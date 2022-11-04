Marko'ya göre Haas, Hulkenberg'i seçecek

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Mick Schumacher Haas'taki koltuğunu kaybedecek gibi görünüyor. Alman pilot sezonun özellikle ilk bölümünde Kevin Magnussen'in oldukça gerisinde kaldı.

Yılın geneline bakıldığında ise özellikle sıralama turlarında hep geride kalan taraf oldu. Ayrıca Alman pilot yılın başında bir dizi sert kaza da yaptı.

Hal böyle olunca Haas durumdan mmenun değil ve gelecek yıl için Nico Hulkenberg ile görüşme halindeler. Her şey, Alman pilotun vatandaşının yerini alacağını gösteriyor.

Red Bull'un "yetenek avcısı" Dr. Helmut Marko, Haas'ın sürücü sorununu nasıl çözeceğine dair görüşlerini paylaştı.

RTL'ye konuşan Marko, "Haas'ta şu anda deneyimli Magnussen ile yarışıyor."

"Onun yanında, gelişmekte olan iyi bir yeteneğiniz varsa, onu tercih edersiniz. Ancak şu anda bu koşulu karşılayan birini göremiyorum."

"Takım için alınan her puan önemli çünkü takımlar şampiyonasını ve ödül parasını etkiliyor."

"Sekizinci ve 10. sıralar arasında milyonlarca dolar var. Haas'ın deneyimli bir sürücüyü tercih edeceğini düşünüyorum."

"Nico'nun ayrılığı [analist olarak çalıştığı] ServusTV için üzüntü verici olur! Öte yandan, kendini kanıtlamış bir adam. Son yıllarda çok fazla test yapmadan, yedek sürücü olarak araca geçti her seferinde başarılı oldu. Bu da açıkça onun lehine bir durum." dedi.

Marko yine de tüm kötü sonuçların Schumacher'e bağlanması gerektiğini düşünmüyor.

"Dışarıdan bakıldığında sezonun ilk yarısı iyi geçmemiş gibi görünüyordu. Çok fazla maddi hasara yol açan şiddetli kazalar yaptı, bu da elbette takım için hoş bir durum değil."

"Fakat sonrasında İngiltere ve Avusturya'da çok iyi yarışlar çıkardı. Sezonun ikinci yarısında açıkça gelişti."

"Ayrıca Haas'ın stratejisi ve mekanik sorunları nedeniyle de kısmen şanssızlıklar yaşadı."