Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Çin GP

Marko'ya göre Vettel, F1'e 'bir şartla' geri dönebilir

Red Bull danışmanı Helmut Marko'ya göre Sebastian Vettel, yarış kazanan bir araç kullanma şansı olduğu takdirde yakın gelecekte F1'e dönmeye hazır olacaktır.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Dr. Helmut Marko with Sebastian Vettel, Red Bull Racing

Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch

2010-2013 yılları arasında Red Bull ile üst üste dört şampiyonluk kazanan Vettel, 2022 sezonunun sonunda emekli oldu.

Ancak Ferrari ve Aston Martin'in eski pilotu son haftalarda yarışlara dönme konusunda bir istek gösterdi ve Le Mans 24 Saat etkinliğinde yarışmak amacıyla geçen ay Porsche'nin 963 hiper otomobilini test etti.

Lewis Hamilton'ın bu yılın başlarında gelecek sezondan itibaren çok yıllık bir sözleşmeyle Ferrari'ye katılacağını açıklamasının ardından Vettel, 2025 için Mercedes koltuğuyla ilişkilendirilen pilotlardan bir tanesi oldu.

Mercedes takım patronu Toto Wolff, Japonya Grand Prix'sinde Vettel'in 'göz ardı edilebilecek bir isim olmadığını' itiraf etti.

Adrian Newey, Red Bull Racing Baş Teknik Sorumlusu, Sebastian Vettel, Red Bull Racing RB7 Renault, 1. sıra ve Red Bull ekibi zaferi kutluyor

Adrian Newey, Red Bull Racing Baş Teknik Sorumlusu, Sebastian Vettel, Red Bull Racing RB7 Renault, 1. sıra ve Red Bull ekibi zaferi kutluyor

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Şangay'da Sky Almanya'ya konuşan Marko, 'doğru fırsatın sunulması halinde' Vettel'in F1'e dönmeye hazır olduğunu belirtti.

"Bence yalnızca en iyi araç koltuğuna oturma şansını görürse F1'e dönmeye hazır olacaktır."

Geçtiğimiz hafta Vettel'in Red Bull için 'bir seçenek olmadığı' konusunda ısrar eden Marko, Vettel'in 'bir yıldan uzun bir süredir F1'den uzak olduğunu ve artık mevcut çok fazla üst düzey koltuk olmadığını' da ekledi.

Marko'nun son yorumları, Porsche'nin Dünya Dayanıklılık Şampiyonası başındaki Urs Kuratle'nin Alman üreticinin Vettel'den 963 hiper otomobille yarışıp yarışmayacağı konusunda yakın zamanda bir karar beklediğini açıklamasının ardından geldi.

"Medyada birkaç kişiyle görüşme halinde olduğunu okuduk."

"Ancak biz tekrar yarışıp yarışmayacağını bilmiyoruz. Bunu önümüzdeki günlerde ya da haftalarda öğreneceğiz."

"Dolayısıyla gelecekte bizimle yarışıp yarışmayacağını da bilmiyoruz."

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Niki Lauda'nın 1976 Almanya GP kaskı Miami GP'de açık artırmayla satılacak
Sonraki haber Canlı anlatım: Çin GP Sprint Yarışı

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Zeynep Taş
Daha fazlası
Zeynep Taş
Ferrari pilotları, Çin GP sprint görüşmeleri konusunda görüş ayrılığı yaşıyor

Ferrari pilotları, Çin GP sprint görüşmeleri konusunda görüş ayrılığı yaşıyor

Formula 1
Çin GP
Ferrari pilotları, Çin GP sprint görüşmeleri konusunda görüş ayrılığı yaşıyor
F1 takımları, hatalı start yönetmeliğindeki değişikliği görüşecek

F1 takımları, hatalı start yönetmeliğindeki değişikliği görüşecek

Formula 1
Çin GP
F1 takımları, hatalı start yönetmeliğindeki değişikliği görüşecek
Gasly: "Bu hafta sonu oldukça iyi bir iş çıkardık"

Gasly: "Bu hafta sonu oldukça iyi bir iş çıkardık"

Formula 1
Çin GP
Gasly: "Bu hafta sonu oldukça iyi bir iş çıkardık"

Son Haberler

Ferrari pilotları, Çin GP sprint görüşmeleri konusunda görüş ayrılığı yaşıyor

Ferrari pilotları, Çin GP sprint görüşmeleri konusunda görüş ayrılığı yaşıyor

F1 Formula 1
Çin GP
Ferrari pilotları, Çin GP sprint görüşmeleri konusunda görüş ayrılığı yaşıyor
Ricciardo: "Şu ana kadarki en iyi hafta sonum"

Ricciardo: "Şu ana kadarki en iyi hafta sonum"

F1 Formula 1
Çin GP
Ricciardo: "Şu ana kadarki en iyi hafta sonum"
Marko: "Ferrari yarışta çok güçlü olacak"

Marko: "Ferrari yarışta çok güçlü olacak"

F1 Formula 1
Çin GP
Marko: "Ferrari yarışta çok güçlü olacak"
Hırvatistan Rallisi: Neuville lider, Evans yakın takibini sürdürüyor

Hırvatistan Rallisi: Neuville lider, Evans yakın takibini sürdürüyor

WRC WRC
Hırvatistan Rallisi
Hırvatistan Rallisi: Neuville lider, Evans yakın takibini sürdürüyor

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye