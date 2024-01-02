Marshall ve Sanchez'in McLaren'de çalışmaya başlamasına izin verildi

McLaren tarafından 2023'ün başlarında teknik yeniden yapılanmanın bir parçası olarak, Marshall ve Sanchez'in mevcut çalışan Peter Prodromou ile birlikte yeni bir yapıda teknik direktörlere katılacağı ve her birine bir uzmanlık alanı verileceği açıklandı.

Ancak, üst düzey teknik personelin yer değiştirdiği takımlar arasında yaygın bir uygulama olduğu üzere, hem Marshall hem de Sanchez 'ücretli zorunlu izne' ayrıldı.

Bu, bir takımın rekabet avantajına sahip olmamasını sağlamak için yeni takımlarına güncel bilgileri götürmelerini engellemek için ayrıldıkları takımdan uzakta zorunlu bir dönemdir.

Marshall, 2006-2016 yılları arasında Baş Tasarımcı olarak Adrian Newey'in önemli bir yardımcısıydı ve daha sonra Baş Mühendislik Sorumlusu oldu.

Marshall, Mühendislik ve Tasarımdan Sorumlu Teknik Direktör olarak ekibe katılırken, eski Ferrari mühendisi Sanchez de James Key'in yerine Otomobil Konsepti ve Performansından Sorumlu Teknik Direktör olarak ekibe katıldı.

Aerodinamik Teknik Direktörü Prodromou'nun yanı sıra bu üçlü, yeniden yapılanmayı McLaren'in geri dönüşünün 'temel sağlayıcısı' olarak nitelendiren takım patronu Andrea Stella'ya, o da CEO Zak Brown'a rapor verecek.