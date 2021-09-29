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Formula 1 / Rusya GP Haberler

Masi: “Alonso, 2. virajı keserek avantaj sağlamadı”

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FIA yarış direktörü Michael Masi, Rusya Grand Prix’sinin ilk turunda ikinci virajı kesen Fernando Alonso’nun avantaj sağlamadığını ve bunu kurallar dahilinde yaptığını söyledi.

Masi: “Alonso, 2. virajı keserek avantaj sağlamadı”

Alonso, altıncı sıradan başladığı Rusya Grand Prix’sinin startında 2. viraja gelirken yeteri kadar yavaşlayamadı ve kaçış alanına girip virajı keserek piste dördüncü sırada döndü.

Bu, bazı soru işaretlerine sebep oldu ve bazı kesimler bunun adil olup olmadığını sorguladı.

FIA yarış direktörü Michael Masi, Alonso’nun yanlış bir şey yapmadığını söyledi.

Masi, “Fernando, bundan avantaj sağlamadı. Takımlar bu konunun farkında.”

“Herhangi bir yarışın ilk birkaç virajında buradaki gibi alanlar varsa, dışarı taşan sürücüler, viraja arkasında girdikleri sürücülerin arkasında piste dönmeli. Fernando da böyle yaptı, diğer üç sürücü de aynısını yaptı.” dedi.

Bu diğer üç sürücü Pierre Gasly, Antonio Giovinazzi ve Max Verstappen’di. Bunlar hakemler tarafından not edildi, ancak üçü de güvenli ve kurallara uygun şekilde piste döndü.

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41, and Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, run wide at the start as Charles Leclerc, Ferrari SF21, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02, and Valtteri Bottas, Mercedes W12

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41, and Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, run wide at the start as Charles Leclerc, Ferrari SF21, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02, and Valtteri Bottas, Mercedes W12

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Hakemler, “Herhangi bir araç 2. virajı kaçırdığında ve aracın herhangi bir parçası apeksten önceki turuncu bordür parçasının üzerinden geçtiğinde veya 2. virajda turuncu sosis bordürün soluna geçtiğinde, piste geri gelmeden önce oklarla da gösterildiği şekilde blokların arasından geçerek piste katılması gerekiyor.” direktifini yayınlamıştı.

Bu dört sürücü de belirtildiği şekilde ve viraj öncesinde arkasında yer aldıkları sürücünün arkasında piste döndüler.

The Race’e konuşan Masi, bu kuralın 2019 Fransa GP’de Sergio Perez’in yaptıklarının ardından geldiğini açıkladı.

O sezon Racing Point’te yarışan Perez, üçüncü ve beşinci virajları kesip belirtildiği şekilde piste dönmüş, ancak pozisyon kazanmıştı.

Masi, “O olaydan sonra, bu durumun oluştuğu ilk birkaç viraj için, takımlar sürücülerini otomatik olarak önceki pozisyonlarına dönmeleri konusunda uyarıyor ya da ben bunu öneriyorum.”

“Bu yarışta bu olayı gerçekleştiren dört sürücüyü de inceledik ve dördü de doğru şekilde hareket etti. Bunları not ettik, ancak incelemeye gerek olmadı.” dedi.

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