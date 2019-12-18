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Formula 1 / Son dakika

Masi, 2020'yi sabırsızlıkla bekliyor

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Masi, 2020'yi sabırsızlıkla bekliyor
18 Ara 2019 05:51

Michael Masi, 2020'de F1 yarış direktörü olarak yeni rolüne geri dönmeyi sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Formula 1’de uzun yıllardır yarış direktörlüğü görevini Charlie Whiting yapıyordu ve Avustralya GP öncesinde aniden hayatını kaybetti.

FIA, bunun üzerine bu göreve Michael Masi’yi getirme kararı aldı ve o günden bu yana bu görevi Masi üstleniyor.

Masi, 2020’de de bu görevi üstlenecek ve bunu sabırsızlıkla bekliyor.

Masi, “Sık sık sezonun en zor yarışı hakkında bana sorular soruluyor ve kesinlikle Melbourne olduğunu düşünüyorum.”

“Bu işi büyük bir ekibin desteği olmadan yapamazdım. On takım ve 20 pilot tarafından desteklenmem çok önemliydi. ”

“Şimdiye kadar takımların tutarsızlıktan şikayet ettiğini duymadım. Onlarla çok yakın çalışıyoruz.

“İşimden memnun olabilirim. Kesinlikle yapmayı sevdiğim güzel bir iş.”

“Açıkçası, iyi ya da kötü anlar var. Ancak, kararlardan memnun olmak tüm bu şeylerin doğasında var.”

“Dolu dolu bir sezon oldu ve gerçekten arkama yaslanıp buna bakma fırsatım olmadı. Şimdi Sydney'deki evimde tatil yapacağım ve duruma bakacağım.”

“Çok karmaşık bir spor ama ben sporumuzu seviyorum. Herkese bana olan destekleri için minnettarım ve önümüzdeki sezonu sabırsızlıkla bekliyorum ”dedi.

Çeviri: İnci Beğen

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