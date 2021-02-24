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Formula 1 / Son dakika

Marquez, sakatlandıktan sonra hiçbir zaman kariyerinin bittiğini düşünmemiş

Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

6 kez MotoGP şampiyonu olan Marc Marquez, geçen sene İspanya'da sakatlanmasının ardından sezonu kenarda izlemek zorunda kaldığı dönemde hiçbir zaman kariyerinin bittiğini düşünmediğini söyledi.

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Marquez, sakatlandıktan sonra hiçbir zaman kariyerinin bittiğini düşünmemiş

Marquez, sezonun ilk yarışı olan İspanya'da düşerek sağ kolunu kırmıştı. Şampiyon sürücü Endülüs GP'de dönmeye çalışsa da sezon içerisinde bir daha yarışamadı.

Marquez, ilk ameliyatın ardından yaşanan sıkıntı nedeniyle ikinci kez ameliyat olmak zorunda kaldı ve sonrasında iyileşme süreci yaranın enfeksiyon kapması nedeniyle beklenenden daha uzun sürdü. 

Marquez, kendisi için en kötü dönemin yarasının pek iyileşmediğini anladıkları sonbahar olduğunu kabul etti.

Honda'nın 2021 lansmanında konuşan Marquez, "Evet, tabii ki fiziksel ve aynı zamanda zihinsel açıdan açıdan sert ve zorlayıcıydı."

"Özellikle de eylül ve ekim gibi çünkü o aylar içerisinde her hafta, her gün kolumun aynı olduğunu, herhangi bir iyileşme olmadığını hissettim."

"Daha kötüye gitmiyordum ancak iyileşme de yoktu. Sanki içeride bir şeylerin hareket ettiğini hissediyordum. Hislerim bu şekildeydi."

"Ardından o enfeksiyonu bulmaya çalışmak için birçok kontrole girdim ancak her zaman olduğu gibi tüm analizler ve testler negatif çıktı."

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"Ancak bir şeyler yolunda gitmiyordu. Diğer taraftan, doktorlar 'Beklemelisin, beklemek zorundasın' diyordu."

"Bekliyordum ve onların söylediklerini yapıyordum. Ancak hislerimiz aynıydı. O iki ay gerçekten zordu."

"Ancak ardından üçüncü kez ameliyat oldum. O dönem zordu çünkü 10 gün hastanede kaldım ve pek iyi hissetmiyordum."

"Ancak o günden sonra kolumda ve hislerimde ilerleme kaydetmeye başladım. Ardından hep iyimser olmaya çalıştım."

"Asla bir daha yarışamayacağımı düşünmedim. Her zaman, bir sonraki yarışımın, bir sonraki testin ne zaman olacağını düşündüm." dedi.

Marquez'in kolunun nasıl olduğuna Mart ayının ortası gibi yeniden bakılacak. İspanyol sürücü 28 Mart'ta Katar GP'ye katılmayı reddetmedi ancak kararı doktorların vereceğini söyledi.

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Marc Marquez
Editör Lewis Duncan

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