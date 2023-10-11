Marko'dan yeni açıklama: "Perez'in takım değişikliğine ihtiyacı var!"
Red Bull'un danışmanı Helmut Marko'ya göre Sergio Perez'in kendi kariyeri açısından yapması gereken şey takım değiştirmek.
Bu sezon performans anlamında dalgalanma yaşayan Sergio Perez'in Red Bull'daki koltuğu artık sallantıda gibi görünüyor;
Helmut Marko son 1 haftada kendisiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu ve son olarak alternatifi olmadığından bahsetmişti.
Ancak bugün OE24'e verdiği son röportajda, takım değişikliğinin kendi yararına olacağından bahsetti.
Gergerd Berger'in Perez'in Red Bull'dan ayrılmasının kendi çıkarları açısından en akıllıca yol olacağına yönelik sözleri hatırlatıldığında Marko, "Meksika Grand Prix'sinden hemen önce benden bu konuda bir cevap duymak istemezsiniz!"
"Berger bunu kendi deneyimlerinden biliyor. Takımda Senna ile yarıştı. Orada kendisinden daha hızlı ve daha iyi birinin olduğunu öğrenmek zorunda kaldı." açıklamasında bulundu.
Marko'ya göre Perez sadece kendisine odaklanmalı.
"Checo, Verstappen'e bakmadan yapabileceğinin en iyisini yapmak zorunda."
"Biz de ona bu konuda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Görüyorsunuz, takımdan eleştiri yok, sadece yardım var. Belki işe yarar."
Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, and Sergio Perez, Red Bull Racing
Fotoğraf: Lionel Ng / Motorsport Images
"Fakat Meksika'ya gideceğiz, bu onun işini kolaylaştırmayacak. Ayrıca ABD'de şu anda tam da ihtiyacı olmayan bir sprint yarışı var."
"Bu onun işini daha da zorlaştırıyor çünkü Checo hızlanmak için her zaman zamana ihtiyaç duyuyor."
"Umarım Austin'de yolun yarısını tamamlar, sonra da Meksika'da her şey yoluna girer."
Marko, daha sonra açıklamanın en can alıcı kısmını yaptı ve Perez'in takım değişikliğine ihtiyacı olduğunu söyledi.
"Aramız çok iyi. Unutmamalısınız: Perez'i takıma ben getirdim. Şu anda yaşanan şeyi Gasly'de de gördük. Bu açıdan bakıldığında Berger'in açıklaması doğru: Perez'in atmosfer ve takım değişikliğine ihtiyacı var."
"Şimdi önümüzdeki iki yarışın nasıl geçeceğini göreceğiz. Ancak takım ve kendisi bir kriz içinde olduğunun farkında."
Son Haberler
Pirelli, WRC'den ayrılma kararını açıkladı
Pirelli, WRC'den ayrılma kararını açıkladı Pirelli, WRC'den ayrılma kararını açıkladı
Zhou: "Key'in gelişi, takımın yenilenmesini sağlayacak"
Zhou: "Key'in gelişi, takımın yenilenmesini sağlayacak" Zhou: "Key'in gelişi, takımın yenilenmesini sağlayacak"
Mir: "Marquez'in takımdan ayrılması çok bir şey değiştirmeyecek"
Mir: "Marquez'in takımdan ayrılması çok bir şey değiştirmeyecek" Mir: "Marquez'in takımdan ayrılması çok bir şey değiştirmeyecek"
Marquez, Honda ile 'yollarının tekrar kesişmesini istiyor'
Marquez, Honda ile 'yollarının tekrar kesişmesini istiyor' Marquez, Honda ile 'yollarının tekrar kesişmesini istiyor'
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar