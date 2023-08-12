Prime'a abone ol
Önceki / Montagny, Alpine'den ayrılan Permane hakkında: "Fransız pilotlara tahammül edemiyordu"
Formula 1 / Belçika GP Haberler

Marquez: "Rossi ile birbirimize saygımızı kaybettik"

Repsol Honda sürücüsü Marc Marquez, çocukluk kahramanı Valentino Rossi'ye duyduğu saygıyı yitirdiğini söylüyor.

Altay Gök
Ekleyen:
Marc Marquez, Repsol Honda Team

2015 sezonunun son iki yarışında yaşananlar, aradan geçen sekiz uzun yıla rağmen halen MotoGP severlerin aklında.

Malezya'da Rossi ile çok sıkı bir ikincilik mücadelesi veren Marquez, rakibiyle birkaç kez temas yaşamış, en sonunda Rossi'nin tekme atması sonucu kendini yerde bulmuştu.

Bu olay nedeniyle Valencia'daki final yarışına sonuncu başlayan Rossi, dördüncü olarak şampiyonluğu kaybetmişti.

Olayın ardından birçok kişi durumu "Marquez'in Jorge Lorenzo'ya yardım çabası" olarak yorumladı, bunların arasında Rossi de vardı.

Yeni kitabı "Being Marc Marquez: This Is How I Win My Race"'i kısa süre önce piyasaya süren ve kitabında bu olaylara da yer veren Marquez, yaşananlar hakkında daima dürüst davranacağını söylüyor. 

Marca'ya konuşan Marquez, "Kitabımda iyi çocuğu oynamayı düşündüm, ancak sonrasında kendi kendime 'biliyor musun, unut gitsin' dedim."

"Valentino'nun çok fazla hayranı var ve bu onları kızdırmak anlamına geliyordu ama başka ne seçeneğim vardı ki? Kendime karşı sadakatsiz olmak mı? Tabii ki hayır."

"Rol yapmaktan, dürüst olmamaktan nefret ediyorum. Taktiksel nedenlerle Valentino'nun arkadaşıymış gibi davranmak daha iyi olurdu ama böyle biri değilim."

"Bir noktada Valentino ile aramızdaki mücadele o kadar kötüye gitti ki birbirimize olan saygımızı kaybettik."

"O benim kahramanımdı, birkaç ay içinde rakibim haline geldi ve bugüne kadar da öyle kaldı."

"2015'te Avustralya ve Malezya arasında beni saçma sapan şeylerle suçladı ve basın toplantılarında çok ileri gitti. Oysa ki ortada İtalyan sürücülere karşı bir İspanyol komplosu yoktu."

paylaşım
yorumlar

Montagny, Alpine'den ayrılan Permane hakkında: "Fransız pilotlara tahammül edemiyordu"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Altay Gök Daha fazlası
Altay Gök
Palou'nun menajerleri, son olayların ardından görevi bıraktı

Palou'nun menajerleri, son olayların ardından görevi bıraktı

IndyCar
Grand Prix of Indianapolis Yarış 2

Palou'nun menajerleri, son olayların ardından görevi bıraktı Palou'nun menajerleri, son olayların ardından görevi bıraktı

Iannone uzun süre sonra konuştu: "Tek pişmanlığım Ducati'den ayrılmak"

Iannone uzun süre sonra konuştu: "Tek pişmanlığım Ducati'den ayrılmak"

World Superbike
Autodrom Most

Iannone uzun süre sonra konuştu: "Tek pişmanlığım Ducati'den ayrılmak" Iannone uzun süre sonra konuştu: "Tek pişmanlığım Ducati'den ayrılmak"

Marko: "Max, AlphaTauri veya Haas ile pole pozisyonu alabilir"

Marko: "Max, AlphaTauri veya Haas ile pole pozisyonu alabilir"

Formula 1
Belçika GP

Marko: "Max, AlphaTauri veya Haas ile pole pozisyonu alabilir" Marko: "Max, AlphaTauri veya Haas ile pole pozisyonu alabilir"

Son Haberler

Webber: "Red Bull büyük bir başarı öyküsüne imza attı"

Webber: "Red Bull büyük bir başarı öyküsüne imza attı"

F1 Formula 1
Belçika GP

Webber: "Red Bull büyük bir başarı öyküsüne imza attı" Webber: "Red Bull büyük bir başarı öyküsüne imza attı"

McLaren, başka bir büyük güncelleme planlıyor

McLaren, başka bir büyük güncelleme planlıyor

F1 Formula 1

McLaren, başka bir büyük güncelleme planlıyor McLaren, başka bir büyük güncelleme planlıyor

Marquez: "Rossi ile birbirimize saygımızı kaybettik"

Marquez: "Rossi ile birbirimize saygımızı kaybettik"

F1 Formula 1
Belçika GP

Marquez: "Rossi ile birbirimize saygımızı kaybettik" Marquez: "Rossi ile birbirimize saygımızı kaybettik"

Montagny, Alpine'den ayrılan Permane hakkında: "Fransız pilotlara tahammül edemiyordu"

Montagny, Alpine'den ayrılan Permane hakkında: "Fransız pilotlara tahammül edemiyordu"

F1 Formula 1

Montagny, Alpine'den ayrılan Permane hakkında: "Fransız pilotlara tahammül edemiyordu" Montagny, Alpine'den ayrılan Permane hakkında: "Fransız pilotlara tahammül edemiyordu"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol