Marko'ya göre Red Bull Monako ve Singapur'da kazanamayabilir

Red Bull Racing, 2024 Formula 1 sezonunun ikinci yarışı olan Suudi Arabistan GP'yi domine ederek zafere ulaştı.

Max Verstappen ve Sergio Pérez arka arkaya ikinci kez duble yaparak, yeni RB20'nin güçlü performansını teyit etmiş oldular.

Bu da Red Bull'un bu yılki tüm yarışları kazanıp kazanamayacağı sorularını beraberinde getiriyor.

Helmut Marko, Motorsport.com'a şöyle konuştu: "Aracımız geçen hafta sonu her anlamda iyi çalıştı."

"Seyirciler için izlemesi en keyifli yarış olmayabilir fakat çok iyiydik. Bunu da dürüstçe kabul etmelisiniz."

Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Marko'ya göre Red Bull, startları önemli oranda geliştirdi ve bu da Avusturyalı ekibe her açıdan yardım ediyor

"Bu sadece debriyajın ayarlanması ve benzeri şeylerle ilgili. Takımımızda bu işle ilgilenen bir kişi var ve Max ile son derece uyum içinde çalışıyor. Honda tarafında bu işe dahil olan insanlar için de aynı şey geçerli "

"Son 10 yarışta startlar her seferinde çok iyi oldu ve bu da tabii ki çok yardımcı oluyor. Bir kez liderliği ele geçirdiğinizde, yarışı kontrol etmek çok daha kolay oluyor."

Monako ve Singapur'da da 'olağanüstü tur' gerekiyor

Red Bull baş danışmanı tek turdaki hızın RB20'nin en güçlü noktası olmadığı görüşünde.

"Bazen bu neredeyse bir sıralama şampiyonası gibi. Hayatı kendiniz için daha kolay hale getirmek için önde olmak zorundasınız."

"Cuma günü Max'in attığı olağanüstü tur bize pole pozisyonunu kazandırdı. Ancak Monaco ve Singapur gibi sıralamanın gerçekten belirleyici olduğu pistlerde, pole pozisyonu alamazsak yarışı kaybedebiliriz."

"Belki o zaman geçen yıl Singapur'da olduğu gibi hemen kaybetmesek de, iki pistte de kazanamama ihtimalimiz var."