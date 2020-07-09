Masi: "Albon'un Perez'i geçişi, güvenlik aracı kararını geciktirdi"

2. güvenlik aracı periyodu daha yeni bitmişti ki Kimi Raikkonen'in lastiği son virajda çıktı ve hemen sarı bayraklar sallandı. O esnada Alex Albon, Sergio Perez'e kritik bir geçiş hamlesi yaptı ve sonrasında güvenlik aracını fark eden Albon yavaşladı. Böylece Perez yeniden öne geçti.

Bu süreçte her iki takım yarış kontrolle temas halindeydi. Görüntülerin incelenmesinin ardından Albon'un geçişinin sarı bayraklardan hemen önce olduğu belirlendi. Böylece Perez'e güvenlik aracı periyodu sonlanmadan yerini geri vermesi gerektiği belirtildi.

Benzer bir durum Carlos Sainz ile Esteban Ocon arasında da oldu.

Masi, "Güvenlik aracı devreye girdiğinde , takımlardan güvenlik aracının devreye girmesi ve sarı bayrak süreciyle alakalı sorular geldi."

"Alexander, Sergio'yu 3. virajda geçmişti. Birincisi buydu. Bunun dışında Carlos ve Esteban arasında yaşanan olaya da dikkat çekildi. Bu tip durumlarda takımların önde ya da arkada mı olacaklarını sorması sıra dışı bir olay değil."

"İlk önceliğimiz pistin temizlenmesi ve güvenlik aracı periyodunun yönetilmesiydi. Sonrasında araç üstü görüntüleri ve tüm verileri inceleyerek araçların sırasının doğru olduğundan emin olmaya çalıştık."

"Bu yüzden güvenlik aracının ekstra bir tur daha pistte kalması bizim için daha kolay olacaktı. Televizyon ekranlarında biraz daha uzun görünmüş olabilir. Ancak açıkçası Kimi'nin 10. virajın çok uzak bir noktasına giden aracını tamamen oradan kaldırmak istedik."

"Bu yüzden muhtemelen güvenlik aracı fazladan bir tur daha döndü ancak kör kararlar vermektense güvenlik aracı altında bu tür konuları çözümlemek ve ardından yarışa dönmek daha kolay oluyor." dedi.

Masi, pazar günkü yarışta sanal güvenlik aracı yerine gerçek güvenlik aracını piste çıkarmanın belli bir nedeninin olmadığını söyledi. Bu sayede araçlar arasındaki fark 3 defa sıfırlanmış oldu.

Masi, "Sanal güvenlik aracı ve normal güvenlik aracı elimizdeki araçlardan iki tanesi. Duruma en uygun kararı vermeniz gerekiyor. Alex'in aracının 8 ya da 9. virajın çıkışında sol tarafta durduğunu görünce o bölgede sarı bayrak salladık çünkü araç çok uzaktaydı. Oradan aracı geri ittik."

"Bunu bir amaç için değil, o anki koşullara göre belirledik. FIA'nın her sene düzenlemiş olduğu yarış direktörleri seminerinde yarış direktörlerimize, bizim tüccar gibi olduğumuzu, elimizin altında çok fazla araç olduğunu, duruma göre en iyi aracı seçebileceğimizi söylüyoruz." dedi.