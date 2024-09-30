Marko'ya göre, Red Bull'un şampiyonluk mücadelesinde Verstappen kilit rol oynuyor
Helmut Marko, Max Verstappen'in Red Bull'un F1 Takımlar Şampiyonluğu mücadelesine geri dönmesinin anahtarı olduğunu söyledi.
Dr. Helmut Marko, Danışman, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Helmut Marko, Max Verstappen'in bu sezon F1 Sürücüler Şampiyonluğunu kazanmak için iki zafere daha ihtiyacı olduğuna ve aynı zamanda Red Bull'un Takımlar Şampiyonluğu mücadelesine geri dönmesi gerektiğine inanıyor.
Red Bull danışmanı, Lando Norris'in Singapur'daki son zaferini “olağanüstü” olarak nitelendirirken şu anda Milton Keynes merkezli ekibin McLaren'ı şampiyonluk için yenemeyeceğine inanıyor.
Red Bull, altı yarış kala McLaren'in 41 puan gerisinde yer alırken, Verstappen'in Norris'e karşı 52 puanlık bir üstünlüğü bulunuyor.
Sonuç olarak Red Bull, Verstappen'in üst üste dördüncü kez pilotlar tacını kazanmasına odaklanmış durumda.
Red Bull’un Takımlar Şampiyonluğundan vazgeçip geçmediği sorulduğunda Marko Motorsport-Total’a şunları söyledi: "Şu anki performansla mı? Evet. Ama iyimserim.”
“Eğer Max tekrar yarış kazanırsa ve Sergio üçüncü ya da dördüncü bitirebilirse, işler tekrar farklı görünecektir. Ancak dediğim gibi, odak noktamız öncelikle Sürücüler Şampiyonluğu.”
Verstappen'in Singapur'da sürpriz bir ikincilik elde etmesiyle Red Bull için işler yavaş yavaş düzelmeye başlıyor.
Red Bull'un Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'sinde F1'e geri döndüğünde sezonu canlandırabilecek bir güncelleme paketi sunacağı söyleniyor.
Marko, Verstappen'in dört kez dünya şampiyonu olması için ne yapması gerektiğini belirtti. Hollandalı sürücü, aynı zamanda Red Bull'un McLaren'ı yenmek için yapacağı atak için de kilit rol oynayacak.
Marko, "Eğer Sürücüler Şampiyonluğunu almayı başarabilirseniz ki bence bu ancak Max en az iki yarış daha kazanırsa mümkün olur, o zaman Takımlar Şampiyonluğu için işler biraz daha iyimser görünecek." diye ekledi.
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