Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Uygulamalarımızı indirin
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Williams takımı, Suudi Arabistan GP hafta sonunda Frank Williams'ı anacak
Formula 1 / Suudi Arabistan GP Haberler

Masi: "Cidde Pisti ile alakalı herhangi bir güvenlik sorunu yok"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

F1 Yarış Direktörü Michael Masi, inşa çalışmalarına rağmen Cidde pistiyle alakalı herhangi bir güvenlik problemi olmadığını söyledi.

Masi: "Cidde Pisti ile alakalı herhangi bir güvenlik sorunu yok"

Suudi Arabistan, bu hafta sonu ilk kez Formula 1'e ev sahipliği yapacak ve yarış, Kızıldeniz'in kenarında inşa edilen bir cadde pistinde gerçekleştirilecek.

Bu pist, yüksek hızlı yapısı ve takvimin en uzun ikinci pisti olmasıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Pistte neredeyse hiç kaçış alanı yok, asfalt yeni atıldı ve inşasına oldukça geç başlandığı için de pist üstündeki çalışmalar devam ediyor.

Tüm bunlar pistle alakalı bazı güvenlik endişelerine yol açıyor. Fakat pisti teftiş eden F1 Yarış Direktörü Michael Masi, pistle alakalı güvenlik sorunu olmadığını, ayrıca pist üstünde değil, pistin çevresinde inşa çalışması olduğunu söyledi.

Masi şöyle konuştu: "Pistle alakalı her şey, FIA tarafından belirlenen güvenlik standartlarına tamamen uyuyor."

"Pist üstünde herhangi bir çalışma yok. Pist hazır, fakat padok ve çevresindeki hareketlilik devam ediyor."

"Suudi Arabistan Federasyonu ve Spor Bakanlığı'nın hakkını vermeliyiz; bu eşsiz tesisin inşasında mükemmel bir iş çıkardılar."

Jeddah Street Circuit

Jeddah Street Circuit

Fotoğraf: Uncredited

Biletler
paylaşım
yorumlar
Williams takımı, Suudi Arabistan GP hafta sonunda Frank Williams'ı anacak
Önceki haber

Williams takımı, Suudi Arabistan GP hafta sonunda Frank Williams'ı anacak
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Williams takımı, Suudi Arabistan GP hafta sonunda Frank Williams'ı anacak Suudi Arabistan GP
Formula 1

Williams takımı, Suudi Arabistan GP hafta sonunda Frank Williams'ı anacak

Raikkonen: "İşimizi iyi yaparsak Cidde'de rekabetçi olabiliriz" Suudi Arabistan GP
Formula 1

Raikkonen: "İşimizi iyi yaparsak Cidde'de rekabetçi olabiliriz"

FIA Başkanlığı için iki aday var
GENEL

FIA Başkanlığı için iki aday var

Son Haberler

Masi: "Cidde Pisti ile alakalı herhangi bir güvenlik sorunu yok"
Formula 1 Formula 1

Masi: "Cidde Pisti ile alakalı herhangi bir güvenlik sorunu yok"

Williams takımı, Suudi Arabistan GP hafta sonunda Frank Williams'ı anacak
Formula 1 Formula 1

Williams takımı, Suudi Arabistan GP hafta sonunda Frank Williams'ı anacak

Raikkonen: "İşimizi iyi yaparsak Cidde'de rekabetçi olabiliriz"
Formula 1 Formula 1

Raikkonen: "İşimizi iyi yaparsak Cidde'de rekabetçi olabiliriz"

Norris: "McLaren'de her şey bir araya gelince Ricciardo eski performansını yakalayabilir"
Formula 1 Formula 1

Norris: "McLaren'de her şey bir araya gelince Ricciardo eski performansını yakalayabilir"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.