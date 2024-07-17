Marko'nun yaptığı son değerlendirme, Perez için hâlâ umut olduğunu gösteriyor
Helmut Marko, Red Bull'un Sergio Perez'in önümüzdeki iki yarışta en iyi formunu gösterebileceğini “hâlâ umut ettiğini” söyledi ve yaz tatilinde geleceğini değerlendireceklerini belirtti.
Perez, son altı yarışta sadece 15 puan toplayarak ve Max Verstappen'in 137 puan gerisinde kaldı ve böylelikle Red Bull'un Ferrari'ye karşı Takımlar Şampiyonası liderliğini 71 puana düştü.
Sezona parlak bir başlangıç yaparak ve Mayıs ayında Red Bull ile yeni iki yıllık bir sözleşme ile ödüllendirilen Perez, performansında önemli bir düşüş yaşadı.
Son yedi yarışta podyuma çıkamadı ve son altı yarışta dördüncülüğün üzerinde bir derece elde edemedi. Bu süre zarfındaki en iyi derecesi, hasarlı bir RB20 ile Avusturya'da elde ettiği yedincilik oldu.
Perez, Britanya Grand Prix'si sıralama turları sırasında Copse'da çakıla saplanmasına neden olan bir kazanın ardından son yarışı iki tur geride tamamlarken, yağmur için oynadığı stratejik kumar işe yaramadı ve kuru koşullarda geçiş lastikleriyle yarıştı.
Sergio Perez, Red Bull Racing RB20
Fotoğraf: Erik Junius
Red Bull motor sporları danışmanı Marko, bu durumun son yarışta sürücüsü için hiç ideal olmadığını kabul etti.
“Sıralama turlarında, Sergio Pérez ile felaketi yaşadık.”
“Şartlar zordu, ama çok deneyimli olduğu için ısınma turunda arabayı kaybetmemeliydi. Bu, onun yarışı için sondu, çünkü gridin 19. sırasından başladığınızda yapabileceğiniz pek bir şey yok."
"Bu onun hatasıydı. Yarışta, strateji ideal değildi ama bir şey diğerine yol açıyor.” diye yazdı Marko, Speedweek’teki köşe yazısında.
Ancak Macaristan için Marko, takımın sezonun başındaki baskın pozisyonda olmadığını kabul etti.
Red Bull, Hungaroring'e bir güncelleme getirecek ve Marko, bu güncellemeyi rekabet avantajlarını yeniden kazanmak için kullanacaklarını söyledi.
Yaz tatiline iki yarış kala, Marko, Red Bull'daki durumu o zaman değerlendireceklerini doğruladı ve Perez'in önümüzdeki iki turda en iyisini getireceğine dair “umut” taşıdıklarını belirtti.
“Doğru sıcaklık aralığına girmek açıkça çok önemli, ama Red Bull hâlâ şu anda en hızlı araba değil ve bunu güncelleme ile düzeltmemiz gerekiyor.”
“Tabii ki Red Bull Racing'in rakiplerinin ön sırada kendi aralarında yarışması yardımcı oluyor, ama buna güvenemeyiz. Ferrari'nin artık oyunda olmadığını düşünüyorum ve kendi gücümüzle tekrar kazanabilmemiz gerekiyor, bu amaç.”
“Önümüzde hâlâ on iki yarış hafta sonu var ve her zaman başkalarının geride kalacağına veya şimdi de önümüzde olacağına güvenemeyiz ve bundan fayda sağlayacağımızı umamayız."
"Takımlar Şampiyonası açısından ön sıralarda iki sürücüye ihtiyacımız var ve Sergio Perez'in formunu tekrar bulacağını hâlâ umut ediyoruz. Yaz tatilinde önümüzdeki iki yarıştan sonra durumu değerlendireceğiz ve sonra ne olacağını göreceğiz.” diye ekledi Marko.
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