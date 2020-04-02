Marquardt: "F1'de artık eskisi kadar para harcanamayacak"

Koronavirüsün etkileri nedeniyle motor sporları dünyası zorlu bir sürece girmiş durumda ve Formula 1 de dahil olmak üzere tüm serilerin geleceği büyük bir soru işareti.

Nakit paraya ihtiyacı olan takımlar, yarış olmadığı için ihtiyaç duyduğu finansmanı bulamıyorlar ve bu durum takımları tamamen zor bir durum içerisine sokmuş durumda.

Geçen yıl Formula E'ye giren BMW'nin patronu Jens Marquardt, Formula 1'i zor günlerin beklediğine inanıyor.

Marquardt, "Bana göre, motor sporlarına korkunç miktarda para harcandığı zamanlar geride kaldı."

“Ama motor sporları önemini koruyor. Formula E bu konudaki başlıca bir örnek. Bizim için bu bir yenilik ve teknoloji laboratuvarı."

"Eski değerler geri gelse bile artık Formula 1 takımlarının, iki araç için 2 bin kişi çalıştırmasını ve böylesine astronomik maliyetleri haklı çıkaramazsınız." dedi.

Öte yandan BMW'nin de mücadele ettiği DTM'i yöneten eski F1 pilotu Gerhard Berger, uzun süre yarış yapılamayacağını düşünüyor.

"Bu benim kişisel görüşüm fakat Ağustos ve hatta Eylül ayından önce herhangi bir yarışın gerçekleşeceğini sanmıyorum. Formula 1'de bile olmayacak."