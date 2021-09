Masi: “Alonso, 2. virajı keserek avantaj sağlamadı”

Alonso, altıncı sıradan başladığı Rusya Grand Prix’sinin startında 2. viraja gelirken yeteri kadar yavaşlayamadı ve kaçış alanına girip virajı keserek piste dördüncü sırada döndü.

Bu, bazı soru işaretlerine sebep oldu ve bazı kesimler bunun adil olup olmadığını sorguladı.

FIA yarış direktörü Michael Masi, Alonso’nun yanlış bir şey yapmadığını söyledi.

Masi, “Fernando, bundan avantaj sağlamadı. Takımlar bu konunun farkında.”

“Herhangi bir yarışın ilk birkaç virajında buradaki gibi alanlar varsa, dışarı taşan sürücüler, viraja arkasında girdikleri sürücülerin arkasında piste dönmeli. Fernando da böyle yaptı, diğer üç sürücü de aynısını yaptı.” dedi.

Bu diğer üç sürücü Pierre Gasly, Antonio Giovinazzi ve Max Verstappen’di. Bunlar hakemler tarafından not edildi, ancak üçü de güvenli ve kurallara uygun şekilde piste döndü.

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41, and Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, run wide at the start as Charles Leclerc, Ferrari SF21, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02, and Valtteri Bottas, Mercedes W12

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images