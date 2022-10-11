Marshall: "2022 aracı başarısız olabilirdi fakat her şey istediğimiz gibi gitti"

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Marshall'ın Formula 1 kariyeri neredeyse 30 yıl önce, o zamanlar genç bir mühendis olarak çalıştığı Rolls-Royce'dan Benetton takımına geçmesiyle başladı.

Sonrasında Renault F1 olarak adlandırılan Enstone merkezli takımla 2005 yılına kadar çalıştı ve Fernando Alonso'nun şampiyon olduğu R25'in mimarlarından birisiydi.

Ancak 2006'da Rob, serideki ikinci sezonunu geçiren Red Bull Racing'e gitti ve o zamandan beri takımını değiştirmedi.

Orada Adrian Newey'nin en yakın çalışma arkadaşlarından biri oldu ve giderek daha üst düzey görevlere getirildi.

Artık takımın kilit isimlerinden birisi olan Marshall, Max Verstappen'in elde ettiği ikinci şampiyonlukta da büyük pay sahibi oldu.

Son yarışın ardından F1 Nation podcastine konuk olan Marshall, "Mercedes hakimiyeti uzun süredir devam ediyordu ve bu süreç bizim için kolay olmadı, ancak şu anda harika bir ruh halindeyiz!"

Rob Marshall, Red Bull Racing Fotoğraf: Red Bull Content Pool

"Geçen yıl şampiyon olduk ve şimdi bunu tekrar başardık, ki bu özel bir başarı. Avustralya Grand Prix'sinin ardından Leclerc'in 40 puanlık üstünlüğü vardı ve geri dönmenin zor olacağını biliyorduk."

"Ferrari sezon başında Red Bull'dan çok daha hızlıydı, şimdi sezon başındaki kadar iyi değiller, yine de hâlâ hız olarak aşırı bir üstünlüğümüz yok."

"Yeni bir araç geliştirirken ne kadar iyi hareket ettiğinizi tahmin etmek zordur, ancak ilk testlere geldiğimizde liderlerden çok da geride olmadığımızı hemen anladık. Buna ek olarak, başkalarının karşılaştığı zorlukların bizde olmadığını gördük."

"Bu süreçte bizim için en önemli şey, şasiyi geliştirirken bariz yanlış hesaplamalardan kaçınmayı başarmış olmamızdı. Bu araçta son cıvatasına kadar her şey baştan aşağı yeni. Aerodinamik konsept tamamen değişti, başka bir süspansiyon tasarımı var, başka bir vites kutusu tasarlandı. Geçen yılki araçla aynı olan neredeyse hiçbir şey yok."

"Teorik olarak gelişimimiz başarısız olabilirdi fakat her şey farklı şekilde sonuçlandı. Elbette bazı sorunlar vardı ama bunlar çok ciddi şeyler değildi, yavaş yavaş çözdük ve bu da hızı artırmamızı sağladı."

"Max Verstappen son derece iyi ve neredeyse kusursuz bir sezon geçirdi. Her yarışta en iyi performansını gösterdi, harika sonuçlar elde etti ve hemen bir sonraki için hazırlanmaya başladı." dedi.

Marshall, artık 2023'e odaklandıklarını da belirtti.

Marshall, "Şu noktada tamamen gelecek yılın aracını geliştirmeye odaklandık, bu nedenle Abu Dabi Grand Prix'sine kadar araçta neredeyse hiç yeni şey olmayacak, güncellemeler minimum düzeyde olacak." dedi.