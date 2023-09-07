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Marko'nun Lawson'dan memnun kalması, Tsunoda'yı riskli konuma düşürebilir

Red Bull'un Motor Sporları Danışmanı Helmut Marko'nun AlphaTauri'de sakatlanan Daniel Ricciardo yerine yarışan Liam Lawson'dan memnun kalması, takımdaki deneyimli pilot Yuki Tsunoda'nın geleceğini şüphe altına alabilir.

Abdullah Çelik
Ekleyen:
Liam Lawson, AlphaTauri

Marko, özellikle İtalya GP'deki ilk tam hafta sonunda etkileyici bir gösteri ortaya koyan Lawson'un böyle devam etmesi halinde, F1'de tam zamanlı yarışabileceğini söylemesi, diğer pilotlar için kötü olabileceği görüşlerini ortaya çıkardı. Bizzat Marko, bunun Tsunoda ve Ricciardo üzerindeki baskıyı arttırabileceğini söyledi.

Hollanda GP'de apar topar Ricciardo'nun yerine geçen ve hiç bilmediği bir araçla yağmurlu hafta sonuna katılan, buna rağmen etkileyici bir gösteri sunan Lawson, İtalya'daki ilk tam hafta sonunda da iyi performans sergiledi. Sıralamalarda deneyimli Tsunoda'dan sadece 0.164 sn yavaş kalan Lawson, yarışta 11. olarak puanı kıl payı kaçırdı.

Ricciardo bilek ameliyatından sonra iyileşmeye devam ederken 21 yaşındaki pilotun önümüzdeki iki yarışta da AlphaTauri adına yarışması bekleniyor.

Lawson aynı zamanda Japonya'daki prestijli tek koltuklu şampiyona olan Super Formula şampiyonluğu için de mücadele ediyor.

ServusTV'ye konuşan Marko, Lawson'ın F1 2023'teki performansından etkilendiğini belirterek "Hızı ortada."

"Liam bir süredir bizimle birlikte. Bruce McLaren gibi sert ama çok akıllı bir adam. Bu kesinlikle gelecek için biri. Hız [geçen hafta sonu İtalya'da] oradaydı ve bu iyiye işaret." dedi.

Liam Lawson, AlphaTauri AT04

Liam Lawson, AlphaTauri AT04

Fotoğraf: AG Photo / Paolo Belletti

Lawson'ın formu Red Bull'un başını ağrıtabilir çünkü Max Verstappen'in yeri haricinde 3 koltuğu, buna karşı yarıştırabileceği dört pilotu var.

Pek çok kişi Tsunoda'nın AlphaTauri'de kalmasını beklerken, Daniel Ricciardo da sürpriz geri dönüşünün ardından takımla tam bir sezon geçirmeyi hedefliyor.

Ancak Lawson etkilemeye devam ederse, özellikle de Süper Formula şampiyonluğunu kazanırsa, Marko onunla alakalı bir karar vermek zorunda kalabilir.

Marko, "Şu anda hâlâ Japonya şampiyonasında yarışıyor ve orada çok ama çok zorlu bir mücadelede ikinci sırada yer alıyor. Oradaki araçlar Formula 2'dekinden daha hızlı."

"Ancak Japonya'da olduğu için burada o şekilde görülmüyor."

"Belki orada şampiyonluğu kazanabilir. Yedek sürücü olarak [kalmak] yerine [tam zamanlı] bir koltuk alacak mı? Bu hızla gerçekleşebilir." dedi.

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