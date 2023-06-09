Horner: "McLaren'e güç ünitesi tedariki sağlamayacağız"

Her iki takım da McLaren CEO'su Zak Brown'ın birkaç hafta önce Horner ile McLaren'in 2026'da Ford destekli yeni Red Bull Powertrains PU'yu [Güç Ünitesi] kullanma olasılığı hakkında konuştuğunu kabul etti.

Marshall, Ocak ayında McLaren'e mühendislik ve tasarım teknik direktörü olarak katılmayı kabul etmeden önce son zamanlarda RBP'de çalışıyordu.

Bu durum, Marshall'ın transferinin bir şekilde güç ünitesi anlaşmasıyla bağlantılı olabileceği yorumlarına yol açtı ancak Horner, RBP'nin McLaren'e tedarik sağlamayacağı konusunda ısrar ediyor.

Motorsport.com'un konuyla ilgili sorusu üzerine Horner, "Hayır, tedarik sağlamayacağız."

"Elbette birkaç takım güç ünitesi konusunda bizimle iletişime geçti."

"Şu anki planımız iki takıma tedarik sağlamak çünkü ilk yıl kendimizi fazla zorlamak istemiyoruz. Tabii ki bu takımlar muhtemelen Red Bull'un sahip olduğu iki takım olacak."

Rob Marshall, Chief Engineering Officer of Red Bull Racing Photo by: Red Bull Content Pool

McLaren takım patronu Andrea Stella, Woking ekibinin şu anda Red Bull ile bir anlaşma yapmak yerine Mercedes ile devam etme olasılığının yüksek olduğunu belirtti.

Stella, "Red Bull ile şu anda aramızda herhangi bir bağlantı yok."

"2026 için güç ünitesi açısından piyasada nelerin mevcut olduğunu araştırmak için birkaç ay önce Red Bull ile görüşmeler yaptık."

"Ancak şu anda HPP ile görüşmelerimizde oldukça ilerlemiş durumdayız. Dolayısıyla Red Bull ile devam eden bir görüşme yok." dedi.

Ayrıca Horner, McLaren'e geçen Marshall'ın Milton Keynes ekibinde hâlâ büyük saygı gördüğünü doğrularken, son sezonlarda daha az ön planda rol aldığını vurguladı.

Red Bull takım patronu, "Rob 17 yıldır bizimle birlikte ve Red Bull Racing'in inşasında önemli bir rol oynadı."

"2009-2013 dönemindeki KERS sistemiyle, vites kutusundaki bataryalar gibi mekanik unsurları araca yerleştirmeyi başardı ve takım için önemli bir rol oynadı."

"Ancak son yıllarda başka projelere yöneldi ve F1'e büyük bir vakit ayırmadı. 17 yılın ardından McLaren'den önemli bir teklif aldı ve sözleşmesinin bitmesine daha bir süre varken F1'e geri dönmek istiyordu."

"Bu yüzden onunla bir anlaşmaya vardık ve ben de Zak ile herkes için uygun olan bir anlaşma üzerinde görüştüm."

"Son bilgilendirme toplantısında onun için küçük bir şey yaptık. Genelde biri takımdan ayrıldığında ona defolup gitmesini söyleriz."

"Rob ile durum biraz farklı. O iyi bir adam ve yeni bir mücadeleye başlıyor. Bu biraz Manchester United'a benziyor, takımlarına bakarsanız, zaman içinde nasıl geliştiklerini görürsünüz, Eric Cantona 17 yılın ardından hâlâ oynamıyordu."

"Rob son zamanlarda Red Bull Powertrains'te çalışıyordu ama yine de orada yaptığı projelerde işi tamamlamış sayılırdı."

"Bu yüzden McLaren'ın, Ocak ayında katılmasına izin vereceğimizi söylememiz için bizimle makul bir ticari anlaşmaya varmasının doğru olduğunu düşündük."