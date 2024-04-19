Marko'ya göre Vettel, F1'e 'bir şartla' geri dönebilir

2010-2013 yılları arasında Red Bull ile üst üste dört şampiyonluk kazanan Vettel, 2022 sezonunun sonunda emekli oldu.

Ancak Ferrari ve Aston Martin'in eski pilotu son haftalarda yarışlara dönme konusunda bir istek gösterdi ve Le Mans 24 Saat etkinliğinde yarışmak amacıyla geçen ay Porsche'nin 963 hiper otomobilini test etti.

Lewis Hamilton'ın bu yılın başlarında gelecek sezondan itibaren çok yıllık bir sözleşmeyle Ferrari'ye katılacağını açıklamasının ardından Vettel, 2025 için Mercedes koltuğuyla ilişkilendirilen pilotlardan bir tanesi oldu.

Mercedes takım patronu Toto Wolff, Japonya Grand Prix'sinde Vettel'in 'göz ardı edilebilecek bir isim olmadığını' itiraf etti.

Adrian Newey, Red Bull Racing Baş Teknik Sorumlusu, Sebastian Vettel, Red Bull Racing RB7 Renault, 1. sıra ve Red Bull ekibi zaferi kutluyor Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Şangay'da Sky Almanya'ya konuşan Marko, 'doğru fırsatın sunulması halinde' Vettel'in F1'e dönmeye hazır olduğunu belirtti.

"Bence yalnızca en iyi araç koltuğuna oturma şansını görürse F1'e dönmeye hazır olacaktır."

Geçtiğimiz hafta Vettel'in Red Bull için 'bir seçenek olmadığı' konusunda ısrar eden Marko, Vettel'in 'bir yıldan uzun bir süredir F1'den uzak olduğunu ve artık mevcut çok fazla üst düzey koltuk olmadığını' da ekledi.

Marko'nun son yorumları, Porsche'nin Dünya Dayanıklılık Şampiyonası başındaki Urs Kuratle'nin Alman üreticinin Vettel'den 963 hiper otomobille yarışıp yarışmayacağı konusunda yakın zamanda bir karar beklediğini açıklamasının ardından geldi.

"Medyada birkaç kişiyle görüşme halinde olduğunu okuduk."

"Ancak biz tekrar yarışıp yarışmayacağını bilmiyoruz. Bunu önümüzdeki günlerde ya da haftalarda öğreneceğiz."

"Dolayısıyla gelecekte bizimle yarışıp yarışmayacağını da bilmiyoruz."