Marko'dan Wolff'a yanıt: "Ana okulunda mıyız?"

Mercedes'in bu hareketi, Mercedes ve Red Bull arasındaki gerginliği daha da artıracağa benziyor. Red Bull, özellikle son haftalarda Mercedes W12'nin ve arka kanadın yasallığını sorguluyor.

Henüz Red Bull'dan gelen bir protesto yok, fakat takımın böyle bir karar alması pek de imkansız değil.

Toto Wolff'un artık "müsamaha göstermeyecekleri" ve "centilmenlik anlaşmasının bittiği" yönündeki diğer yorumlarına yanıt veren Marko, "Bay Wolff, uzun bir gün geçirmesi gerekiyorsa, o zaman çok konuşur. Bizim araçlarımız teknik incelemeler esnasında her zaman yasal bulundu. [Onun tutumu] hakkında hiçbir endişemiz yok. Zaten tüm yıl boyunca bizi yakından takip etti." dedi.