Masi: "Cidde Pisti ile alakalı herhangi bir güvenlik sorunu yok"

Suudi Arabistan, bu hafta sonu ilk kez Formula 1'e ev sahipliği yapacak ve yarış, Kızıldeniz'in kenarında inşa edilen bir cadde pistinde gerçekleştirilecek.

Bu pist, yüksek hızlı yapısı ve takvimin en uzun ikinci pisti olmasıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Pistte neredeyse hiç kaçış alanı yok, asfalt yeni atıldı ve inşasına oldukça geç başlandığı için de pist üstündeki çalışmalar devam ediyor.

Tüm bunlar pistle alakalı bazı güvenlik endişelerine yol açıyor. Fakat pisti teftiş eden F1 Yarış Direktörü Michael Masi, pistle alakalı güvenlik sorunu olmadığını, ayrıca pist üstünde değil, pistin çevresinde inşa çalışması olduğunu söyledi.

Masi şöyle konuştu: "Pistle alakalı her şey, FIA tarafından belirlenen güvenlik standartlarına tamamen uyuyor."

"Pist üstünde herhangi bir çalışma yok. Pist hazır, fakat padok ve çevresindeki hareketlilik devam ediyor."

"Suudi Arabistan Federasyonu ve Spor Bakanlığı'nın hakkını vermeliyiz; bu eşsiz tesisin inşasında mükemmel bir iş çıkardılar."

Jeddah Street Circuit Fotoğraf: Uncredited