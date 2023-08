Marquez: "Rossi ile birbirimize saygımızı kaybettik"

2015 sezonunun son iki yarışında yaşananlar, aradan geçen sekiz uzun yıla rağmen halen MotoGP severlerin aklında.

Malezya'da Rossi ile çok sıkı bir ikincilik mücadelesi veren Marquez, rakibiyle birkaç kez temas yaşamış, en sonunda Rossi'nin tekme atması sonucu kendini yerde bulmuştu.

Bu olay nedeniyle Valencia'daki final yarışına sonuncu başlayan Rossi, dördüncü olarak şampiyonluğu kaybetmişti.

Olayın ardından birçok kişi durumu "Marquez'in Jorge Lorenzo'ya yardım çabası" olarak yorumladı, bunların arasında Rossi de vardı.

Yeni kitabı "Being Marc Marquez: This Is How I Win My Race"'i kısa süre önce piyasaya süren ve kitabında bu olaylara da yer veren Marquez, yaşananlar hakkında daima dürüst davranacağını söylüyor.

Marca'ya konuşan Marquez, "Kitabımda iyi çocuğu oynamayı düşündüm, ancak sonrasında kendi kendime 'biliyor musun, unut gitsin' dedim."

"Valentino'nun çok fazla hayranı var ve bu onları kızdırmak anlamına geliyordu ama başka ne seçeneğim vardı ki? Kendime karşı sadakatsiz olmak mı? Tabii ki hayır."

"Rol yapmaktan, dürüst olmamaktan nefret ediyorum. Taktiksel nedenlerle Valentino'nun arkadaşıymış gibi davranmak daha iyi olurdu ama böyle biri değilim."

"Bir noktada Valentino ile aramızdaki mücadele o kadar kötüye gitti ki birbirimize olan saygımızı kaybettik."

"O benim kahramanımdı, birkaç ay içinde rakibim haline geldi ve bugüne kadar da öyle kaldı."

"2015'te Avustralya ve Malezya arasında beni saçma sapan şeylerle suçladı ve basın toplantılarında çok ileri gitti. Oysa ki ortada İtalyan sürücülere karşı bir İspanyol komplosu yoktu."