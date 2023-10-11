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Marko'dan yeni açıklama: "Perez'in takım değişikliğine ihtiyacı var!"

Red Bull'un danışmanı Helmut Marko'ya göre Sergio Perez'in kendi kariyeri açısından yapması gereken şey takım değiştirmek.

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Sergio Perez, Red Bull Racing

Bu sezon performans anlamında dalgalanma yaşayan Sergio Perez'in Red Bull'daki koltuğu artık sallantıda gibi görünüyor;

Helmut Marko son 1 haftada kendisiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu ve son olarak alternatifi olmadığından bahsetmişti.

Ancak bugün OE24'e verdiği son röportajda, takım değişikliğinin kendi yararına olacağından bahsetti.

Gergerd Berger'in Perez'in Red Bull'dan ayrılmasının kendi çıkarları açısından en akıllıca yol olacağına yönelik sözleri hatırlatıldığında Marko, "Meksika Grand Prix'sinden hemen önce benden bu konuda bir cevap duymak istemezsiniz!"

"Berger bunu kendi deneyimlerinden biliyor. Takımda Senna ile yarıştı. Orada kendisinden daha hızlı ve daha iyi birinin olduğunu öğrenmek zorunda kaldı." açıklamasında bulundu.

Marko'ya göre Perez sadece kendisine odaklanmalı.

"Checo, Verstappen'e bakmadan yapabileceğinin en iyisini yapmak zorunda."

"Biz de ona bu konuda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Görüyorsunuz, takımdan eleştiri yok, sadece yardım var. Belki işe yarar."

Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, and Sergio Perez, Red Bull Racing

Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, and Sergio Perez, Red Bull Racing

Fotoğraf: Lionel Ng / Motorsport Images

"Fakat Meksika'ya gideceğiz, bu onun işini kolaylaştırmayacak. Ayrıca ABD'de şu anda tam da ihtiyacı olmayan bir sprint yarışı var."

"Bu onun işini daha da zorlaştırıyor çünkü Checo hızlanmak için her zaman zamana ihtiyaç duyuyor."

"Umarım Austin'de yolun yarısını tamamlar, sonra da Meksika'da her şey yoluna girer."

Marko, daha sonra açıklamanın en can alıcı kısmını yaptı ve Perez'in takım değişikliğine ihtiyacı olduğunu söyledi.

"Aramız çok iyi.  Unutmamalısınız: Perez'i takıma ben getirdim. Şu anda yaşanan şeyi Gasly'de de gördük. Bu açıdan bakıldığında Berger'in açıklaması doğru: Perez'in atmosfer ve takım değişikliğine ihtiyacı var."

"Şimdi önümüzdeki iki yarışın nasıl geçeceğini göreceğiz. Ancak takım ve kendisi bir kriz içinde olduğunun farkında."

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