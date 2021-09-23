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Formula 1 / Rusya GP Haberler

Masi, Cidde cadde pistini teftiş etti

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

F1 yarış direktörü Michael Masi, Suudi Arabistan'a giderek Cidde Cadde Pisti'ndeki son hazırlıkları teftiş etti.

Masi, Cidde cadde pistini teftiş etti

Formula 1'e ilk kez ev sahipliği yapmaya hazırlanan Suudi Arabistan Grand Prix'sinin 5 Aralık tarihinde yapılması planlanıyor ve yarışla ilgili tüm hazırlıklar devam ediyor.

Sochi yarışı öncesinde FIA Yarış Direktörü Michael Masi, cadde pistinin inşasının neden gittiğini değerlendirmek üzere Cidde'yi ziyaret etti.

Pistle ilgili çalışmalar tüm hızıyla sürüyor ve şu anda pistin asfaltı döşeniyor. Fakat yeni pistlerde sıklıkla olduğu gibi pistin tüm inşasının yarıştan kısa bir süre önce tamamlanması bekleniyor.

Auto Motor und Sport'a konuşan tasarımcı Hermann Tilke, "Bu, bir cadde pisti olmasına rağmen tribünlerden, drenaj sistemine kadar pek çok şeyi sıfırdan inşa etmek zorunda kaldık."

"Hiç bu kadar büyük bir projeyi bu kadar kısa sürede hayata geçirmek zorunda kalmamıştık. Çünkü tasarım aşaması, geçen yılın Aralık ayında başladı."

"Ancak şu anda çalışmalar programa göre ilerliyor ve her şeyin zamanında hazır olacağına eminim." dedi.

Cidde'deki cadde pisti birçok yönden benzersiz olacak. Yarış, Spa'dan (6175 km) sonra en uzun ikinci pist olacak ve toplamda 27 virajdan oluşacak. Buna karşılık hesaplamalara göre araçlar, 322 km/s hıza ulaşabilecek. Ortalama tur hızının ise 250 km/s olması bekleniyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse Monza'nın hız ortalaması, Cidde'den sadece 14 km/s daha fazla olacak.

Ayrıca Cidde yarışının yapılması Formula 1 için iyi bir gelir kaynağı da olacak. Auto Motor und Sport'a göre Suudi Arabistan, yarışa ev sahipliği yapabilmek adına Formula 1'e yıllık 60 milyon euroluk bir ödeme yapacak.

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