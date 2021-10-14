Masi, Alonso'nun istikrarsız kararlar alındığını belirten yorumlarına yanıt verdi

FIA'nın almış olduğu kararlar, sezon boyunca gündemdeki konulardan biri oldu ve hakemlerin aldığı kararlar kimi zaman eleştirildi. FIA'nın kararlarını eleştiren bir başka isim ise Alonso'ydu. Çifte şampiyon, geçtiğimiz hafta konu hakkında konuşmuş ve "F1'de farklı kişiler için farklı kurallar olduğunu" söylemişti.

Lando Norris'in Rusya Grand Prix'sinin son bölümünde, pit girişindeki beyaz çizgiyi geçmesine rağmen ceza almaması ve aynı ihlalden dolayı Yuki Tsunoda'nın Avusturya'da ceza almasının ardından istikrarsız kararlar verildiğini vurgulayan Alonso; “Bakalım pit girişinde beyaz çizgiyi kesen bir sonraki kişi nereli olacak ve hangi cezayı alacak.” demiş ve hakemlerin Britanyalı pilotlara daha yakın olduğunu da ima etmişti.

Alfa Romeo takım patronu Frederic Vasseur da beyaz çizgiyi geçme ihlalinin normalde açık bir şekilde cezayla sonuçlandığının altını çizmişti.

Alonso'nun yorumları hakkındaki görüşleri sorulan şampiyona direktörü Masi ise bütün pilotların eşit olduğunu ve pilotların geldikleri ülkelerin, hakemlerin karar alma sürecinde bir rol oynamadığını belirtti.

"Ben bunlarla [bu tür yorumlarla] ilgilenmiyorum. Her pilotun kendi görüşleri ve yorumları var. Pilotların bu görüşleri kendi içlerinde olsun ya da bunları medyaya söylesinler, sorun yok. Kurallar, herkese eşit şekilde uygulanıyor."

"Hakemler, her şeyi kontrol eden özgür bir mahkeme. Her şeye olay olay bakıyorlar."

Daha sonrasında Norris'e ceza çıkmaması hakkında yapılan yorumlar hakkında konuşan Masi, şöyle devam etti: "Hakemler, o an ellerinde olan bilgilere bakarak karar verdiler. Bu artık tarih oldu. Her takımın istikrarlılık hakkında ve bu tür konularda konuşamaya hakkı var ancak bizim genel parametrelerimiz var ve takımlar bunların neler olduğunu gayet iyi biliyorlar."

Son olarak, Alonso'nun yorumlarının hakemlerin kararlarını etkileyip etkilemediği hakkında konuşan Masi, şu ifadeleri kullandı: "Hayır, etkilemiyor. Sene boyunca çok iyi bir hakem grubuna sahip olduğumuz için şanslıyız. Bunun [Alonso'nun yorumlarının], onların üzerinde ekstradan bir baskı oluşturmadığını söyleyebilirim."

Michael Masi, Race Director Fotoğraf: Motorsport Images