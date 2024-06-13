Marko'ya göre griddeki en iyi pilot kadrosu Red Bull'da değil

Bu ayın başlarında Red Bull Perez'in koltuğunun bir kez daha tehdit altında olduğu yönündeki spekülasyonlara son vererek Meksikalı pilotla iki yıllık sözleşme imzaladı.

Bu sözleşme, Perez'in Kevin Magnussen ile ilk tur kazasına karışmadan önce sıralama turlarında Q1'de elendiği Monako Grand Prix'sinden sonra yapıldı.

Kanada Grand Prix'si Perez'in Q1'de elendiği ve yine kaza yaptığı bir yarış oldu.

Her iki yarışta da McLaren bir aracını podyuma çıkarırken diğer aracı da puan aldı; Piastri Monako'da ikinci olurken Norris Montreal'de ikinci oldu.

Her iki pilot hakkında da daha önce konuşan Marko'nun McLaren'ın griddeki en iyi pilot kadrosuna sahip olduğuna inanması şaşırtıcı değil.

Journal de Montreal'e konuşan Marko, en iyi pilot kadrosu sorulduğunda şu yanıtı verdi: "McLaren'da Lando Norris ve Oscar Piastri."

"Onlar genç ve hırslılar. Şu anda iyi anlaşıyorlar ve birlikte iyi çalışıyorlar."

Red Bull'un kadrosu kesinleşmiş olsa da Marko ve Christian Horner henüz ikinci RB koltuğuna kimin oturacağına karar vermedi.

Takım, Yuki Tsunoda ile 2025 için anlaştı ve diğer koltuk Daniel Ricciardo ya da Liam Lawson'a gidecek.