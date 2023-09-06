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Marko'ya göre Red Bull koltuğu için en önemli aday Norris

Red Bull danışmanı Helmut Marko, Red Bull'un Lando Norris ile anlaşmak istediğini açıkça belirtti.

Altay Gök
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Lando Norris, McLaren

2021 sezonundan beri Red Bull ile yarışan ve takımla beş zafer elde eden Perez, buna rağmen birkaç yarış dışında asla takım arkadaşı Max Verstappen'in temposuna yetişemedi.

Bu sezon Verstappen arka arkaya 10 yarış kazanırken zaman zaman podyuma çıkmakta dahi zorlanan Perez'in -bir sezon daha sözleşmesi olmasına rağmen- koltuğunu kaybedeceği söyleniyor.

Red Bull'un olası bir ayrılık durumunda kiminle anlaşacağı ise belirsiz, en çok konuşulan aday ise gridin en hızlı isimlerinden Lando Norris.

Kendisi için en büyük sorun, McLaren ile sözleşmesinin 2025 sezonuna kadar devam ediyor olması, CEO Zak Brown'ın da kendisini serbest bırakmaya niyeti yok.

Sözleşme durumuna vurgu yapan Marko da Norris'i en büyük adaylardan biri olarak görüyor.

ServusTV'ye konuşan Marko, "Perez istikrarlı değil, her zaman aynı derecede odaklanamıyor."

"Perez'in 2024'e kadar, Norris'in ise 2025'e kadar sözleşmesi var, ne yazık ki uzun bir süre beklemek zorundayız."

"Norris kesinlikle bizim için önemli bir aday. Zamanında kendisiyle Toro Rosso için anlaşmaya varmıştık, ta ki menajeri McLaren ile sözleşme opsiyonu olduğunu fark edene kadar!"  

"Gençlik ve hız açısından bize çok uygun.

Lando Norris, McLaren MCL60

Lando Norris, McLaren MCL60

Fotoğraf: Erik Junius

"Öte yandan Sergio 30 yaşını çoktan aştı ve dördüncü çocuğunu bekliyor. Dolayısıyla başka ilgi alanları da var, bu yüzden bundan sonra ne olacağını görmek zorundasınız."

"Red Bull'daki koltuk en çok arzulanan koltuklardan biri ancak Max Verstappen'in rakibiniz olması gibi bir dezavantajı da var. Bununla başa çıkmak için çok güçlü bir kişiliğe ve aynı zamanda zihniyete ihtiyacınız var."

"Perez son yıllarda bizimle yarışan tüm pilotlar arasında en iyisini yapan ve en çok yarış kazanan isim." dedi.

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Berger: "Perez için en akıllıca seçenek Red Bull'dan ayrılmak"

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