deki durumun daha karmaşık olduğunu söyledi. VAR sistemi, hakemlerin ve yetkililerin izlediği resmi video kayıtlarını taraftarların da görmesini sağlıyor.

“Bence fazla sayıda TV analizleri yapılacak ve bolca deneyime sahip emekli pilotlar bu konuda görüşüne ortaya koyacaktır. Hakemler de ellerinde olan her şeye baktı ve inceledi.”

“Fakat VAR sisteminde her şey 30 saniye içerisinde ya da en fazla 1 dakikada çözülürken, bizim hakemlerimiz durumu her açıdan analiz edebilmek için istedikleri kadar süreye sahip oluyorlar.”

“Bu yüzden duruma bu açıdan bakmıyorum. Bence hakemler, bağımsız bir yargı sistemi olarak kalmalı. Ayrıca üzerlerinde herhangi bir baskı olmamalı ve olayı kendi çerçevesi içerisinde analiz edebilmek için gerektiği kadar zamanları olmalı.”