Marko'dan Wolff'a yanıt: "Ana okulunda mıyız?"
Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, yaşanan son olayların ardından Toto Wolff'a yanıt verdi.
Interlagos'ta gerçekleştirilen yarış, her anlamda oldukça gergin geçerken, pazar günü gerçekleştirilen yarışta Max Verstappen ve Lewis Hamilton birbirleriyle temas yaşamaya çok yaklaştılar.
Verstappen, yarışın 48. turunda dördüncü viraja gelirken dışarı doğru açıldı ve o noktada kendisini geçmeye çalışan Hamilton'la birlikte pist dışına çıktı.
Bu olay not edildi fakat hakemler tarafından incelenmedi.
Mercedes patronu Toto Wolff, Verstappen'in bir cezayı hak ettiğini düşünüyordu ve hakemlerin olayı incelemeye almaması kararını "gülünç" şeklinde yorumladı.
Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, Auto Motor und Sport'a verdiği demeçte Wolff'un yorumlarıyla ilgili, "Burada yarışıyor muyuz yoksa hâlâ ana okulunda mıyız?" dedi.
Toto Wolff, hafta sonu alınan kararların ardından "artık diplomatik" olmayacaklarını belirtmişti. Bu kapsamda dün ortaya çıkan araç üstü görüntülerinin ardından Mercedes, olayın tekrar incelenmesini istedi.
RacingNews365'in kaynaklarına göre Red Bull yönetimi, Mercedes'in inceleme isteği karşısında çok şaşırdı. Çünkü Red Bull, tartışmanın Salı günü yayınlanan yeni görüntülerle bittiğine inanıyordu. Red Bull'a göre Verstappen'in araç üstü görüntüleri, yarış direktörü Masi'nin önceki kararıyla uyumluydu.
Mercedes'in bu hareketi, Mercedes ve Red Bull arasındaki gerginliği daha da artıracağa benziyor. Red Bull, özellikle son haftalarda Mercedes W12'nin ve arka kanadın yasallığını sorguluyor.
Henüz Red Bull'dan gelen bir protesto yok, fakat takımın böyle bir karar alması pek de imkansız değil.
Toto Wolff'un artık "müsamaha göstermeyecekleri" ve "centilmenlik anlaşmasının bittiği" yönündeki diğer yorumlarına yanıt veren Marko, "Bay Wolff, uzun bir gün geçirmesi gerekiyorsa, o zaman çok konuşur. Bizim araçlarımız teknik incelemeler esnasında her zaman yasal bulundu. [Onun tutumu] hakkında hiçbir endişemiz yok. Zaten tüm yıl boyunca bizi yakından takip etti." dedi.
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