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Formula 1 / Miami GP Haberler

Marko:"Lastik aşınması belirleyici olacak"

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, yarışta lastik aşınmasını iyi yönetmeleri halinde Ferrari pilotlarını geçebileceklerini düşünüyor.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Marko:"Lastik aşınması belirleyici olacak"
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Max Verstappen, cumartesi günü pole pozisyonunu alabilecek tempoda görünüyordu ancak son denemesinde yaptığı hatayla, en hızlı turunu geliştiremedi ve üçüncü sırada kaldı.

Hollandalı sürücü, Cuma günü sadece 15 tur atabildiği için, hafta sonuna epey dezavantajlı başladı fakat durumu iyi toparladı.

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko'ya göre eğer yarışta lastikleri İyi yönetirlerse Ferrari pilotlarını mağlup ederek mutlu sona ulaşabilirler.

Servus TV'ye konuşan Marko, "Aslında pole pozisyonu için çok iyimserdik. Fakat sonrasında Verstappen bir hata yaptı ve bu da mücadelenin sonu oldu."

"Düzlüklerde Ferrari'den 8 km/s kadar hızlıyız. Bu da bize yarışta bir fırsat vermeli."

"Yarışta lastik aşınmasının nasıl olacağı belirleyici olacak. Durum nasıl olacak bilmiyoruz, bu tamamen yeni bir şey."

"Antrenmanlarda çok fazla uzun sürüş yapamadık, kimse yapamadı. Dört veya beş turluk bölümler kesinlikle kullanışlı değil."

"Sert lastiği ısıtmanın çok zor olduğunu gördük, yani ortada çok fazla faktör var." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

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