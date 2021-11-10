Masi: "Alonso ve Raikkonen, Austin'deki hamlede hatalıydılar"

Alonso, Raikkonen'in 1. virajdaki savaşları sırasında kendisini, herhangi bir yaptırım olmadan pist dışından geçmesine öfkelenirken, Fin pilotu da kendisinin dışarı itildiğini düşünüyordu.

Ardından Masi, olayı hakemlerle görüştü. Geçtiğimiz Cuma günü Meksika'daki sürücü toplantısında bu konu yeniden tartışıldı ve Masi, resmi görüşün her iki sürücünün de hatalı olduğu yönünde olduğunu açıkladı.

Masi, "Hakemlerle birlikte, hem olaydan sonra hem de o zamandan beri yapılan tartışmalarda olayı uzun süre değerlendirdikten sonra, bu senaryoda muhtemelen iki hatalı vardı."

"Fernando'nun Kimi'yi pistten çıkarmaya zorlaması işin ilk kısmıydı ve oradan geniş döndü. İkinci kısım ise Kimi'nin geçmemesi, pozisyon kazanmaması ve sonuç olarak bir manevrayı tamamlamaması gerekirdi."

"Yani zamanla her şeye ve diğer etkenlere bakıldığında, her iki şekilde de iki hata olurdu.” dedi.

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Charles Leclerc, Ferrari SF21, as Valtteri Bottas, Mercedes W12, spins Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Masi ayrıca, hakemlerin Meksika'da birinci virajdaki Daniel Ricciardo ve Valtteri Bottas arasındaki temasla ilgili soruşturmaya gerek duymadıklarını da doğruladı.

Yarıştan kısa bir süre sonra, "Olaya henüz tam olarak bakmadım."

"Açıkçası, yarışın başlangıcına konsantre olmuştum. Ancak hakemlerden hızlıca bakmalarını istedim ve soruşturmaya gerek olmadığına karar verdiler."

"Bu noktada neden ve nerede kısmını henüz anlama veya olayı ayrıntılı bir şekilde analiz etme şansım olmadı."

"Temelde, soruşturmaya değer olup olmadığına dair hızlı bir bakış atıldı ve görüşleri, soruşturmaya gerek olmadığı yönündeydi." dedi.

Masi, Pierre Gasly'nin Türkiye'de ilk virajda Fernando Alonso'ya spin attırdığı için beş saniye zaman cezası ve lisansından iki puan alınması sonrasındaki karar verme sürecinde, herhangi bir tutarsızlık olduğunu reddetti.

Masi, "Tutarsızlık olduğunu düşünmüyorum çünkü her şeyi kendi içinde değerlendirmeniz gerekiyor."

"Her olaya bakmalı ve nasıl gittiğini görmelisiniz. İlk olarak Türkiye ıslaktı, burası kuruydu ve tamamen farklı virajlardı. Bir sürü şey var, bu yüzden tutarsızlık olduğunu sanmıyorum." dedi.

Farklı koşulları da katarak şunları söyledi: "Araçların yakınlığına ve birbirleriyle karşılaştıkları yere bakıldığında, birlikte gelen çok fazla farklı faktörler var."

"Yani hakemlerin bu olayla ilgili görüşü [Meksika'da], bunun bir 1. viraj yarış kazası olduğu yönünde."