Formula 1

Marko'dan Red Bull'a övgü: "Bu geri dönüşü yalnızca onlar başarabilirdi"

Helmut Marko, Red Bull'un 2026 sezonundaki yükselişinin takımın başarısını ortaya koyduğunu söyledi.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 30 Eki 2026 06:00

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Max Verstappen, Red Bull Racing, Helmut Marko, Red Bull Racing

Fotoğraf: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Helmut Marko, Max Verstappen’in son yarışlardaki yükselen formunu RB22’de yapılan kapsamlı değişikliklere bağladı.

Sezonun başında Red Bull, mevcut şampiyona lideri Mercedes'in bir saniyeden fazla gerisindeydi. Ancak Laurent Mekies yönetimindeki takımın hızlı gelişimi, kısa sürede sonuç vermeye başladı.

Bakü'de yeni taban ve aerodinamik güncellemelerin kullanılmasının ardından Red Bull, Azerbaycan Grand Prix'sinde galibiyete çok yaklaşmıştı. Takım, sonraki yarışlarda Sepang ve Singapur'da zafere ulaşacak performansı da yakaladı.

Takımın yeniden yükselişe geçmesini değerlendiren Marko, dönüşümün etkileyici olduğunu vurguladı.

Marko, Krone gazetesine yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bu, yalnızca Red Bull Racing'in başarabileceği bir şeydi. Sezonun başında en hızlı dördüncü araca sahiplerdi, şimdi ise yeniden yarış kazanıyorlar."

"Max’in de yeniden canlandığını ve motivasyonunun ciddi şekilde arttığını hemen hissedebiliyorsunuz. Singapur, kesinlikle kariyerinin en iyi yarışlarından biriydi."

"Ona yeniden iyi bir araç verdiklerine göre, şampiyonayı ikinci sırada tamamlayacağına inanıyorum."

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

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