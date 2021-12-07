Masi: "Cidde'nin yalnızca ince ayarlara ihtiyacı var"

Sürücülerin, yüksek hızlı virajlarda önlerindeki olası sorunların görünmemesi konusunda endişeleri vardı ve bazıları, pist tasarımının neden sadece daha fazla düzlük içermediğini sorguladı.

GPDA direktörü George Russell, hızlı virajların bir mücadele sunmamakla birlikte "gereksiz riskler" oluşturduğunu savundu ve diğerleri de bu düşünceye katıldı.

Esteban Ocon, "Yapının sınırlarının ne olduğunu bilmiyorum çünkü düzlüklerin bu şekilde dönmesinin bir nedeni olmalı."

"Bizim için son hızla geçiliyor bu yüzden hiçbir fark yaratmıyor. Sadece önümüzü kör ediyor ve öndeki aracın bir sorun olup olmadığını göremiyoruz. Yani, büyük bir kaza olabilir." dedi.

Ocon, pistin ilk bölümünü beğendiğini söyledi ancak ekledi: "Düz olmayan tüm bu düzlükleri, bence düz hale getirmeliyiz."

"Geçiş yapmak için bir fark olmayacak, ana virajlar kaldığı için pist düzenini değiştirmeyecek ancak güvenlik açısından çok yardımcı olacağı kesin."

"Böylece yavaş araç hakkında daha az endişemiz olur. Antrenmanlarda geçirdiğim her turda bir bayrak vardı, bu yüzden neye doğru gittiğimi bilmiyordum."

Lando Norris, pistin hızını sorgulayanlardan biriydi.

McLaren sürücüsü, "Bir cadde pisti için bu hızda bir pist olması gerektiğini düşünmüyorum."

"Sanırım sahip olduğumuz F1 araçları ve bugünlerde yaptığımız hızlarda, buranın böyle olmasına gerek yok."

Lando Norris, McLaren MCL35M, Esteban Ocon, Alpine A521, andPierre Gasly, AlphaTauri AT02, and Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Bir cadde pistinin etkisine sahip olabilirsiniz ancak 250-300 km/s hızla giderken önümüzde uzun bir duvar varsa, böyle bir şeyi riske atmak benim açımdan anlamsız."

"Buna gerek yok. Yavaş hızla ve 1., 2., 3., 4. ve 5. virajlarla ilgili herhangi bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Sadece hızlı virajlardan birkaçı, belki biraz değiştirilebilir diye düşünüyorum." dedi.

FIA her zaman yarış hafta sonlarından sonra pistleri gözden geçirir ancak Masi büyük değişiklikler beklemiyor.

Masi, "Bence burada, Suudi Arabistan'da bu muhteşem tesisi bu kadar kısa bir zaman diliminde bir araya getirerek harika bir iş çıkardılar, bu da dahil olan herkesin emeği sayesinde oldu."

"Genel olarak gerçekleşecek bazı ince ayarlar var. Yepyeni bir etkinlik ve yeni bir tesis olarak başlangıçta bazı sorunlar vardı."

"Biraz ince ayarlar olacak ama öngördüğüm önemli bir şey yok." dedi.

Takım patronları, sürücülerin endişelerinin farkında ancak pisti eleştirmedi.

Alpine yönetici direktör Marcin Budkowski, "Bakü'ye ilk gittiğimde FIA için çalışıyordum."

"Bir çarşamba günü oraya adım attım, Charlie Whiting'in ofisine gittim ve 'Charlie bundan emin misin? Bunu sen yönettin.' dedim."

"Perşembe gecesi burada da aynı hissi yaşadım. Sorun olmadığını düşünüyorum, biraz zor olan birkaç viraj var ancak bu 2022/23'te bakılabilecek bir şey."

"Hafta sonu geçtikten sonra bunu sürücüyle konuşabilirsiniz, yarış hafta sonundan önce sürücüye kendilerini güvende hissedip hissetmediklerini gerçekten sormuyorsunuz, bu gerçekten yapılacak en iyi şey değil. Kesinlikle zorlu bir pist. "dedi.

McLaren'den Andreas Seidl, "Sürücüleri burada hızlı tur attıktan sonra dinlediğinizde, duvarların bu kadar yakın olması ve pist düzeniyle birlikte belirli miktarda riskin de olduğu ortada."

"Dürüst olmak gerekirse, hâlâ yönetilebilir bir risk olduğunu düşünüyorum. Elbette Lando'nun da dediği gibi, büyük bir kaza olduğunda hepimiz bunu farklı şekilde tartışacağız."

"Ancak bu hafta sonu gördüklerimizin, takımlar, sürücüler ve FIA tarafından iyi yönetildiğini düşünüyorum." dedi.