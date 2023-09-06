Marko'ya göre Red Bull koltuğu için en önemli aday Norris
Red Bull danışmanı Helmut Marko, Red Bull'un Lando Norris ile anlaşmak istediğini açıkça belirtti.
2021 sezonundan beri Red Bull ile yarışan ve takımla beş zafer elde eden Perez, buna rağmen birkaç yarış dışında asla takım arkadaşı Max Verstappen'in temposuna yetişemedi.
Bu sezon Verstappen arka arkaya 10 yarış kazanırken zaman zaman podyuma çıkmakta dahi zorlanan Perez'in -bir sezon daha sözleşmesi olmasına rağmen- koltuğunu kaybedeceği söyleniyor.
Red Bull'un olası bir ayrılık durumunda kiminle anlaşacağı ise belirsiz, en çok konuşulan aday ise gridin en hızlı isimlerinden Lando Norris.
Kendisi için en büyük sorun, McLaren ile sözleşmesinin 2025 sezonuna kadar devam ediyor olması, CEO Zak Brown'ın da kendisini serbest bırakmaya niyeti yok.
Sözleşme durumuna vurgu yapan Marko da Norris'i en büyük adaylardan biri olarak görüyor.
ServusTV'ye konuşan Marko, "Perez istikrarlı değil, her zaman aynı derecede odaklanamıyor."
"Perez'in 2024'e kadar, Norris'in ise 2025'e kadar sözleşmesi var, ne yazık ki uzun bir süre beklemek zorundayız."
"Norris kesinlikle bizim için önemli bir aday. Zamanında kendisiyle Toro Rosso için anlaşmaya varmıştık, ta ki menajeri McLaren ile sözleşme opsiyonu olduğunu fark edene kadar!"
"Gençlik ve hız açısından bize çok uygun.
Lando Norris, McLaren MCL60
Fotoğraf: Erik Junius
"Öte yandan Sergio 30 yaşını çoktan aştı ve dördüncü çocuğunu bekliyor. Dolayısıyla başka ilgi alanları da var, bu yüzden bundan sonra ne olacağını görmek zorundasınız."
"Red Bull'daki koltuk en çok arzulanan koltuklardan biri ancak Max Verstappen'in rakibiniz olması gibi bir dezavantajı da var. Bununla başa çıkmak için çok güçlü bir kişiliğe ve aynı zamanda zihniyete ihtiyacınız var."
"Perez son yıllarda bizimle yarışan tüm pilotlar arasında en iyisini yapan ve en çok yarış kazanan isim." dedi.
Son Haberler
Ricciardo'nun ilk ayrılığını yorumlayan Horner: "Zamanı geri alamazsınız"
Ricciardo'nun ilk ayrılığını yorumlayan Horner: "Zamanı geri alamazsınız" Ricciardo'nun ilk ayrılığını yorumlayan Horner: "Zamanı geri alamazsınız"
Oliveira, sadece Japon üreticilere imtiyaz verilmesini doğru bulmuyor
Oliveira, sadece Japon üreticilere imtiyaz verilmesini doğru bulmuyor Oliveira, sadece Japon üreticilere imtiyaz verilmesini doğru bulmuyor
Steiner, Hulkenberg'in takıma hemen alışabilmesinden etkilenmiş
Steiner, Hulkenberg'in takıma hemen alışabilmesinden etkilenmiş Steiner, Hulkenberg'in takıma hemen alışabilmesinden etkilenmiş
Raikkonen, kariyeri boyunca gizlice motokros yarışlarına çıktığını itiraf ediyor
Raikkonen, kariyeri boyunca gizlice motokros yarışlarına çıktığını itiraf ediyor Raikkonen, kariyeri boyunca gizlice motokros yarışlarına çıktığını itiraf ediyor
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar